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«Это были не обломки»: ВС РФ показали кадры ракетного удара по цеху Харьковского бронетанкового завода

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«Это были не обломки»: ВС РФ показали кадры ракетного удара по цеху Харьковского бронетанкового завода

Российские военный вели мониторинг эффективности нанесения удара по Харьковского бронетанковому заводу. Напомним, что с начала недели этот объект военной промышленности Украины получил несколько прилётов от Вооружённых сил России. В результате одного из ракетных ударов был уничтожен один из крупных цехов предприятия, где занимались восстановлением бронетехники, а также её техническим обслуживанием – включая танки.


В сети появились кадры с попаданием ракеты ОТРК «Искандер» «в яблочко». Это лишнее свидетельство того, что киевский режим лгал, заявляя о том, что российская ракета нанесла повреждение объектам гражданской инфраструктуры. А ранее в вооружённых силах Украины штатные пропагандисты вообще заявляли о том, что «все ракеты, летевшие на Харьков, были сбиты, упали обломки».



Но это были не обломки. Удар «Искандера» уничтожил и сам цех, и его оборудование, и ту продукцию военного назначения, которая готовилась к последующей передаче ВСУ. Вспыхнувший пожар довершил дело, охватив впоследствии и другие объекты на территории ХБТЗ.



Напомним, что российские войска за последние несколько дней уничтожили несколько крупных объектов противника в Ровно, Львове, Дрогобыче, Синельниковском районе Днепропетровской области. В Черкассах уничтожены несколько иностранных наёмников, разместившихся в одной из гостиниц. Удары наносились по объектам врага в нескольких районах Киева.
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17 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:05
    +6
    Я увидел не только попадание в " яблочко" ,но и деградацию ПВО Харькова.Наш БПЛА как у себя дома,даже Гепарды не стреляют.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:10
      +5
      Цитата: tralflot1832
      Я увидел не только попадание в " яблочко" ,но и деградацию ПВО Харькова.

      И это хорошо! Может уже сдаваться решили? Нам дальше идти нужно, не задерживайте граждане! )))
    2. БойКот
      БойКот Сегодня, 07:11
      +6
      деградацию ПВО Харькова
      Аналогичный случай был с уничтожением Ланцетом их Мигаря. Второй беспилотник в 70-ти км за линией невозбранно все заснял.Скорее всего и навёл.
    3. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 07:17
      +3
      даже Гепарды не стреляют

      Если они там и есть, то скорее всего с боеприпасами беда.
    4. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:18
      +5
      Очень хорошие кадры! В сети укроголовые смеются над нами типа наши СМИ врут и тд. Теперь им наглядное видео кто врёт больше!
    5. PN
      PN Сегодня, 07:35
      -2
      Вообще то это была ракета ОТРК Искандер, а не БПЛА. Между ними малость, существенная разница
      1. Hellcos
        Hellcos Сегодня, 07:41
        +1
        Вообще то это была ракета ОТРК Искандер, а не БПЛА. Между ними малость, существенная разница

        съемку ракета ОТРК Искандер вела?
      2. abrakadabre
        abrakadabre Сегодня, 07:45
        0
        Вообще то это была ракета ОТРК Искандер, а не БПЛА. Между ними малость, существенная разница
        Ракета влетела в цех. А БПЛА снимал "кино" об этом. Которое мы тут дружно посмотрели.
  2. Navi-8
    Navi-8 Сегодня, 07:10
    -11
    Если все так удачно складывается, то почему ушли от Киева, Херсона и проч ?
    Что с кораблями и подводными лодками? Крейсер "Москва" уже забыт ?
    Наши комментаторы как рыбки с памятью в 3 сек.....
    Противники пишут : "В результате ракетного удара 21 сентября по Вишневому Бучанского района пострадал завод Pepsi. " no
    1. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 07:14
      +6
      Наши комментаторы как рыбки с памятью в 3 сек.....

      А вы предлагаете нам сидеть и в бессильной злобе рвать последние волосы у себя на голове?
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:21
      +3
      Мы тоже может над входом в завод по изготовлению например снарядов написать мясокомбинат или кока кола и что?
    3. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:22
      +2
      Цитата: Navi-8
      Противники пишут : "В результате ракетного удара 21 сентября по Вишневому Бучанского района пострадал завод Pepsi. "

      Может и пострадал. Только вот КАК он использовался? Ведь компания еще с самого начала ушла из Киева, а завод остался, со всеми складами.
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 07:36
        +1
        Да уж,а на леопардах надо шашечки нанести и написать" такси к бандере".
    4. Андрей1966
      Андрей1966 Сегодня, 07:44
      0
      Ну почему забыли? Вернёмся, и крейсер, лодка другие появятся. Завод пепси? Пусть будет пепси. Побольше попаданий в такие пепси.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:14
    +5
    В сети появились кадры с попаданием ракеты ОТРК «Искандер» «в яблочко»
    Ну, что же Киев опять в своем репертуаре - врет, врет и еще раз врет. Выходит пропагандистские "обломки" падают точно в цель уничтожая оборудование и продукцию завода. Больше "обломков" мощных и точных.
  4. KCA
    KCA Сегодня, 07:23
    +6
    Ничёсе, если обломки ракеты так жмакают, что-же будет если ракета целиком попадёт? Апокалипсис? Харьков в труху? Даже Геббельс во враньё и пропаганду вставлял правду, а эти врут на 176% и не стесняются
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:32
    +1
    Короче, харек пришел заводу. А все оттого, что у этих русских - неправильные пчелы