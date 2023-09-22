Западные инвесторы: О «потолке» цен на российскую нефть уже никто не вспоминает, покупают и по 80 долларов

Сегодня о «потолке» цен на российскую нефть уже никто не вспоминает. Все пытаются перед началом зимнего сезона пополнить запасы по той цене, какая есть, так как на фоне сокращающегося предложения Urals может добраться в цене минимум до 85 долларов, а Brent – до 110-120 за баррель.

Крупнейшие консалтинговые агентства и банки выступили (причём практически одновременно) с прогнозами о дальнейшем росте цен на нефть. Действительно, легко прогнозировать, если цены на «чёрное золото» растут которую неделю подряд и такую тенденцию сохраняют.Аналитическая служба JPMorgan выступила с прогнозом о том, что на фоне сокращения предложения по сырой нефти со стороны ОПЕК+ цена барреля нефти марки Brent может подскочить до рекордных за последнее время 120 долларов.К настоящему моменту баррель нефти указанной марки стоит 93 с лишним доллара. На пике торгов в течение недели цена поднималась до 95 долларов.При этом цена российского сорта Urals также обновила рекорд последних месяцев, преодолев отметку в 80 долларов за баррель. К настоящему моменту фьючерсы на Urals – 80,89 долларов. Это на двадцать с лишним долларов выше так называемого «потолка» ($60), который ранее установили США и их сателлиты.Западные инвесторы и сотрудники консалтинговых агентств, комментируя ситуацию, говорят следующее:В JPMorgan заявил, что такой рост цен на нефть «может остановить рост мировой экономики, но существенно поспособствовать росту экономик стран, базовым доходом которых является доход от экспорта сырья».