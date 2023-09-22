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ВС Азербайджана в начале военной операции первым делом уничтожили РЭБ Нагорного Карабаха

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ВС Азербайджана в начале военной операции первым делом уничтожили РЭБ Нагорного Карабаха

Азербайджан празднует победу в конфликте, который продолжался более тридцати лет. Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе всего за сутки завершилась капитуляцией непризнанной республики.


Понятно, что силы сторон были несопоставимы изначально. В НКР к настоящему времени проживало официально 140 тысяч человек, на деле и того меньше, и это – с женщинами, детьми, стариками. Армия Нагорного Карабаха была малочисленной и куда хуже вооруженной, чем азербайджанская.

Тактика азербайджанских вооруженных сил выглядела следующим образом. Первым делом ВС Азербайджана подавили позиции противовоздушной обороны армянских сил, после чего начались массированные авиационные и артиллерийские удары по местам сосредоточения войск НКР. Как и в предыдущем конфликте, активно задействовалась беспилотная авиация.

Одни из первых ударов были нанесены ВС Азербайджана по позициям полка радиоэлектронной борьбы армии Нагорного Карабаха в Степанакерте, после чего НКР потеряла возможность полноценной работы средств РЭБ против беспилотников противника.

Впрочем, учитывая отсутствие современных систем противовоздушной обороны у НКР, вряд ли и без уничтожения позиций РЭБ карабахская армия могла бы что-либо противопоставить стремительному натиску превосходящих по численности и вооружению азербайджанских сил.

Вскоре после авиационных и артиллерийских ударов на территорию НКР вошли и сухопутные подразделения азербайджанской армии. Их прибытие вынудило армянские формирования НКР быстро расходовать боекомплект, который было практически невозможно пополнять в условиях блокады и отказа Армении помогать Нагорному Карабаху.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Азербайджана
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17 комментариев
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  1. Ilya-spb
    Ilya-spb Сегодня, 08:47
    -5
    После первой Карабахской войны, генерал Лебедь сказал, что армия Нагорного Карабаха - сильнейшая в Закавказье. Прежде всего, боевым духом.

    Прошла четверть века. Разгром и очередное унижение армян.

    Итог. Нужна вменяемая власть.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:53
      +4
      Так в Армении считают что у них сейчас вменяемая прозападная власть. Иначе бы не голосовали за Пашиняна. Армения стала второй Грузией с прозападной ориентацией,а про Карабах скоро просто забудут.Если Армения не беспокоится по поводу Карабаха,то зачем о нём беспокоиться нам?

      По неподтвержденным данным, в ночь на 20 сентября начальник Генерального штаба Ирана генерал Мохаммад Багери звонил в Ереван в Генштаб ВС Армении. А в Тегеране как раз сейчас находится и Сергей Шойгу. Но армянские генералы дважды отказались разговаривать с иранцами, видимо, выполняя распоряжение Пашиняна. Иначе говоря, они отказались от спасительной руки не только России, но и Ирана. Так тотально дезинтегрировать свою новую государственность на пространстве бывшего СССР не удалось даже грузинам.

      https://k-politika.ru/pochemu-armeniya-bezvolno-sdala-karabax-chetyre-prichiny/

      Действительно зачем разговаривать с иранцами,когда в стране проходят учения с американцами.И да Армения потеряна как союзник и для России и для Ирана.Вывод базы из Армении лишь вопрос времени.Всё это было предопределено ещё в 2018 году с приходом Пашиняна к власти,так же как в своё время в 2003 году в Грузии с приходом к власти Саакашвили предопределена судьба Абхазии и Южной Осетии.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 09:17
        +1
        Цитата: Ilya-spb
        Нужна вменяемая власть

        "Бог на стороне больших батальонов" (С)
        Карабах - менее 150 тысяч населения. Отсутствие поставок современных вооружений. Отсутствие поставок боеприпасов.
        Азербайджан - более 10 миллионов населения. Современные вооружения.
        В таких условиях никакой дух не поможет. Победить можно только временно, в долгосрочной перспективе либо сдаваться, либо уходить в партизаны и террористы.
        Сами захотели быть самостоятельной страной. За 30 лет не додумались, что надо входить в состав Армении. Так что получили по заслугам.
      2. Rage66
        Rage66 Сегодня, 09:24
        +1
        "Вывод базы из Армении лишь вопрос времени"
        Надо бы не ждать, когда попросят на выход, а вывести самим.
        Чтобы это стало для армян публичной поркой hi
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 09:06
      +1
      Что поделаешь-стая львов,возглавляемая баранами.А боевой,вернее моральный, дух, упал после предательства Пашиняна. Они стали ( в глазах мирового сообщества) не защитниками Родины,а сепаратистами ..
  2. Галеон
    Галеон Сегодня, 08:56
    +5
    Все правильно. Если немного обобщить, то цели #1 - это средства освещения обстановки и управления: РЛС, воздушная разведка, связь. И РЭБ.
    Умные учатся на чужом опыте, неумные на своем. Как показывает наша практика, некоторые даже на своем опыте не учатся. Все по трансформаторам стреляют wassat lol
    Шутка. Возможно, немного неуклюжая.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:09
      +2
      Учатся.Вот пример.

      Преподнесенная Киевом как «самая большая за всю историю» атака крылатых ракет-невидимок Storm Shadow на Севастополь с треском провалилась, поскольку Россия смогла своевременно извлечь уроки из недавних неудач своей ПВО при отражении украинских ракетных ударов. Об этом в издании The EurAsian Times пишет индийский военный эксперт Виджаиндер К. Такур.

      Атака 20 сентября по Севастополю была попыткой Украины повторить успех предыдущей в ночь на 13 сентября, когда был нанесен удар 11 ракетами Storm Shadow («Штормовая Тень»). Тогда три крылатые ракеты, поставленные Киеву Великобританией, прорвались через российскую ПВО, поразив подводную лодку и десантный корабль в сухом доке.

      20 сентября 11 украинских тактических бомбардировщиков Су-24М взлетели с авиабазы Староконстантинов в Хмельницкой области и направились к границе Одесской и Николаевской областей для удара по главной базе российского Черноморского флота в Севастополе крылатыми ракетами Storm Shadow. Два из этих Су-24М прошли дальше на юг — к Очакову, второй точке запуска.Несмотря на использование сложной тактики, такой как низкий полет над Черным морем, чтобы избежать обнаружения российскими системами ПВО, и использование трех ложных ракет AGM-160 MALD, атака полностью провалилась. Ни одна ракета Storm Shadow не поразила цели— отметил Такур.

      Из 8 выпущенных «Штормовых теней» 5 были сбиты расчетами ЗРК «Панцирь-С1» и средствами радиоэлектронного противодействия, три остальных также поражены непосредственно под Севастополем. Помимо того что украинская ракетная атака была успешно отражена, истребителем ВКС России уничтожена одна из пусковых платформ Storm Shadow. Украинский истребитель-бомбардировщик Су-24М был сбит вблизи Нововладимировки (Николаевская область), примерно в 140 км от линии фронта.

      По мнению военного эксперта EurAsian Times, основной причиной провала украинских воздушных атак стали российские меры противодействия, прежде всего размещение в Херсонской области мощных комплексов РЭБ «Красуха-4», прикрывающих возможные направления удара, а в районе севастопольской военно-морской базы — генерация аэрозольного облака вокруг вероятных целей, способное экранировать их от оптических датчиков самонаведения ракет противника.

      В частности, над Херсонской областью как минимум одна дальнобойная ракета Storm Shadow была обезврежена российскими средствами радиоэлектронной борьбы и рухнула на землю.

      1. Гнусный скептик
        Гнусный скептик Сегодня, 09:20
        0
        прежде всего размещение в Херсонской области мощных комплексов РЭБ «Красуха-4»

        Простите, а чем поможет Красуха против Storm Shadow/SCALP?
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 09:30
          +2
          Ракета Storm Shadow считается устойчивой к РЭБ. В случае помех сигнала спутниковой навигации происходит переход к инерциальной навигации. Один, а возможно, и единственный способ сбить эту ракету с помощью РЭБ — это вывести из строя ее бортовую авионику (радиовысотомер, электродистанционную систему). Для этого необходима достаточно мощная система РЭБ, и единственной такой системой в зоне боевых действий является «Красуха-4»— пояснил эксперт EurAsian Times.
          1. Гнусный скептик
            Гнусный скептик Сегодня, 10:07
            0
            Пару маленьких замечаний.
            1) Рабочие частоты Красухи-4 - 8-18 ГГц. Частоты радиовысотомеров - 4-4,3 ГГц.
            2) Зона прикрытия от РЛС тактической авиации (радиус) - 11-19 км. Для низколетящих крылатых ракет можно ориентироваться на меньшую цифру. Рекламная цифра в 300 км - это куда то вверх в просторы космоса, кривизну земли никто не отменял.
      2. Галеон
        Галеон Сегодня, 10:01
        -1
        Цитата: Orange-Bigg
        Учатся.Вот пример.

        Вижу и знаю, коллега drinks . Но, как заведено, надежды храним втайне, а радость считаем преждевременной. Вообще порой испытываю чувство восхищения good нашими мужиками. Но не станешь же ходить и рассказывать об этом. feel
  3. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 08:58
    +4
    В общем, произошло чудовищное избиение армии Карабаха. Азербайджан действительно подготовился основательно пока Армения почивала на лаврах прошлых побед.
    1. Юрий_Я
      Юрий_Я Сегодня, 09:11
      +2
      Для поддержания Армии в нужном состоянии требуются ДЕНЬГИ, в первую очередь, а это - забота государства, которой нет, увы...
  4. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 09:03
    +1
    А разведка службы нац. безопасности Армении куда смотрела?
    В шашлычную "У Ашотика"?
    СНБешники должны были засечь приготовления Азербайджана к войне.
    1. литий17
      литий17 Сегодня, 09:10
      0
      Цитата: Оби Ван Кеноби
      А разведка службы нац. безопасности Армении куда смотрела?

      Честно говоря нам по барабану армянская разведка. У нас также куда то разведка в краинеУ смотрела в сторону замполитовских медведчуковских лозунгов что все там...!!! Дай Бог потом привлечь своих предателей!
  5. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 09:04
    +3
    Горе побеждённым . Населению Арцаха остаётся уповать на милость азербайджанцев . Наши кого то конечно спасут и кому то помогут , ноих мало и критично важно не влезть в это гиблое дело
  6. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 09:22
    +2
    Это называется воздушное наступление. В западных и турецкой доктрине она занимает ведущую роль. Провал воздушного наступления = провалу всей операции и наоборот. Ведущую роль играет в нем разведка. В данном случае БПЛА РЭБ производства Израиля, о которых молчок.