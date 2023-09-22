Глава киевского режима анонсировал создание совместной оборонной системы Украины и США.

Украина и США будут создавать совместную систему обороны. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении.
По утверждению главы киевского режима, США и Украина договорились о работе над производством необходимого оружия, а в перспективе – о создании некоей оборонной «экосистемы», чтобы решать военные задачи совместными усилиями.
Отдельное внимание Зеленский уделил экономической составляющей данного проекта. По словам украинского лидера, в рамках этой «экосистемы» появятся новая промышленная база и рабочие места для украинцев. Правда, не очень понятно, кто на них будет работать – вернувшиеся с фронта инвалиды или сбежавшие в Европу женщины.
Напомним, что Зеленский приезжал в США на Генеральную ассамблею ООН. Однако параллельно он провел ряд важных встреч, в том числе с ключевыми фигурами американского бизнеса. Настоящим подарком для Зеленского стало озвученное американским президентом Джо Байденом решение утвердить новый пакет помощи Украине, в который входит большое количество артиллерийских систем, снарядов, и противотанкового вооружения. Байден также подтвердил, что скоро на Украину прибудут и танки Abrams, ранее обещанные американской стороной.
По словам главы Белого дома, первые американские танки окажутся на Украине уже на следующей неделе. Многие западные военные эксперты, впрочем, сулят Abrams судьбу немецких танков Leopard, которые неплохо горели на Запорожском направлении и теперь украинское командование опасается их бросать в бой из-за высоких потерь в переданной Западом военной техники.