ЦКБ «Рубин» разработало проект новой стратегической АПЛ для возможной замены подводных ракетоносцев проекта «Борей»

Концепция "Арктура" не является единственно возможной, есть более традиционные в среднесрочной перспективе. Мы предлагаем варианты, флот оценивает и выбирает лучшие. Так появились все известные вам атомные подводные лодки, включая самые современные

ЦКБ "Рубин" предложит военным новый проект стратегической атомной подводной лодки, разработанный на среднесрочную перспективу для возможной замены атомных подводных крейсеров проекта "Борей". Об этом заявил замглавы ЦКБ Андрей Баранов.Конструкторы ЦКБ разработали новый проект стратегической АПЛ именно на среднесрочную перспективу, поскольку новейшая АПЛ "Арктур", концепт-модель которой была представлена на форуме "Армия-2022", может появиться на вооружении флота только во второй половине XXI века. Предложенную же военным новую АПЛ можно будет запустить в серию и поставить на вооружение после 2037 года. Новая субмарина заменит АПРКСН типа "Борей".Как пояснил Баранов, конструкторское бюро предлагает Минобороны несколько проектов, из которых военные выбирают наиболее подходящий для них, после чего по нему продолжаются работы.- приводит РИА Новости слова представителя ЦКБ "Рубин".Ранее сообщалось, что новые атомные субмарины, которые придут на замену "Ясеням" и "Бореям", будут меньше размером, но более вооруженные и обладающие характеристиками, недоступными в настоящее время. Наука не стоит на месте, с каждым годом появляется все больше новых технологий, ранее недоступных. Уже разрабатывается оружие на новых физических принципах, в скором времени оно уже появится на вооружении российской армии. Как и новейшие стратегические АПЛ.