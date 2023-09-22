Военное обозрение
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Глава киевского режима анонсировал создание совместной оборонной системы Украины и США

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Глава киевского режима анонсировал создание совместной оборонной системы Украины и США

Украина и США будут создавать совместную систему обороны. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении.


По утверждению главы киевского режима, США и Украина договорились о работе над производством необходимого оружия, а в перспективе – о создании некоей оборонной «экосистемы», чтобы решать военные задачи совместными усилиями.

Отдельное внимание Зеленский уделил экономической составляющей данного проекта. По словам украинского лидера, в рамках этой «экосистемы» появятся новая промышленная база и рабочие места для украинцев. Правда, не очень понятно, кто на них будет работать – вернувшиеся с фронта инвалиды или сбежавшие в Европу женщины.

Напомним, что Зеленский приезжал в США на Генеральную ассамблею ООН. Однако параллельно он провел ряд важных встреч, в том числе с ключевыми фигурами американского бизнеса. Настоящим подарком для Зеленского стало озвученное американским президентом Джо Байденом решение утвердить новый пакет помощи Украине, в который входит большое количество артиллерийских систем, снарядов, и противотанкового вооружения. Байден также подтвердил, что скоро на Украину прибудут и танки Abrams, ранее обещанные американской стороной.

По словам главы Белого дома, первые американские танки окажутся на Украине уже на следующей неделе. Многие западные военные эксперты, впрочем, сулят Abrams судьбу немецких танков Leopard, которые неплохо горели на Запорожском направлении и теперь украинское командование опасается их бросать в бой из-за высоких потерь в переданной Западом военной техники.
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22 комментария
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:54
    +4
    Будут строить единый кроличий тын - от Харькова до мексиканской границы
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 08:34
      +4
      Галантерейщик и кардинал это сила!
    2. Трезвый_матрос
      Трезвый_матрос Сегодня, 08:44
      +1
      А я говорил и ещё буду говорить - без применения ОМП эту проблему теперь не решить и было не решить изначально.
      И, второе, на ядерных бомбах свет клином не сошелся. В США это знают и времени не теряют. А России, и подавно, пора уже действовать.
      Нет там мирного населения, раз они приходят и приходят в окопы, как глупый скот. Пусть лучше на местах тренируются, когда вместе с прогнозом погоды, прогноз ракетных ударов слушать будут. Навыки РХБЗ ещё никому не навредили.
      Ну, а дальше, будем уничтожать только военные цели.
      ... Уничтожать, а не удары наносить.
      Всё будет экологически чисто, в лучших европейских традициях - чистота в доме своём за счёт дома чужого.
  2. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 07:58
    +2
    "Глава киевского режима анонсировал создание совместной оборонной системы Украины и США". Успеют ли?
    1. bambr731
      bambr731 Сегодня, 08:43
      +2
      Тут главное "анонсировал". И F35 закупать собрались. "Великая держава" с мощнейшей экономикой
  3. Владимир Мсквчёв
    Владимир Мсквчёв Сегодня, 08:00
    +6
    Глава киевского режима анонсировал создание совместной оборонной системы Украины и США.

    совместной - это как. Один создаёт и производит - другой предоставляет территорию ?
    Это уже не совместное создание - это размещение оборонительной системы производства США на территории Украины.
    1. alebdun2000
      alebdun2000 Сегодня, 08:12
      +4
      Всё правильно, и волки сыты и овцы целы. Таким образом для мирового сообщества возражения России не примутся, типа это украина "производит" ПРО для своей страны, а не НАТО расширяется. В этом контексте России ни в коем случае нельзя завершать боевые действия, как только остановимся США завезут туда всё что надо для последующего конфликта под видом made in ukraine....сейчас завозят, но не в тех масштабах , ибо будет прокси война против России очевидная для мира ,а это эскалация к ядерной войне.
  4. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 08:02
    +3
    Экосистемы оружия ... вы мясо для истощения ресурса русской мясорубки . Опухшее от вискаря и кокса чудовище
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:12
    +2
    а в перспективе – о создании некоей оборонной «экосистемы», чтобы решать военные задачи совместными усилиями
    recourse Маразм крепчал. На фото одного знаю, видал, а второй амер? feel
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:13
    +4
    Украина и США будут создавать совместную систему обороны.
    Бред, который несет Зеленский и его чиновники зашкаливает. Собрались создавать оборонную "экосистему" (определение совершенно не подходящее для оборонки) при том, что в стране идет война, а их предприятия подвергаются комбинированным ударам. Танковый завод вместе с немцами уже "построили", предприятие по производству "Байрактаров" совместно с турками тоже "запустили". Вчера всем известный Игнат заявил, что Киев планирует в перспективе покупку F-35 (ни много, ни мало). Теперь вместе с американцами будут строить оборонную "экосистему". Все же наверное Зеленскому необходимо дозу уменьшить, чтобы так не шибало по мозгам, которых и так практически не осталось.
  7. Jafar
    Jafar Сегодня, 08:14
    +3
    Как сказал известный га-он Сорос еще в 1993:

    Соединенные Штаты не будут призваны действовать в качестве мирового полицейского. Если они начнут действовать, то будут это делать совместно с другими. Кстати, сочетание рабочей силы из Восточной Европы с техническими возможностями НАТО значительно повысило бы военный потенциал партнерства, поскольку снизило бы риск мешков с трупами для стран НАТО, что является главным сдерживающим фактором их готовности действовать. Это жизнеспособная альтернатива надвигающемуся мировому беспорядку.


    Собственно понятно, кто чем или кем будет сотрудничать
  8. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 08:15
    0
    Помощь то урезается, Бидон он ручной это не он выделяет. А с дальнейшим безрезультатным выделением так и в самих штатах до майдана не далеко.
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:19
    +2
    А вообще, надо было Монике оборону создавать совместно с Пашиняном)
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:22
    +3
    Глава киевского режима анонсировал создание совместной оборонной системы Украины и США
    . Похоже на этот раз "кокс" был с примесями, делающими его даже не забористый, а коким то ядерно взрывных. Зелебобику мозги... вернее то, что ему оное заменяет, вскипятило окончательно.
  11. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:27
    +4
    Галантерейщик и кардинал - это сила! (с) зелибобик с такими предложениями вылитый шакал Табаки из мультфильма Маугли.
  12. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:30
    +3
    Украина и США будут создавать совместную систему обороны.

    Где то я уже это слышал ? Ах да............
    Галантерейщик и кардинал - это сила !(с)
  13. zontov79
    zontov79 Сегодня, 08:31
    +2
    Идиот , кто ему даст это сделать ? А сама хохляндия будет существовать к тому времени.?
  14. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 08:40
    +1
    "опасаетсЯ бросать их в бой" пусть на полку под стекло поставят
  15. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:55
    +1
    Зеленский приезжал в США на Генеральную ассамблею ООН. Однако параллельно он провел ряд важных встреч, в том числе с ключевыми фигурами американского бизнеса. Настоящим подарком для Зеленского стало озвученное американским президентом Джо Байденом решение утвердить новый пакет помощи Украине, в который входит большое количество артиллерийских систем, снарядов, и

    молодой оказался хитрее старого - льстит хозяевам и получает от него в ответ подарки за просто так, а старый доверился экономке хозяина, которая обещала если правила выполнять то "само пройдёт, когда нибудь"
  16. Vladlxh
    Vladlxh Сегодня, 08:59
    0
    Галантерейщик и кардинал это сила.
  17. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 10:07
    0
    Ув. Трезвый матрос!
    Цитата: Трезвый_матрос
    А я говорил и ещё буду говорить - без применения ОМП эту проблему теперь не решить и было не решить изначально.
    И, второе, на ядерных бомбах свет клином не сошелся. В США это знают и времени не теряют. А России, и подавно, пора уже действовать.
    Нет там мирного населения, раз они приходят и приходят в окопы, как глупый скот. Пусть лучше на местах тренируются, когда вместе с прогнозом погоды, прогноз ракетных ударов слушать будут. Навыки РХБЗ ещё никому не навредили.
    Ну, а дальше, будем уничтожать только военные цели.
    ... Уничтожать, а не удары наносить.
    Всё будет экологически чисто, в лучших европейских традициях - чистота в доме своём за счёт дома чужого.

    Может Вы и правы частично, но эти действия от России и ждЁт НеДоЗапад, эскалируя всё новыми вооружениями БандероРейх, провоцируя Россию по периметру наших границ, нам нужно время для нанесения Обезоруживающего Смертоносного Удара Кобры, после которого хоть кто- нибудь, когда-нибудь, хоть взглядом, мыслью, пальцем в сторону Великой России ( типа У. Черчилль с его операцией "Немыслимое" против СССР), но всему своё время, наша сила в Правде, а Победа будет за нами... Помните наш президент обучался и владеет дзюдо, дальше не расшифровываю.
    Честь имею.
  18. Баюн
    Баюн Сегодня, 10:16
    0
    Сдается, что "анонсировал" неверно перевели с украинского или английского. Глядя на Президента-У само собой напрашивается очень похожее по звучанию словцо.