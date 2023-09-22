ВС Азербайджана в начале военной операции первым делом уничтожили РЭБ Нагорного Карабаха

Азербайджан празднует победу в конфликте, который продолжался более тридцати лет. Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе всего за сутки завершилась капитуляцией непризнанной республики.
Понятно, что силы сторон были несопоставимы изначально. В НКР к настоящему времени проживало официально 140 тысяч человек, на деле и того меньше, и это – с женщинами, детьми, стариками. Армия Нагорного Карабаха была малочисленной и куда хуже вооруженной, чем азербайджанская.
Тактика азербайджанских вооруженных сил выглядела следующим образом. Первым делом ВС Азербайджана подавили позиции противовоздушной обороны армянских сил, после чего начались массированные авиационные и артиллерийские удары по местам сосредоточения войск НКР. Как и в предыдущем конфликте, активно задействовалась беспилотная авиация.
Одни из первых ударов были нанесены ВС Азербайджана по позициям полка радиоэлектронной борьбы армии Нагорного Карабаха в Степанакерте, после чего НКР потеряла возможность полноценной работы средств РЭБ против беспилотников противника.
Впрочем, учитывая отсутствие современных систем противовоздушной обороны у НКР, вряд ли и без уничтожения позиций РЭБ карабахская армия могла бы что-либо противопоставить стремительному натиску превосходящих по численности и вооружению азербайджанских сил.
Вскоре после авиационных и артиллерийских ударов на территорию НКР вошли и сухопутные подразделения азербайджанской армии. Их прибытие вынудило армянские формирования НКР быстро расходовать боекомплект, который было практически невозможно пополнять в условиях блокады и отказа Армении помогать Нагорному Карабаху.