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Швеция пытается переложить на Чехию обучение украинских пилотов эксплуатации истребителей JAS-39 Gripen

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Швеция пытается переложить на Чехию обучение украинских пилотов эксплуатации истребителей JAS-39 Gripen

Швеция не намерена обучать украинских пилотов эксплуатации истребителей Gripen, шведы хотят привлечь к этому делу Чехию, которая имеет на вооружении эскадрилью шведских самолетов. Как сообщает информационное агентство ČTK, Стокгольм и Прага ведут активные переговоры по данному вопросу.


Швеция не отказывается от обучения украинских пилотов эксплуатации истребителей Gripen, но предпочитает проводить его не на своей территории. На данный момент шведы уговаривают чехов принять на себя эту "почетную миссию", тем более что они и так активно помогают Украине. Мол, от вас не убудет, все равно принимаете участие в программе подготовки украинских военных.

Чехия может принять представителей Воздушных сил ВСУ на обучение, все дело в том, что чешские ВВС взяли в аренду у Швеции 14 истребителей JAS-39 Gripen еще в 2004 году для замены снятых с вооружения советских МиГ-21 и до сих пор активно используют их, в том числе и для патрулирования воздушного пространства соседней Словакии. Так что все условия для подготовки есть.

На каком этапе находятся переговоры не известно, но с большой вероятностью Чехия примет предложение Швеции, выторговав какую-нибудь компенсацию. Чехи вообще очень активно поддерживают режим Зеленского, поставляя вооружения, проводя его ремонт на своих предприятиях и проводя обучение ВСУ.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киев хотел бы получить на вооружение шведские истребители JAS-39 Gripen в самой последней модификации, но на данный момент все силы брошены на уменьшение сроков передачи американских истребителей F-16. Вообще же, планы Украины действительно грандиозные, Киев уже замахнулся на F-35, в перспективе конечно. Осталось только Россию победить и сразу "наступит счастье".
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8 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:15
    +1
    Швеция не намерена обучать украинских пилотов эксплуатации истребителей Gripen, шведы хотят привлечь к этому делу Чехию, которая имеет на вооружении эскадрилью шведских самолетов.
    За шведские самолеты нужно не только платить, но и расплачиваться 20 лет спустя... request
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 08:54
      +1
      За поставленное Украине вооружение Чехия получает от НАТО компенсацию,превышающую в денежном эквиваленте затраченные средства.
      Не удивлюсь,если истребители шведы отдадут чешские,Все таки находятся в аренде,пилоты к ним привыкли.
      Да и Швеция вроде как в стороне.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:19
    +4
    На Западе стали о чем то догадываться ,но отказать посылать оружие по просьбе США не решаются. По сути идет подготовка по поиску крайнего. Вот и шведы решили переложить свою ответственность ,если их самолеты начнут гореть на Украине .
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 08:23
      +2
      Цитата: APASUS
      На Западе стали о чем то догадываться ,но отказать посылать оружие по просьбе США не решаются. По сути идет подготовка по поиску крайнего. Вот и шведы решили переложить свою ответственность ,если их самолеты начнут гореть на Украине .

      Абсолютно с Вами согласна!
      Дела в Европе пахнут керосином! Швеции важно как-нибудь от возможного военного пожара оказаться подальше в "хате с краю"!
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 09:06
        +2
        Сейчас найдутся активисты, которые будут топтать сало и выливать на землю горилку у украинского посольства
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:24
    +1
    Швеция не отказывается от обучения украинских пилотов эксплуатации истребителей Gripen, но предпочитает проводить его не на своей территории.
    . Это, как раз понятно... они двинутые на чистоте собственной экологии и не хотят видеть у себя ещё и такой "биологический мусор"...
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:33
    +1
    шведы уговаривают чехов принять на себя эту "почетную миссию"
    Как говорится и смех и грех - смешно и печально. Смешно потому, что шведы старательно открещиваются от "почетной миссии" стараясь остаться в стороне от обучения украинских летчиков. Печально, что европейские страны из кожи вон лезут помогая бандеровскому режиму воевать против России.
  5. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 08:41
    +2
    Грифоны , Соколы , Молнии .... А по сути все ждут , будут русские наступать или нет , и чем в результате сердце успокоится