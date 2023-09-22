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«Способен заменить артиллерийские снаряды»: В Финляндии разработали беспилотник с зарядом шрапнели

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«Способен заменить артиллерийские снаряды»: В Финляндии разработали беспилотник с зарядом шрапнели

Западные страны ускорили разработку новых вооружений с учетом опыта боевых действий на Украине, часть разработок была представлена на военной выставке DSEI, состоявшейся в Лондоне. В частности, финская компания разработала беспилотник, способный выполнять функцию артиллерийского снаряда, пишет Defense News.


По данным американского издания, компания Insta из Финляндии разработала дрон со шрапнелью, способный наносить поражение живой силе противника на площади, равной трети футбольного поля. При этом поражающие элементы заряда способны пробивать броню легкой бронетехники. Данный беспилотник уже назвали возможной заменой артиллерийских снарядов для украинской армии на фоне их катастрофической нехватки.

Как заявляют сами разработчики, получивший название Steel Eagle (Стальной орел) дрон несет осколочный заряд, начиненный тремя тысячами уже готовых поражающих элементов. При подрыве в воздухе они накрывают большую площадь, для усиления поражающего эффекта и более плотной концентрации осколков дрон можно опускать на более низкую высоту.

Steel Eagle может сбросить на площадь, равную трети футбольного поля, такое количество осколков, что на каждый квадратный метр попадет в среднем полтора поражающего элемента

- говорится в описании.

По мнению некоторых военных экспертов, поставки таких дронов могут удовлетворить потребности Киева в борьбе с "российской пехотой" на открытой местности на фоне дефицита артиллерийских снарядов. Имеет ли сама финская компания планы на поставку данных дронов Украине ничего не сказано.

Ранее США начали поставлять Украине кассетные артиллерийские боеприпасы заявляя, что не имеют необходимого для обеспечения украинской армии количества обычных.
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12 комментариев
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  1. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 06:58
    +1
    Одноразовый БПЛА с оригинальным зарядом дешевле шрапнельного снаряда?
    Как вариант имеет право на жизнь, но ничего не обычного, судя по статье, не представляет.
  2. Виктор Ленинградец
    Виктор Ленинградец Сегодня, 06:59
    +4
    По мнению некоторых военных экспертов, поставки таких дронов могут удовлетворить потребности Киева в борьбе с "российской пехотой" на открытой местности на фоне дефицита артиллерийских снарядов

    А уж для проведения терактов на культурно-массовых мероприятиях - вообще мечта всякой сволочи!
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:00
    +1
    Интересно, у снарядов плюс их практически невозможно сбить ПВО и загасить РЭБ а у этого пепелаца Ахиллесова пята найдётся?
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:09
    0
    компания Insta из Финляндии разработала дрон со шрапнелью, способный наносить поражение живой силе противника на площади, равной трети футбольного поля
    В чем преимущество перед шрапнельным снарядом? Оба работают по площадям, поэтому нет необходимости точечного попадания в цель. И наверное все же дрон с такой начинкой будут стоить подороже простого снаряда.
    поставки таких дронов могут удовлетворить потребности Киева в борьбе с "российской пехотой" на открытой местности
    Сегодня без упоминания нашей страны ну ни как не обойтись. Чтобы удовлетворить безмерно растущие потребности Киева Финляндии не хватит мощностей своего ВПК.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 07:19
      0
      "В чем преимущество перед шрапнельным снарядом?"///
      ----
      В дистанции применения.
      Дрон летит на расстояние во много раз большее,
      чем шрапнельный снаряд.
      И в точности применения. Оператор дрона видит цель
      в реальном времени, а артиллерист получает цель с опозданием от пары минут
      до десятков минут.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:19
      -2
      rotmistr60 hi, и ломаться чаще будет дрон, а погода не помешает?. Да и скорострельность у арт систем выше чем у дронов.
    3. Наган
      Наган Сегодня, 07:29
      -1
      Цитата: rotmistr60
      наверное все же дрон с такой начинкой будут стоить подороже простого снаряда.
      Если дальность его действия сравнима лишь с обычным "тупым" снарядом, то наверное да. А если он может работать на той же дальности, что M982 Excalibur, то еще неизвестно, что дороже. Excalibur, если верить Wiki, обходится в $68000, а это цена нехилой тачки. И пушку подставлять под огонь противника не надо. Опять же, износа ствола нет.
      Цитата: rotmistr60
      Чтобы удовлетворить безмерно растущие потребности Киева Финляндии не хватит мощностей своего ВПК.
      Можно аутсорснуть в Китай или Индию, там произведут больше, быстрее, и намного дешевле.
    4. Mister X
      Mister X Сегодня, 07:30
      0
      Цитата: rotmistr60
      В чем преимущество перед шрапнельным снарядом?

      Этому дрону не нужно дорогостоящее и громоздкое орудие.
      Контрбатарейная борьба теряет смысл.
      Про дальность вам уже ответили.
  5. barclay
    barclay Сегодня, 07:12
    +1
    Фины - всегда были изобретательны. Хотя, все гениальное- просто. Во всяком случае этот дрон будет эфеективнее дрона с гранатой. Эти дроны действительно могут доставить массу неприятностей, особенно если осколки имеют высокую бронепробиваемость.
  6. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 07:20
    0
    А чугуниевый стакан с подшипниками и ТНТ ваще дёшево . Только успевай в трубу миномёта закидывать
  7. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 07:23
    +1
    А что тут иновационного? БПЛА снаряжают шрапнелью и на высоте взрывают,в зависимости от высоты и будет площадь поражения.Идея интересна для другого применения,использовать его же для уничтожения бпла противника и пунктов управления.
  8. БойКот
    БойКот Сегодня, 07:28
    0
    Оружие террористов с точечным действием, как уже упомянуто. По пехоте ничего лучше, чем залп РСЗО ещё не придумали.