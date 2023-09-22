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Столтенберг призвал США обеспечить «победу Украины» в конфликте с Россией, чтобы в дальнейшем сосредоточиться на Китае

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Столтенберг призвал США обеспечить «победу Украины» в конфликте с Россией, чтобы в дальнейшем сосредоточиться на Китае

Соединенным Штатам необходимо обеспечить "победу" Украины в конфликте с Россией, это позволит им в дальнейшем сосредоточиться на Китае. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.


"Говорящая голова" Североатлантического альянса и не скрывает, что приехал на 78-ю Генассамблею ООН для того, чтобы добиться от стран коллективного Запада еще более "сильной" поддержки Украины на фоне провалившегося контрнаступления ВСУ. Выступая на одном из проходящих в рамках ГА ООН форумов, Столтенберг призвал США приложить как можно больше усилий для победы Украины в войне с Россией. По его словам, это позволит Вашингтону убрать одного из стратегических противников на длительное время и сосредоточиться исключительно на Китае.

Глава НАТО подчеркнул, что обеспечив победу Украины, США получат в подчинение "вторую по численности" армию Европы, имея в виду украинскую, которая должна будет обеспечивать "безопасность" европейского континента. По-видимому, Столтенберг наслушался сказок Зеленского, в которых он выставляет ВСУ "защитником свободы и демократии", сдерживающим "российские орды".

Если США беспокоятся о Китае, то необходимо обеспечить победу Украины (...) Если Украина победит, у вас будет вторая самая большая армия в Европе. (...) Это упростит для вас задачу сфокусироваться на Китае и меньше опасаться за ситуацию в Европе

- заявил Столтенберг.

Кстати, накануне генсек НАТО, отвечая на вопрос одной из журналисток о том, что в сегодняшней ситуации на Украине виновата исключительно НАТО заявил, что никакого расширения альянса на восток нет, просто страны Восточной Европы сами выбирают "демократичное и свободное" сотрудничество с военным блоком.

НАТО агрессивно расширяется на Восток? Нет, это Восток решает присоединиться к НАТО

- добавил глава альянса.
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12 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:23
    +4
    Столтенберг призвал США приложить как можно больше усилий для победы Украины в войне с Россией.
    Этот никчемный изовравшийся чиновник прямо призывает к эскалации конфликта упирая на то, что в случае "победы" над Россией (?) можно смело переключаться на Китай. Ты чумичка сначала с Россией справься, а потом уже мечтай о "победе" над Китаем. Как же их прет по черному в желании "победить Россию на поле боя" чужими руками, что только об этом и говорят болезные. Интересна будет реакция КНР на это провокационное заявление.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 06:32
      +4
      Да пусть болтает, а в Китае пусть слушают и думают о своём главном торговом партнёре.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 07:37
        0
        Столтенберг призвал США обеспечить «победу Украины» в конфликте с Россией, чтобы в дальнейшем сосредоточиться на Китае
        От Столтенберга другого ожидать и не приходится. А именно.
        СПРАВКА
        Столтенберг – не простая политическая фигура.
        Во-первых, он отпрыск одного из самых влиятельных семейств Норвегии, которых в прессе уже много десятилетий именуют как "норвежские Кеннеди". Отец Йенса — Торвалд Столтенберг — был лидером правящей Народной РАБОЧЕЙ партии Норвегии, входил в парламент, несколько раз получал министерские посты — от министра обороны до шефа МИД.Его мать Карин тоже работала в правительстве и одно время руководила внешней торговлей Норвегии, потом курировала работу Министерства по социальной политике. Другой член клана — министр-многостаночник Йохан Хольст, руководивший и военным ведомством, и полицией, и внешней политикой.
        Но главный секрет могущества "норвежских Кеннеди" кроется в их жёнах: сёстры Карина (мать Йенса Столтенберга) и Марианна являются представителями богатейшего в стране семейства Хейберг, банкиров и промышленников.

        Звезда Хейбергов взошла во время ВМВ, когда в Норвегии установился лояльный Третьему рейху режим Видкуна Квислинга. Аксель Хейберг Стенг, один из ближайших советников Квислинга. Именно благодаря Квислингу все заводы, шахты и рудники, принадлежавшие членам клана, были обеспечены бесплатной рабочей силой — узниками норвежских концентрационных лагерей, как правило советскими военнопленными.
        Норвежские шахты в годы ВМВ работали в 3 смены, ведь военной машине вермахта позарез были нужны железная руда, медь, никель, цветные металлы, сера. И цена бесперебойной работы шахт — 13 тысяч погибших от непосильной работы пленных красноармейцев (всего же, по данным наших историков, в нацистских концлагерях Норвегии содержалось до 75 тысяч советских военнопленных).

        Во-вторых, несмотря на всё это богатство «Норвежских Кеннеди», Йенс Столтенберг - по примеру папочки тоже по молодости сначала связался в политике с левым движением и по собственной инициативе предложил свои услуги КГБ – и в результате оказался бывшим агентом КГБ по кличке «Стеклов», которого выдал, в частности, советский предатель Родины и перебежчик Гордиевский, но Йенс - в отличие от своих сторонников и последователей – категорически отказался от своих лево-пролетарских политических взглядов и с лёгкостью вышел в этой разоблачительно-разведывательной заварушке перебежчика Гордиевского, как и положено богатеньким отпрыскам, «сухим из воды».

        ИТОГО. И теперь Йонс Столтенберг (со своим скелетом в шкафу) ВЕРОЙ и ПРАВДОЙ служит не просто своему семейному клану ВПК в Норвегии, но и своим новым хозяевам в США.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:25
    +3
    Зачем Столтенбергу так " палиться " перед КНР?Из него стратег ,как из меня парашютист.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:29
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Зачем Столтенбергу так " палиться " перед КНР?Из него стратег ,как из меня парашютист.

      Вот из вас, Андрей, парашютист бы вышел лучше. ))) А Столтенбергу надо красиво завершить карьеру. Проигрыш НАТО и на него тенью ляжет.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 06:48
        +2
        Егоза.,Столтенберу уже место припасено в Норвегии поближе к норвежским кронам.Не удивлюсь ,что после отставки с поста генсека НАТО он на Шпицбергене полезет к нам в десна целоваться.Что то мы на Шпице разошлись не на шутку и норги прекратили откровенно палки в колёса совать.
    2. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 06:31
      +1
      потому что время скрывать намерения прошло, технологическое превосходство и количественный состав собран.
  3. Озирис
    Озирис Сегодня, 06:35
    +1
    Столтенберг - "Органчик" (говорящая башка) НАТО - полный идиот, озвучив свои мысли по всем основным пунктам мировых конфликтов ...
  4. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 06:55
    +1
    Вот жеш бред , а люди ежедневно гибнут . И ничо у столтебергов не болит , не ломит по этому поводу
    1. Essex62
      Essex62 Сегодня, 07:24
      0
      Они только тогда очухиваются ,когда самих в лагерную пыль и города в щебень. Как алоизыч в 30-40е. "Русские спасите. "А когда всё кучеряво,у них славяне недочеловеки и проблемы индейцев шерифа не волнуют. Лицемерные заднеприводные недоумки.
  5. jetfors_84
    jetfors_84 Сегодня, 07:29
    0
    Видимо давно у психиатра не проверялся.
  6. БойКот
    БойКот Сегодня, 07:30
    0
    Напомнил бабу ягу из мультика про Кузьку. "Я тебя съем! Подавишься."