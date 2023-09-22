Глава МИД Армении в Совбезе ООН: Есть игроки, толкающие нашу страну к войне против Азербайджана

Мы не понимаем претензий о якобы нахождении там нашей армии. Подразделений вооружённых сил Армении в Нагорном Карабахе нет. Есть игроки (акторы), которые пытаются спровоцировать войну уже на нашей территории – суверенной территории Республики Армения.

Выступая на заседании Совбеза ООН, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил о том, что «есть ряд игроков, которые толкают Ереван в сторону вооружённого конфликта с Азербайджаном, хотят втянуть Армению в войну». Не называя этих «игроков», глава армянского МИД заявил, что Армения не собирается воевать с Азербайджаном и что на территории Арцаха (Нагорного Карабаха) нет подразделений армянских вооружённых сил.Мирзоян:По словам главы армянского внешнеполитического ведомства, важной задачей для Еревана является задача по налаживанию мирного диалога с Баку на основании взаимного признания суверенитета и территориальной целостности двух стран.Мирзоян дал понять, что Ереван считает Нагорный Карабах частью Азербайджана. При этом в релизе МИД Армении операция азербайджанской армии в Карабахе названа агрессией.Стоит отметить, что серьёзной проблемой в отношениях между Баку и Ереваном является транспортный коридор из Баку или, если можно так выразиться, основной части Азербайджана в Нахичевань (центр Нахичеванской автономии, принадлежащей Азербайджану).Коридор этот географически проходит через территорию Армении. Власти Азербайджана обвиняют Ереван в блокировании транспортного пути из одной части Азербайджана в другую. Турция ранее потребовала от властей Армении коридор разблокировать.