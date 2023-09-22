«Способен заменить артиллерийские снаряды»: В Финляндии разработали беспилотник с зарядом шрапнели

Западные страны ускорили разработку новых вооружений с учетом опыта боевых действий на Украине, часть разработок была представлена на военной выставке DSEI, состоявшейся в Лондоне. В частности, финская компания разработала беспилотник, способный выполнять функцию артиллерийского снаряда, пишет Defense News.
По данным американского издания, компания Insta из Финляндии разработала дрон со шрапнелью, способный наносить поражение живой силе противника на площади, равной трети футбольного поля. При этом поражающие элементы заряда способны пробивать броню легкой бронетехники. Данный беспилотник уже назвали возможной заменой артиллерийских снарядов для украинской армии на фоне их катастрофической нехватки.
Как заявляют сами разработчики, получивший название Steel Eagle (Стальной орел) дрон несет осколочный заряд, начиненный тремя тысячами уже готовых поражающих элементов. При подрыве в воздухе они накрывают большую площадь, для усиления поражающего эффекта и более плотной концентрации осколков дрон можно опускать на более низкую высоту.
Steel Eagle может сбросить на площадь, равную трети футбольного поля, такое количество осколков, что на каждый квадратный метр попадет в среднем полтора поражающего элемента
- говорится в описании.
По мнению некоторых военных экспертов, поставки таких дронов могут удовлетворить потребности Киева в борьбе с "российской пехотой" на открытой местности на фоне дефицита артиллерийских снарядов. Имеет ли сама финская компания планы на поставку данных дронов Украине ничего не сказано.
Ранее США начали поставлять Украине кассетные артиллерийские боеприпасы заявляя, что не имеют необходимого для обеспечения украинской армии количества обычных.