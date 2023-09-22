«Это были не обломки»: ВС РФ показали кадры ракетного удара по цеху Харьковского бронетанкового завода

Российские военный вели мониторинг эффективности нанесения удара по Харьковского бронетанковому заводу. Напомним, что с начала недели этот объект военной промышленности Украины получил несколько прилётов от Вооружённых сил России. В результате одного из ракетных ударов был уничтожен один из крупных цехов предприятия, где занимались восстановлением бронетехники, а также её техническим обслуживанием – включая танки.
В сети появились кадры с попаданием ракеты ОТРК «Искандер» «в яблочко». Это лишнее свидетельство того, что киевский режим лгал, заявляя о том, что российская ракета нанесла повреждение объектам гражданской инфраструктуры. А ранее в вооружённых силах Украины штатные пропагандисты вообще заявляли о том, что «все ракеты, летевшие на Харьков, были сбиты, упали обломки».
Но это были не обломки. Удар «Искандера» уничтожил и сам цех, и его оборудование, и ту продукцию военного назначения, которая готовилась к последующей передаче ВСУ. Вспыхнувший пожар довершил дело, охватив впоследствии и другие объекты на территории ХБТЗ.
Напомним, что российские войска за последние несколько дней уничтожили несколько крупных объектов противника в Ровно, Львове, Дрогобыче, Синельниковском районе Днепропетровской области. В Черкассах уничтожены несколько иностранных наёмников, разместившихся в одной из гостиниц. Удары наносились по объектам врага в нескольких районах Киева.