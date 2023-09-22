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Глава МИД Армении в Совбезе ООН: Есть игроки, толкающие нашу страну к войне против Азербайджана

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Глава МИД Армении в Совбезе ООН: Есть игроки, толкающие нашу страну к войне против Азербайджана

Выступая на заседании Совбеза ООН, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил о том, что «есть ряд игроков, которые толкают Ереван в сторону вооружённого конфликта с Азербайджаном, хотят втянуть Армению в войну». Не называя этих «игроков», глава армянского МИД заявил, что Армения не собирается воевать с Азербайджаном и что на территории Арцаха (Нагорного Карабаха) нет подразделений армянских вооружённых сил.


Мирзоян:

Мы не понимаем претензий о якобы нахождении там нашей армии. Подразделений вооружённых сил Армении в Нагорном Карабахе нет. Есть игроки (акторы), которые пытаются спровоцировать войну уже на нашей территории – суверенной территории Республики Армения.

По словам главы армянского внешнеполитического ведомства, важной задачей для Еревана является задача по налаживанию мирного диалога с Баку на основании взаимного признания суверенитета и территориальной целостности двух стран.

Мирзоян дал понять, что Ереван считает Нагорный Карабах частью Азербайджана. При этом в релизе МИД Армении операция азербайджанской армии в Карабахе названа агрессией.

Стоит отметить, что серьёзной проблемой в отношениях между Баку и Ереваном является транспортный коридор из Баку или, если можно так выразиться, основной части Азербайджана в Нахичевань (центр Нахичеванской автономии, принадлежащей Азербайджану).



Коридор этот географически проходит через территорию Армении. Власти Азербайджана обвиняют Ереван в блокировании транспортного пути из одной части Азербайджана в другую. Турция ранее потребовала от властей Армении коридор разблокировать.
Использованы фотографии:
МИД Армении
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12 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:42
    +6
    Арарат Мирзоян заявил о том, что «есть ряд игроков, которые толкают Ереван в сторону вооружённого конфликта с Азербайджаном, хотят втянуть Армению в войну»
    И кто же эти нехорошие люди? Наверное те кто сначала признал Карабах азербайджанской территорией, на днях спровоцировал начало АТО Азербайджаном, а потом начал обвинять в случившимся Россию и бездействие ее миротворцев? Думаю фамилии можно не называть, т.к. они на слуху. А как обстоят дела с заигрыванием с американцами и что советовал Пашиняну Макрон?
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 06:49
      0
      Цитата: rotmistr60
      Арарат Мирзоян заявил о том, что «есть ряд игроков, которые толкают Ереван в сторону вооружённого конфликта с Азербайджаном, хотят втянуть Армению в войну»
      И кто же эти нехорошие люди? Наверное те кто сначала признал Карабах азербайджанской территорией, на днях спровоцировал начало АТО Азербайджаном, а потом начал обвинять в случившимся Россию и бездействие ее миротворцев? Думаю фамилии можно не называть, т.к. они на слуху. А как обстоят дела с заигрыванием с американцами и что советовал Пашиняну Макрон?

      Так назовите эти фамилии, чего же вы? Или нам самим надобно догадываться?
  2. ААК
    ААК Сегодня, 06:45
    0
    И вот на таких "героических" и "навеки благодарных Великой России за спасение от физического истребления народа" ар Великий истратил кучу времени и прорву средств...
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 06:51
      +1
      Цитата: ААК
      И вот на таких "героических" и "навеки благодарных Великой России за спасение от физического истребления народа" ар Великий истратил кучу времени и прорву средств...

      Наверное это такая историческая миссия России - все спасать ценой крови своих солдат, а потом получать очередной нож в спину в качестве благодарности.
  3. moneron
    moneron Сегодня, 06:45
    0
    армения поплыла в сторону нато.....мешавший хвост отрубили....кроме беларуси, никто из "бывших" не хочет связывать свою судьбу с оказавшейся слабой, россией. мдяяяя....собаки жмутся к сильному хозяину.
    1. Себастьян Аристархович Перейра
      Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 06:55
      +5
      Это явление называется комплексом хитрожопости
      небольших народов.
      Им плевать ,кто новый хозяин...им важна Халява которая ничего не будет стоить! Пусть на время,но Халявища! Так ведут себя рыбы прилипалы.....
      Пройдет время и они кинуться искать следующего ....и так по кругу до бесконечности.
      Это надо знать и не кормить, пусть на свою жизнь зарабатывают сами, а не побираются!
    2. фа2998
      фа2998 Сегодня, 06:56
      +2
      Цитата: moneron
      армения поплыла в сторону нато...

      Армению могут вообще "сократить".Были в Закавказье государства,с титульной нацией,но шли времена,теперь и памяти уже нет.Территорию подгребли более сильные страны.
      Что касается Армении.Териитория-лилипут по сравнению с "Великой Арменией".Разделят ее турки и азербы,и дело с концом.Она держалась только вместе с Россией. hi
  4. turembo
    turembo Сегодня, 06:51
    +1
    Мне кажется самым большим таким игроком является сама Армения.Я конечно в силу возраста не был свидетелем начала конфликта, поэтому могу и ошибаться, но мне кажется Армении нужно было в 2000х больше общаться с Азербаджаном по поводу этих территорий,договариваться о совместном использовании, как то более дипломатично все это можно было решить.На худой конец поделить поровну эти территории, и забыть о спорах. Но вместо этого были пляски в Карабахе, и заявления что это наше, но как начались боевые действия, сразу забирайте все, мы все признаем, и вообще это не наше... Все эти глобальные стратеги, а страдают из за всего обычные люди, которые просто хотят спокойно жить, работать, растить детей и т.д.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:08
      +1
      но мне кажется Армении нужно было в 2000х больше общаться с Азербаджаном
      turembo (Mike), вы наверное любите мультик про кота Леопольда с его призывами - "ребята. давайте жить дружно". А сколько там серий у мультика? Вот и здесь бесконечный сериал "дружбы", длившийся веками. И почему палестинцы никак не могут договориться с Израилем?
  5. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 07:09
    0
    Игроки есть . Хреново , что Армения мячиком стала
  6. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 07:10
    0
    У "разгоряченного" Азербайджана возможно тоже есть желание одним ударом пробить путь к Нахичевани и Турции.
    Вот только если это произойдёт, не получим ли мы в будущем больше проблем от тандема Турция-Азербайджан?
    Иран уже против такого варианта.
  7. Stas157
    Stas157 Сегодня, 07:33
    0
    глава армянского МИД заявил, что Армения не собирается воевать с Азербайджаном и что на территории Арцаха (Нагорного Карабаха) нет подразделений армянских вооружённых сил.

    И никогда не собиралась. Армения толкает Россию на это.