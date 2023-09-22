Столтенберг призвал США обеспечить «победу Украины» в конфликте с Россией, чтобы в дальнейшем сосредоточиться на Китае

Если США беспокоятся о Китае, то необходимо обеспечить победу Украины (...) Если Украина победит, у вас будет вторая самая большая армия в Европе. (...) Это упростит для вас задачу сфокусироваться на Китае и меньше опасаться за ситуацию в Европе

НАТО агрессивно расширяется на Восток? Нет, это Восток решает присоединиться к НАТО

Соединенным Штатам необходимо обеспечить "победу" Украины в конфликте с Россией, это позволит им в дальнейшем сосредоточиться на Китае. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг."Говорящая голова" Североатлантического альянса и не скрывает, что приехал на 78-ю Генассамблею ООН для того, чтобы добиться от стран коллективного Запада еще более "сильной" поддержки Украины на фоне провалившегося контрнаступления ВСУ. Выступая на одном из проходящих в рамках ГА ООН форумов, Столтенберг призвал США приложить как можно больше усилий для победы Украины в войне с Россией. По его словам, это позволит Вашингтону убрать одного из стратегических противников на длительное время и сосредоточиться исключительно на Китае.Глава НАТО подчеркнул, что обеспечив победу Украины, США получат в подчинение "вторую по численности" армию Европы, имея в виду украинскую, которая должна будет обеспечивать "безопасность" европейского континента. По-видимому, Столтенберг наслушался сказок Зеленского, в которых он выставляет ВСУ "защитником свободы и демократии", сдерживающим "российские орды".- заявил Столтенберг.Кстати, накануне генсек НАТО, отвечая на вопрос одной из журналисток о том, что в сегодняшней ситуации на Украине виновата исключительно НАТО заявил, что никакого расширения альянса на восток нет, просто страны Восточной Европы сами выбирают "демократичное и свободное" сотрудничество с военным блоком.- добавил глава альянса.