Российская ПВО перехватила два украинских беспилотника при попытке атаковать Туапсе

Украина продолжает наносить удары по гражданским объектам на российской территории с помощью беспилотников, причем не только в Крыму, атакам все чаще подвергаются населенные пункты Краснодарского края. Как сообщает пресс-служба Минобороны, сегодня ночью российская ПВО сбила украинские дроны в районе Туапсе.
По данным военного ведомства, украинский беспилотник пытался атаковать инфраструктуру города Туапсе, но были вовремя замечен и сбит "средствами ПВО". Еще один дрон был перехвачен в районе юго-восточного побережья Крыма. Судя по тому, что оба упали в воду, атака осуществлялась со стороны Черного моря. Как подчеркнули в военном ведомстве, никаких последствий на земле от этой атаки нет.
Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края
- говорится в сообщении.
Местные жители сообщают о прозвучавших под утро громких звуках, похожих на работу средств ПВО в районе города. Как заявляется, попытка атаки украинских дронов была пресечена в пятом часу утра. Других подробностей нет.
Отметим, что в последне время Киев значительно увеличил количество атак с помощью дронов, периодически комбинируя их с ракетными ударами. Наносятся они, преимущественно, по Крыму. В последние недели Киев все чаще применяет тактику двойных ударов, где в первой волне идет большое количество беспилотников с задачей перегрузить российскую ПВО, а уже за ними во второй волне запускаются несколько ракет. Как пишут украинские паблики, в основном это британские Storm Shadow, иногда украинские ПКР "Нептун", переделанные для ударов по наземным объектам. Накануне массированная атака из 19украинских беспилотников была отражена в районе Севастополя.