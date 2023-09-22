Украинская сторона стала заявлять о «вероятной подготовке» российской армии к наступлению на Херсон

Украинские медиа активно муссируют тему о кратном возросшей частоте нанесения Вооружёнными силами России ударов по объектам в Херсоне. Напомним, что на основании российской Конституции, этого город, как и вся Херсонская область, является неотъемлемой частью России, и что на данный момент он находится под оккупацией войск киевского режима после того, как российская армия несколько месяцев назад Херсон покинула, отойдя на левый берег Днепра.
С начала недели в Херсоне уничтожены несколько объектов ВСУ, включая место размещения личного состава, который готовился для осуществления десантной операции по переправе через Днепр. Также уничтожены несколько наблюдательных пунктов противника, складов с амуницией и оружием, узел связи украинских вооружённых формирований.
В связи с этим украинская сторона стала заявлять о том, что «российская армия готовит наступление на Херсон». В сети появились публикации подконтрольных СБУ украинских блогеров, призывающих «не посещать Херсон», «по возможности, не выходить на улицы». Одна из блогерш заявила, что «россияне хотят превратить Херсон во второй Мариуполь». То есть, освободить окончательно от бандеровской оккупации?
В такой ситуации эксперты не исключают возможности украинской провокации в Херсоне и в других населённых пунктах правобережной части Херсонской области. Цель одна – всё-таки добиться от Запада, который не поставил Киеву дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS, таких поставок и расширить номенклатуру применяемых против российских территорий средств поражения.