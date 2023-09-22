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Американский аналитик Кафарелла попыталась опровергнуть негативные оценки контрнаступления ВСУ

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Американский аналитик Кафарелла попыталась опровергнуть негативные оценки контрнаступления ВСУ

Продолжающееся уже почти четыре месяца контрнаступление ВСУ встречает нелестные оценки со стороны многих военных экспертов, и западных в том числе. В американском Институте изучения войны предприняли попытку разобраться с причинами таких оценок.


Свою позицию изложила аналитик Дженнифер Кафарелла. Западная пресса называет Дженнифер Кафареллу одним из «наиболее ярких умов» Института изучения войны США.

По утверждению аналитика, ВСУ в настоящее время находятся на раннем этапе контрнаступления. Российская линия обороны не преодолена. Поэтому говорить о том, что контрнаступление потерпело крах, или, наоборот, является успешным, преждевременно. И это обстоятельство Кафарелла называет трагедией для Украины, потому что Киеву придется еще многие месяцы продолжать затратное по ресурсам, в том числе и человеческим, контрнаступление.

Как считает эксперт, Украина своим контрнаступлением пытается добиться такой цели как разрушение российской военной логистики, включая снабжение группировки войск в Крыму. Поэтому, по мнению Кафареллы, сейчас не время принуждать Киев к началу переговоров с Россией, так как любое прекращение огня якобы будет выгодно исключительно российской стороне.

Похвалила Кафарелла и длительную оборону украинскими формированиями Бахмута (Артемовска), отметив, что это якобы вымотало российские войска и способствовало прекращению активности ЧВК «Вагнер». Вероятно, по мнению «самого яркого ума» американской военной аналитики, украинские формирования в ходе многомесячных боев на Артемовском направлении вымотаны и обескровлены не были.

Таким образом, давая оценку сказанному Кафареллой, можно однозначно сделать вывод, что это – не столько военная аналитика, сколько очередная западная пропаганда, призванная повлиять на общественное мнение. Так как на Западе, в том числе и в США, все чаще раздаются голоса в поддержку мирных переговоров, задача «ястребов» - убедить общество в том, что переговоры Украине не нужны.
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24 комментария
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  1. Jafar
    Jafar Сегодня, 08:11
    +2
    Собственно можно остановиться на фразе "из Института изучения войны". Дальше читать не обязательно laughing
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 08:14
      +4
      От баб в политике все беды... Они не бабы - людоеды....

  2. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 08:11
    +2
    Ну то есть она хотела сказать надо продолжать воевать до последнего украинца. Ну ничего нового.
    1. Трезвый_матрос
      Трезвый_матрос Сегодня, 09:57
      +1
      ... одним из «наиболее ярких умов»

      Яркий ум в военном деле когда, и больше ничего нет, это когда он отсвечивает, когда плохо замаскирован ... или, вообще, не одет когда, срам когда видно всем, и это уже не про войну - там другой диагноз.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:12
    +2
    Выборы на носу, демократом нужно показать что не зря доллары вкладывали, и что Россия вот вот падет, а Зеленский и Ко результата не даёт, вот местных "ярких" и подключают.
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:13
    +9
    В каких сражения участвовала эта из «наиболее ярких умов» ? Активная фаза наступления по всем канонам военной науки длится не более 72 часов, именно столько отводится на преодоление и прорыв обороны противника на глубину не менее 18 км и по ширине фронта не менее 4 км., дальше только позиционные барахтания, к тому же ВСУ использует для прорыва в следствии огромных потерь резервы крайне необходимые для закрепления прорыва, без поддержки авиации любой капрал армии США скажет про наступление даже мечтать не стоит, ну как-то так.
    1. Geosun
      Geosun Сегодня, 09:28
      +2
      Вы мыслите тактически. Берите глубже, она сказала все правильно: Их цель ослабление России, а гибель Украины это мелочи. Для НАТО гибель Украины, как гибель роты во время фронтового наступления. Главное нанести урон, им безразлична победа Украины, главное чтобы мы потеряли побольше техники и жизней.
  5. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 08:17
    +1
    Короче , вы рубитесь , а мы поизгаляемся
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:22
    +1
    Западная пресса называет Дженнифер Кафареллу одним из «наиболее ярких умов»
    recourse Наверно произошла ошибка при переводе: не ярких умов, а ярых.... fool
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:51
      +1
      : не ярких умов, а ярых..
      ....хрен редьки не слаще...этот аналлитикик просто пучок умственного недомогания которое занесло случайности в тупой институт
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:24
    +4
    ВСУ в настоящее время находятся на раннем этапе контрнаступления
    Почти четыре месяца при огромных потерях в л/с и б/т и все оказывается "на раннем этапе"? Дальше этого из «наиболее ярких умов» можно не читать, т.к. его позиция ясна - "победа" ВСУ впереди стоит только немного подождать. Если это "наиболее яркий ум", то тогда что же из себя представляют другие "аналитики" и не только в Сша?
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:25
    +3
    Вложенные деньги в ВСУ требуют подтверждения .Успехов нет ,но их можно придумать .Оказалось что контрнаступ еще не начинался .Во как !
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:26
    +1
    Свою позицию изложила аналитик Дженнифер Кафарелла. Западная пресса называет Дженнифер Кафареллу одним из «наиболее ярких умов» Института изучения войны США.
    . Кто платит, тот "девушку" и танцует... любая "аналитика" за ваши деньги, так как надо, так, как заказывали.
  10. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:26
    +2
    По утверждению аналитика, ВСУ в настоящее время находятся на раннем этапе контрнаступления.
    ...из этих слов можно сделать вывод что кафарела яркий пример тупости и бездарности...и протирает свои кружева совершенно бесплодно проедая деньги налогоплательщика абсолютно зря
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:31
    +3
    Перефразирую выводы - они еще не начинали, так, разведка боем с минусом 70 тыс. штыков.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:41
      +2
      так, разведка боем с минусом 70 тыс. штыков.
      ...дп по ходу это ты изрядно приуменьшил...парни с фронта сообщают что хунта своих убитых на ЛБС вообще не забирает...а им считать некогда, войну воевать надо...потому их всем скопом в траншею...да и факты зверём растасканных полно...что была ясная картина надо поинтересоваться у хунты сколько пропавших без вести...из этого отминусовать сколько у нас в плену...вот и будет чёткая картина....и я уверен что число 70 тыр это купам на смех
  12. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 08:41
    +1
    «наиболее ярких умов»? Это которые умны задним?
  13. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 08:50
    +1
    Стесняюсь спросить.А этот яркий ум в армии служила?Cтопудово.Команду ложись выполнит неправильно wink
  14. Сергей985
    Сергей985 Сегодня, 08:51
    +1
    Напомните пожалуйста, сколько раз нужно произнести слово "халва", чтобы во рту сладкий вкус ощутить?
  15. tchoni
    tchoni Сегодня, 08:53
    0
    82 ая ОДШБ скаклов три месяца в новостных сводках фигурировала в качестве одной из активных участниц контрнаступа, прежде чем заявили что ее в тыл на пополнение отвели (наши военкоры , правда, ее раза три уже разбивали при этом, но, в основном, на словах.) Т. Е. Бригаде хватило сил и средств три месяца активно давить на нашу оборону. Что наводит на мысь о том, что потери огромные скаклов во время контрнаступа сильно преувеличены воображением наших генералов от журналистики...
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:34
      +1
      82 ая ОДШБ скаклов три месяц
      ..и где она сейчас...а так её в тыл отвели только потому что пополнение только снизило и без того плохую эффективность для переформирования....потому как давили мясом...для того что б взять хутор в три улицы...не надо пафоса...лучше пообщайся с непосредственными участниками СВО...тогда может и мозги у тебя прояснятся
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:34
      +1
      82 ая ОДШБ скаклов три месяц
      ..и где она сейчас...а так её в тыл отвели только потому что пополнение только снизило и без того плохую эффективность для переформирования....потому как давили мясом...для того что б взять хутор в три улицы...не надо пафоса...лучше пообщайся с непосредственными участниками СВО...тогда может и мозги у тебя прояснятся
  16. ROSS_51
    ROSS_51 Сегодня, 08:57
    +1
    "В ставке Гитлера все малахольные..."(с)
  17. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 09:31
    +1
    Аналитеги - это круто, особенно кабинетные))) по моему скромному разумению, аналитиком может быть тот, кто побывал под артобстрелом, кто слышал, как рядом свистит пуля, кто валился с ног, после 70 км. - маршброска. Такой понимает физическое и психологическое состояние бойца. А не цифирьки и обозначения на карте)))