Американская поддержка Украины – это не благотворительность. Это в наших прямых интересах – не в последнюю очередь потому, что деградация России помогает сдерживать Китай

Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл прокомментировал визит главы киевского режима Владимира Зеленского. По словам политика, он был рад приветствовать украинского президента в Капитолии и лично послушать его рассказ о контрнаступлении ВСУ.Далее Макконнелл сделал весьма откровенное признание, которое, хотя и не является какой-то большой новостью , но свидетельствует о подлинных целях американской военной помощи Украине. Ранее американская элита все же так не откровенничала, а старалась прикрываться благовидными рассуждениями о «территориальной целостности» и «суверенитете» Украины.- заявил сенатор Митч Макконнелл.Таким образом, в сенате США дают понять, что на самом деле украинский конфликт не имеет отношения к защите «территориальной целостности» Украины. Американскому руководству практически все равно, кому и что принадлежит на востоке Европы, кто контролирует условные Херсон или Мариуполь.Их главная задача – методично ослаблять Россию чужими руками (пусть задумаются об этом украинские военные и их родственники), но и даже не ради ослабления самой РФ, а чтобы она не могла помогать Китаю в грядущем, куда более важном для Соединенных Штатов противостоянии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.