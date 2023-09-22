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Замглавы ЦКБ «Рубин» рассказал о возможностях нового подводного беспилотника «Аргус»

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Замглавы ЦКБ «Рубин» рассказал о возможностях нового подводного беспилотника «Аргус»

Разработанный в ЦКБ "Рубин" новейший подводный беспилотник "Аргус" способен находиться на глубине до 6 км до полугода, ожидая команды к действию. Об этом рассказал заместитель генерального директора конструкторского бюро Андрей Баранов.


Разработанный специалистами "Рубина" подводный беспилотник "Аргус" имеет титановый "скелет" и корпус из композитных материалов, что позволяет ему достигать глубины до 6 км и находится там до полугода в ожидании команды на активацию. По словам Баранова, этот срок не окончательный, сейчас ЦКБ работает над его увеличением. Морской беспилотник впервые был показан на международном форуме "Армия-2023".

"Аргус" сможет действовать как "резидентный" подводный аппарат, способный находиться под водой на протяжении полугода, а в дальнейшем - и более

- приводит РИА Новости слова представителя ЦКБ "Рубин".

Как ранее сообщалось, беспилотный подводный аппарат "Аргус" разработан для охраны подводных трубопроводов, обнаружения различных взрывоопасных предметов, мониторинга дна и т.д. Разработчики позиционируют его как многофункциональный необитаемый аппарат, способный выполнять большой спектр работ на большой глубине. Возможно, что некоторые функции беспилотника не озвучиваются по причине их засекречивания.

На данный момент ЦКБ разрабатывает подводную причальную структуру, которая позволит подзаряжать "Аргус", не поднимая на поверхность и не привлекая к этому суда обеспечения.
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12 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:39
    0
    Ну если это реальный корпус нового беспилотника..... belay
    И на сколько мегатонн? Или даже десятков мегатонн??
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 08:40
    -3
    Теперь диверсанты будут охотиться не на трубы, а на беспилотник "Аргус"... Технологии однако...
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 08:45
      +1
      Беспилотник наверное отстреливаться может и в плен брать диверсантов.Шучу.По крайне мере, наверно ,может нанести вред диверсантам.
      1. Роман_
        Роман_ Сегодня, 09:30
        -3
        Он проплывет мимо "нарушителей" и очертит своим корпусом красную линию.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:42
    0
    Довольно дорогая штука для охраны ченоморских газотрубопроводов.
    1. Ablet
      Ablet Сегодня, 09:48
      0
      в ЧМ он кони двинет от сероводорода быстрее чем за полгода
  4. Imperor_Alive
    Imperor_Alive Сегодня, 08:53
    +1
    Подходящая вещь для уничтожения главного оружия США - подводных интернет-кабелей.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:53
    +2
    На фото что новое вроде,сравните с Витязем Д,у нас их два штуки- глубина погружения с запасом 11- 12 км.
  6. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 08:57
    -1
    Ключевое здесь - "разработанный", а не "построенный"
    То есть есть чертежи, и кое какие испытания.

    Или я не прав?
    1. AVA77
      AVA77 Сегодня, 09:23
      0
      Да не переживайте Вы так.
      Аргус не возможно построить, на дне много ила и вообще его весной смоет и унесёт в океан.
      А все чертежи которые есть, рисовали на мосфильме гуашью wassat
      Спите спокойно, всё нормально. hi
  7. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 09:35
    -1
    Зачем на международном форуме показывать то, что не будет продаваться за рубеж? В СССР при выпуске нового изделия для армии не то, что внешний вид был засекречен, но даже название легендировалось выпуском массы бытовых приборов с аналогичным названием. А сейчас это шоу какое то: все покажем, все расскажем, выложим все ТТХ, работайте господа хорошие над противодействием себе на здоровье...
    1. DvaParovoza
      DvaParovoza Сегодня, 09:59
      0
      "США возродят программу подводного шпионажа для противостояния Китаю"
      https://rusvesna.su/news/1695306661
      Странно, почему это амеры не показывают на международных форумах? К чему такая секретность? Как дети, ейбогу...