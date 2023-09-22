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Франция и Германия договорились о разработке многомодульной системы в рамках программы по созданию нового танка MGCS

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Франция и Германия договорились о разработке многомодульной системы в рамках программы по созданию нового танка MGCS

Франция и Германия пытаются реанимировать проект MGCS (Main Ground Combat System) по созданию нового танка, который стартовал шесть лет назад. Как сообщает пресс-служба французского Минобороны, стороны приняли решение создавать в рамках проекта не просто танк, а целую модульную систему.


На авиабазе французских ВВС в Нормандии состоялась встреча министров обороны Германии и Франции Бориса Писториуса и Себастьена Лекорню, в рамках которой был подписан документ в рамках совместного проекта MGCS (Main Ground Combat System) по созданию нового танка. Как утверждается, стороны договорились создать многомодульную систему, в которую войдут как пилотируемые, так и беспилотные модули. Т.е. созданием одного танка немцы и французы решили не ограничиваться.

Нужно понимать, что речь идет не только о танке. Это будет многомодульная система. Некоторые из модулей будут пилотируемыми, другие - беспилотными

- завил французский министр обороны.

Программа Main Ground Combat System (Основная наземная боевая система) призвана создать новый основной танк на замену немецкому Leopard 2 и французскому Leclerc примерно к 2035 году. 28 апреля 2020 года Париж и Берлин подписали два соглашения в рамках данной программы. Стороны договорились разделить расходы на создание нового танка пополам, также оговорено, что обе страны получат "достаточные" права интеллектуальной собственности на результаты НИОКР по программе.

На данный момент известно, что новый танк получит пушку калибра 130 мм, новый гибридный двигатель и новейшую броню, экипаж будет сокращен до двух человек, при этом заряжание пушки будет производиться вручную.

Работы над созданием совместного основного боевого танка (ОБТ) MGCS ведут немецкие компании Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall, а также французская Nexter systems.
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8 комментариев
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 09:03
    +4
    Два члена экипажа и здоровенная 130-мм пушка с ручным заряжанием! Похоже, что оба заряжающие! laughing
    1. Xenofont
      Xenofont Сегодня, 09:28
      +1
      Боюсь, опять "трудности перевода"." Вручную"-можно понимать и как нажатие на кнопку заряжания. Если, конечно, автор заметки не упустил еще какой-нибудь "пустячок".
  2. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:06
    +4
    Некоторые из модулей будут пилотируемыми, другие - беспилотными
    ....и тут же следующая хохма ..
    экипаж будет сокращен до двух человек, при этом заряжание пушки будет производиться вручную.
    ....а беспилотный танк кто будет заряжать...короче цирк...
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:08
    +1
    "...экипаж будет сокращен до двух человек, при этом заряжание пушки будет производиться вручную". Это как? Ну к примеру про одно уже понятно - закидной. Второй зачем? Вести танк будет вместо механика-водителя будет оператор из вне или он будет вместо наводчика крутить башней стрелять?
    По любому - закидной лишний.
    А самое интересное, кто же им даст их продавать на сторону? США пока разрешают Северной Корее немного приторговывать танками для пшеков, с условием, что пшеки и абрашки будут брать....
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:15
      +1
      По любому - закидной лишний.
      ....достаточно одного нелегала...пообещать ему бонус в виде гражданства и платить не надо
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:16
    +2
    речь идет не только о танке. Это будет многомодульная система
    А шесть лет думали, что же это будет и вот наконец разродились. Теперь выделили себе еще 12 лет, чтобы что-то создать из заявленного. Дерзайте, чем дольше, тем лучше.
  5. BonchB
    BonchB Сегодня, 09:43
    -1
    Не вижу поводов для смеха и иронии. Суть новости не в данном конкретном проекте или коцепте, а о том, что Европа начинает реанимировать свой ВПК и искать возможности для перевооружения. Да, это не сразу делается и не без граблей. Однако сигналы поступают один за другим. Наша главная задача в этом контексте максимально быстро завершить СВО на своих условиях и тем самым охладить пыл европейцев в идее перезагрузить свою военную машину.... В обратном случае нам тоже нужно завершать СВО как можно быстрее, чтобы получить время на передышку и перестройку своих ВС для подготовки к гипотетическому противостоянию с обновленной армией Европы. А она будет обновляться , всё на это указывает.
  6. Sith
    Sith Сегодня, 09:44
    +1
    Что то идея похожа на "Армата" ... проект платформы под разные задачи но с общей частью