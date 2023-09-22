Американский аналитик Кафарелла попыталась опровергнуть негативные оценки контрнаступления ВСУ

Продолжающееся уже почти четыре месяца контрнаступление ВСУ встречает нелестные оценки со стороны многих военных экспертов, и западных в том числе. В американском Институте изучения войны предприняли попытку разобраться с причинами таких оценок.Свою позицию изложила аналитик Дженнифер Кафарелла. Западная пресса называет Дженнифер Кафареллу одним из «наиболее ярких умов» Института изучения войны США.По утверждению аналитика, ВСУ в настоящее время находятся на раннем этапе контрнаступления. Российская линия обороны не преодолена. Поэтому говорить о том, что контрнаступление потерпело крах, или, наоборот, является успешным, преждевременно. И это обстоятельство Кафарелла называет трагедией для Украины, потому что Киеву придется еще многие месяцы продолжать затратное по ресурсам, в том числе и человеческим, контрнаступление.Как считает эксперт, Украина своим контрнаступлением пытается добиться такой цели как разрушение российской военной логистики, включая снабжение группировки войск в Крыму. Поэтому, по мнению Кафареллы, сейчас не время принуждать Киев к началу переговоров с Россией, так как любое прекращение огня якобы будет выгодно исключительно российской стороне.Похвалила Кафарелла и длительную оборону украинскими формированиями Бахмута (Артемовска), отметив, что это якобы вымотало российские войска и способствовало прекращению активности ЧВК «Вагнер». Вероятно, по мнению «самого яркого ума» американской военной аналитики, украинские формирования в ходе многомесячных боев на Артемовском направлении вымотаны и обескровлены не были.Таким образом, давая оценку сказанному Кафареллой, можно однозначно сделать вывод, что это – не столько военная аналитика, сколько очередная западная пропаганда, призванная повлиять на общественное мнение. Так как на Западе, в том числе и в США, все чаще раздаются голоса в поддержку мирных переговоров, задача «ястребов» - убедить общество в том, что переговоры Украине не нужны.