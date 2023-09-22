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Украинская сторона стала заявлять о «вероятной подготовке» российской армии к наступлению на Херсон

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Украинская сторона стала заявлять о «вероятной подготовке» российской армии к наступлению на Херсон

Украинские медиа активно муссируют тему о кратном возросшей частоте нанесения Вооружёнными силами России ударов по объектам в Херсоне. Напомним, что на основании российской Конституции, этого город, как и вся Херсонская область, является неотъемлемой частью России, и что на данный момент он находится под оккупацией войск киевского режима после того, как российская армия несколько месяцев назад Херсон покинула, отойдя на левый берег Днепра.


С начала недели в Херсоне уничтожены несколько объектов ВСУ, включая место размещения личного состава, который готовился для осуществления десантной операции по переправе через Днепр. Также уничтожены несколько наблюдательных пунктов противника, складов с амуницией и оружием, узел связи украинских вооружённых формирований.

В связи с этим украинская сторона стала заявлять о том, что «российская армия готовит наступление на Херсон». В сети появились публикации подконтрольных СБУ украинских блогеров, призывающих «не посещать Херсон», «по возможности, не выходить на улицы». Одна из блогерш заявила, что «россияне хотят превратить Херсон во второй Мариуполь». То есть, освободить окончательно от бандеровской оккупации?

В такой ситуации эксперты не исключают возможности украинской провокации в Херсоне и в других населённых пунктах правобережной части Херсонской области. Цель одна – всё-таки добиться от Запада, который не поставил Киеву дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS, таких поставок и расширить номенклатуру применяемых против российских территорий средств поражения.
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8 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 06:12
    +5
    «вероятной подготовке» российской армии к наступлению на Херсон
    Харьков, Николаев, Одессу......
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:12
    +5
    Уже сцыкотно, шароварные? Ну-ну......
    Если что - напоминаю. Позывной Волга, частоты - основной канал 149.200 МГц, дополнительные - 449.200 МГц и 49.200 МГц. Останетесь ЖИТЬ.

    А то пытаются глушить иногда .....
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:15
    +3
    украинская сторона стала заявлять о том, что «российская армия готовит наступление на Херсон»
    По всей видимости это муссируется еще и с целью обратить внимание "друзей Украины" на возникшую опасность и принять со своей стороны необходимые меры по дополнительным поставкам оружия и б/т. Не зря Зеленский будучи в Сша заявил, что без дополнительной помощи в финансировании и отсутствия поставок американских ракет и танков Украина может проиграть.
    эксперты не исключают возможности украинской провокации в Херсоне
    Киевский режим не раз на практике доказывал, что на крупные провокации он идет охотно не жалея и свое мирное население. После чего с садистским удовольствием проводит в этих местах "экскурсии" для приезжих европейских и американских чиновников.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:15
    +10
    Это фантастика, если мы будем брать Херсон форсируя Днепр,имея выше по течению Днепрогэс.С миллионами кубов воды в водохранилище.ВСУ откроет шлюзы глазом не моргнув.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:18
      +4
      Они шлюзы взорвут скорее всего. А потом на наших спишут. К гадалке не ходи. yes
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:26
      +3
      Цитата: tralflot1832
      С миллионами кубов воды в водохранилище.ВСУ откроет шлюзы глазом не моргнув.

      И утопят весь левый берег Киева. Но тут падка о двух концах. На левом берегу много высотных зданий с квартирами от "власть имущих". Вопрос что победит. Жадность или оголтелость
    3. ААК
      ААК Сегодня, 06:51
      -3
      Вначале была "Великая Передислокация"... а теперь кровью нашей армии поливаем каждый метр брошенной территории... и это только начало, за год СВО повторно взяли еле-еле 10 процентов от того, что оставили бандерам...
  5. Escariot
    Escariot Сегодня, 06:45
    +1
    А какие "медиа" об этом говорят? Ни ссылки ни даже цытаты не привели. Не новость, а какой-то фейк.