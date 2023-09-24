

Расстрел советских граждан в урочище Бабий Яр в оккупированном Киеве

Еврейский вопрос в Третьем рейхе

«Антисемитизм – это точно то же самое, что и санитарная обработка, – вещал Гиммлер. – Избавление от вшей – это не вопрос идеологии, это вопрос гигиены. Скоро мы избавимся от вшей».

«После того как евреи будут отстранены от работы во всех гражданских учреждениях, еврейский вопрос будут разрешен созданием гетто».



Евреи перегоняются солдатами СС на площадку погрузки во время восстания в Варшавском гетто. Площадка была оборудована на железнодорожной рампе по улице Ставки № 4/6. Площадка использовалась в 1942–1943 гг., в ходе депортации евреев в концлагерь Треблинка.

Евреев приравняли к партизанам и саботажникам

«Под чертовски чувственную музыку пишу я сейчас первое письмо моей Труде, – фиксировал в дневнике один из эсэсовцев. – И пока я пишу, раздаётся команда: «Выходи строиться!» Карабины, каски, боекомплект по 30 патронов… Скоро возвращаемся назад. Там уже были построены 500 евреев, готовых к расстрелу».



Колонна узников Минского гетто на улице. 1941 год

Изоляция в гетто



Евреи Вильнюсского гетто строятся в колонну для отправки на принудительные работы

Политика полного уничтожения

«Всех жителей-евреев города семьями… согнали во двор лагеря. Потом, раздев донага, сгоняли ко рву, ставили на колени и расстреливали. Стоял душераздирающий плач, крик. Люди прощались, прятали детей, пытались бежать, но их расстреливали. Мы были бессильны чем-нибудь помочь».

«Фюрер приказал физически уничтожить евреев».



Мемориальная доска на доме по улице Гаоно 3 в Вильнюсе отмечает место, где с 6 сентября по 29 октября 1941 года были ворота «Малого гетто», через которые на смерть было отправлено свыше 11 тысяч евреев. На плите ниже – план двух Вильнюсских гетто

23 сентября 1943 года гитлеровцы начали ликвидацию еврейского гетто Вильнюса. Узники были депортированы в концлагеря Эстонии и Латвии, расстреляны или направлены в лагеря смерти в Польше. Только нескольким сотням евреев удалось спастись.С самого начала еврейская угроза была навязчивой идеей немецких нацистов. После прихода к власти Гитлера еврейская община Германии начала подвергаться гонениям. Лозунг «Германия без евреев» стал государственной политикой. Издаются законы, ограничивающие права евреев. Евреям не разрешалось получать германское гражданство, заключать браки с немцами, их лишали права голоса. На евреев накладывались большие налоги, их собственность изымалась.Сначала евреев принуждали к эмиграции из рейха. В эмиграции нацисты видели решение еврейского вопроса. Германия должна была быть чистой в расовом отношении страной. Но европейские страны принимали только богатых эмигрантов. Поэтому гестапо придумало схему, по которой богатые евреи финансировали эмиграцию бедных.После начала войны каналы эмиграции были закрыты. Кроме того, вермахт захватил многие страны Западной Европы, где были свои еврейские общины. Еврейский вопрос снова стал перед нацистами. Еврейский отдел гестапо стал строить планы по выселению евреев в Африку, на Мадагаскар. Пока же рейхсфюрер СС Гиммлер приказал изолировать евреев в гетто на территории Польши, куда стали свозить евреев из рейха.При планировании войны с СССР этот же метод решили использовать и на оккупированных советских территориях. Адольф Розенберг писал:Гетто – части крупных городов, отведенные для добровольного или принудительного проживания.К весне 1941 года гитлеровцы ещё не пришли к идее полного уничтожения всех евреев на подконтрольной территории. Поэтому, начав войну с СССР, нацисты первоначально не собирались целенаправленно уничтожать евреев. Террор и репрессии против них не планировались в масштабах, превосходящих уничтожение мирного населения других наций.В директивах, которые были подготовлены в преддверии нападения на СССР, евреи почти не упоминались. Первое упоминание отмечено в изданных в апреле 1941 года «Директивах о поведении немецких войск в России». Евреи вместе с партизанами и коммунистами намечены к уничтожению. Этот подход был положен в основу специального распоряжения начальника Верховного командования вермахта от 19 мая 1941 года, в котором евреи были приравнены к партизанам и саботажникам.Почти одновременно глава Главного управления имперской безопасности (РСХА) Гейдрих отдал командованию айнзатцгрупп (военизированные подразделения, которые осуществляли массовые убийства) устный приказ ликвидировать всех евреев, так как иудаизм стал источником большевизма и следовательно должен быть уничтожен. Правда, в июле 1941 года Гейдрих смягчил приказ: уничтожению подлежали не все евреи, а лишь члены партии, государственные служащие, радикальные элементы (диверсанты, саботажники, поджигатели, пропагандисты и т. п.). Для остальных евреев предназначались гетто.Солдаты вермахта законодательно могли убивать «недочеловеков», кого угодно и за что угодно. В результате убийства евреев, изнасилование девушек и последующее их убийство, разного рода издевательства и пытки стали обычным развлечением солдат вермахта на оккупированной советской земле. Горели синагоги, в канавах и на улицах валялись расстрелянные евреи, захваченных раненых красноармейцев-евреев пытали и убивали, над девушками измывались.Когда войска уходили дальше, приходили оккупационные власти. Стихийный террор переходил в упорядоченный. Сначала в дело вступали айнзатцкоманды СД (служба безопасности). Они действовали не для развлечения, не из ненависти. Имелась чёткая программа: уничтожению подлежали члены компартии, радикальные элементы. Но в целом уничтожали вообще всех, кто казался подозрительным. Евреев было достаточно объявить подрывным элементом, чтобы казнить.Под латышской Лиепаей 4 июля 1941 года был проведён один из первых таких опытов. Сначала там расстреляли 47 евреев и 5 латышских коммунистов. Через три дня комендант увеличил число подлежащих к расстрелу до 100 человек.Вскоре расстрелы стали обыденным делом.Точно так же расстреливали и представителей русского суперэтноса – великороссов, малороссов-украинцев, белорусов. В отчётах СД видно, что сначала каратели убивали больше евреев, затем соотношение выравнивалось.Когда сошла первая волна террора, началась изоляция оставшихся евреев – создание гетто. Толпы людей загоняли в гетто, тех, кого ловили за их пределами, тут же расстреливали. Городские кварталы огораживали колючей проволокой. Их охраняла двойная охрана: еврейская «служба порядка» внутри и местные полицаи снаружи.Для управления гетто формировались «органы самоуправления» – юденраты. Еврейский совет полностью нёс ответственность за поведение еврейской общины, собирал контрибуцию, отвечал за поставки рабочей силы для нужд оккупантов и решал все вопросы общины. Трудовая повинность возлагалась на всех евреев обоего пола в возрасте от 14 до 60 лет.Люди жили в условиях скученности, нехватки любых товаров, продуктов питания. Получить работу считалось выгодным. Рабочих кормили, выводили на работы и даже могли позволить жить вне гетто.О поголовном уничтожении евреев речи ещё не было. Нацисты были рациональны: требовалась рабсила. Другое дело, что гитлеровцы считали полезным сократить популяцию «недочеловеков». Эта задача в первую очередь возлагалась на местных недобитых националистов, которые с приходом вермахта вылезли из подполья. В Прибалтике и на Украине местные националисты охотно истребляли «жидобольшевиков» – русских и евреев.Как только немцы ступали на территорию прибалтийских республик, там начинались кровавые еврейские погромы. Большинство погибших при этом были убиты не немцами, а местными националистами, которые в силу старых традиций проявляли исключительную жестокость, не щадя ни женщин, ни стариков, ни детей.За одну ночь на 26 июня 1941 года в Каунасе озверевшими националистами было вырезано более 1 500 человек. Улицы города были залиты кровью. Ещё через несколько дней число убитых евреев было доведено до 4 000. В Риге к началу июля, согласно докладу шефа полиции безопасности и СД, были разрушены все синагоги, расстреляно 400 евреев.Члены националистического «Перконкруста» 4 июля сожгли в хоральной синагоге Риги 500 евреев, бежавших из литовского города Шауляй. В этот же день латвийские националисты сожгли и разгромили более 20 синагог и молельных домов. Летом-осенью 1941 года местные националисты на специальных автобусах, окрашенных в синий цвет, регулярно выезжали в провинцию, разыскивали и убивали евреев.Жестокость местных нацистов была ужасающей. Евреев жгли в синагогах, забивали ломами, топили, пытали и насиловали в собственных домах. Гитлеровцы быстро сформировали из местных карателей подразделения вспомогательной полиции, которые действовали не только в Прибалтике, но и в России, Белоруссии и на Украине.Действия прибалтийских и украинских националистов, которые истребляли евреев не выборочно, а поголовно, показали нацистам, что решения еврейского вопроса можно достигнуть не выселением их из страны или заключением в гетто, а полным их истреблением. Айнзатцкоманды постепенно переходят к поголовным расстрелам евреев.Так, в августе 1941 года в город Белая Церковь пришла зондеркоманда 4-а штандартенфюрера Пауля Бломбеля. Жители города с ужасом вспоминали эти события:Эсэсовцы перебили всех взрослых. Детей добила украинская вспомогательная полиция.Также гитлеровцы поняли, что подразделения местных карателей очень выгодны для Третьего рейха. Вспомогательная полиция помогает усмирить оккупированную территорию, так как местные лучше знают свою область. Националисты легко берутся за саму кровавую работу по истреблению «недочеловеков», от которой немецкие солдаты часто отказывались. Батальоны местной полиции высвобождали для фронта части вермахта, которые приходилось держать в тылу для охраны порядка.Таким образом, гитлеровцы приняли решение о поголовном уничтожении советских евреев. Шеф РСХА Гейдрих сказал начальнику «еврейского отдела» гестапо Адольфу Эйхману:При этом европейских евреев по-прежнему собирались выселить, а советских евреев – истребить.Белая Церковь стала пробной акцией такого типа. Её организатор штандартенфюрер СС Бломбель через некоторое время отличался в Киеве – в Бабьем Яру. Такие кровавые акции прокатились по всем оккупированным территориям СССР. Убивали уже всех: женщин, детей, стариков, смешанные семьи, полукровок.Так, 7 ноября 1941 года нацисты устроили погром и массовое убийство в Минском гетто: 15 тыс. мужчин, женщин, стариков и детей были согнаны в район Тучинки и расстреляны. Расстрелы шли несколько дней. Окончательно Минское гетто было уничтожено в октябре 1943 года, когда там убили 22 тыс. человек. Всего в гетто истребили более 100 тыс. человек.Схожая судьба была и у Вильнюсского гетто. Оно было создано 31 августа 1941 года и существовало до 23 сентября 1943 года. При этом до образования гетто немцы, литовская полиция и националисты уничтожили около 30 тыс. жителей Вильнюса еврейского происхождения. За два года существования его население, составлявшее около 40 тыс. человек, было почти полностью истреблено. Только нескольким сотням узников гетто удалось спастись, убежав в леса и присоединившись к советским партизанам или скрывшись у сочувствующих местных жителей.2013 год был объявлен в Литве Годом памяти Вильнюсского гетто. Дата 23 сентября отмечается как День памяти жертв геноцида в Литве.Таким образом, окончательное решение еврейского вопроса было прямым следствием истребительной войны против СССР. Не имея первоначального намерения поголовно ликвидировать евреев, нацисты пришли к этому решению, руководствуясь логикой тотальной войны на уничтожение. Сначала евреев убивали как советских граждан, «жидобольшевиков», партизан и саботажников, затем просто за то, что они евреи.