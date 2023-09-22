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«Деградация России сдерживает Китай»: лидер республиканцев сената США назвал цели поддержки Украины

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«Деградация России сдерживает Китай»: лидер республиканцев сената США назвал цели поддержки Украины

Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл прокомментировал визит главы киевского режима Владимира Зеленского. По словам политика, он был рад приветствовать украинского президента в Капитолии и лично послушать его рассказ о контрнаступлении ВСУ.


Далее Макконнелл сделал весьма откровенное признание, которое, хотя и не является какой-то большой новостью, но свидетельствует о подлинных целях американской военной помощи Украине. Ранее американская элита все же так не откровенничала, а старалась прикрываться благовидными рассуждениями о «территориальной целостности» и «суверенитете» Украины.

Американская поддержка Украины – это не благотворительность. Это в наших прямых интересах – не в последнюю очередь потому, что деградация России помогает сдерживать Китай

- заявил сенатор Митч Макконнелл.

Таким образом, в сенате США дают понять, что на самом деле украинский конфликт не имеет отношения к защите «территориальной целостности» Украины. Американскому руководству практически все равно, кому и что принадлежит на востоке Европы, кто контролирует условные Херсон или Мариуполь.

Их главная задача – методично ослаблять Россию чужими руками (пусть задумаются об этом украинские военные и их родственники), но и даже не ради ослабления самой РФ, а чтобы она не могла помогать Китаю в грядущем, куда более важном для Соединенных Штатов противостоянии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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20 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:04
      +3
      Эти люди живут в своём мире и выдают желаемое за действительное.По сути деградация России закончилась с началом СВО.
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 09:10
        +3
        Мало того, они сами сначала Россию толкнули к Китаю. А теперь и Китай к России толкают всеми силами. Красавцы.
      2. Pavel73
        Pavel73 Сегодня, 09:18
        0
        Раньше. Она закончилась с подписанием Хасавюртовских соглашений в 1996. Которые мы все вначале считали нашим поражением и позором. А на самом деле это была остановка разрушения России и победа. Наша общая с чеченцами победа над силами зла, которые нас стравливали. И теперь люди в Чечню на экскурсии ездят, а чеченцы за Россию пасть порвут.
      3. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 09:26
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        По сути деградация России закончилась с началом СВО.

        к сожалению ни чего еще не закончилось
      4. Французский вестник
        Французский вестник Сегодня, 09:53
        -1
        Под деградацией США имеют ввиду:
        - убыль активной части населения;
        - разрыв экономических связей с Европой;
        - высокая токсичность страны, с которой вести дела становится очень рисково для бизнеса и политической карьеры;
        - ослабление влияния России в Центральной Азии и на Кавказе;
        - отток компетенций и технологий;
        - обесценивание рубля и труда граждан РФ;
        - увеличение расходов на оборонку, в ущерб социалке и бизнесу;
        - закручивание гаек и примитивизация гражданского общества;
      5. Венд
        Венд Сегодня, 10:11
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Эти люди живут в своём мире и выдают желаемое за действительное.По сути деградация России закончилась с началом СВО.

        Деградация закончилась несколько раньше, но с начало СВО Россия заговорила в полный голос. Если мы и так дальше будем "деградировать" то просто прекрасно
  2. pettabyte
    pettabyte Сегодня, 09:03
    +3
    Ну да, рост продажи в Китай всего и вся(то есть ресурсов) из РФ очень сильно "сдерживает" китай.
    Отрицательно.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:03
    +4
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    «Деградация России сдерживает Китай»: лидер республиканцев Сената США признал цели поддержки Украины

    Придумают для себя и других причину "отмывания бабла" , сами в нее поверят, заставят в нее поверить (через СМИ) обывателя и все просто замечательно. Вот же прощелыги .
  4. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 09:11
    -1
    Если бы им нужно было бы сдерживать Китай, купили бы руководство РФ с потрахами, благо людей которые боятся Китайцев хватает.
    На самом деле ВПК всего мира нужна эта война.
  5. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 09:12
    +2
    Не понимаю логики. Если Россия сильно сильно ослабнет, то ее Китай просто голыми руками возьмёт со всеми ресурсами. Как же это ослабит Китай?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:13
    -2
    деградация России помогает сдерживать Китай
    Голая, ни на чем не основанная американская пропаганда о "деградирующей" России. Перед этим "порвали в клочья российскую экономику" и "победили" на Украине... А вот присходящая политическая деградация Сша играет на руку нашей стране и заставляет отдельные страны уже не так стремиться к "светлому" будущему под американским руководством. Ну, а цели Сша на Украине давно известны и расписаны во всех красках не только политическими аналитиками, но и американским истеблишментом.
  7. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 09:13
    +3
    Отказ от валютных резервов хранимых в долларах США наоборот положительно скажется на развитии России.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 09:53
      -1
      На ВО существуют две "вселенных". Одна из этих " вселенных" это те, кто сидит на гос зарплате или гос пенсии- они искренне считают, что всё делает "государство" и булки растут на деревьях по прихоти государства- захотело "государство" и будут расти булки, какие хочешь и не надо никаких долларов и евро- поливай их рублями или юанями и будут они расти большими - пребольшими. А есть другая "вселенная"- она состоит из тех, кто зарабатывает на "свободном рынке труда" и "ненавистным предпринимательством", то есть те, кто на самом деле, эти булки на деревьях и выращивает. Так вот, они понимают, что для выращивания булок на деревьях нужны удобрения, технологии и семенной фонд, который продаётся на "западе" и только за доллары и евро. Не за рубли или юани, а вот поди ж ты- за доллары и евро, которые надо как-то теперь, заработать. Вот они и зарабатывают эти проклятые доллары и евро разными способами, чтобы вырастить булки на деревьях для прокорма тех, кто топчется и кормится у гос кормушки. Помните Салтыкова Щедрина и его "Как один мужик двух генералов прокормил? " Ничего в мировоззрении "генералов" до сих пор так и не поменялось....
  8. Дедок
    Дедок Сегодня, 09:16
    0
    деградация России помогает сдерживать Китай


    так это и без СВО было: нам было сказано - что "всё купим" - не сами сделаем и т.о. "поднимемся" - а купим... разве это не путь деградации?
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:21
    0
    Логика из конспирологии - история Китая начитывает более 5 тыс. лет, по сути, они могли (хайли лайкли) лицезреть динозавров (драконов) и иметь связь с инопланетными цивилизациями, следовательно, через сдерживание России, прилагаются все усилия для предотвращения связи Китая с инопланетными цивилизациями, что в свою очередь, благодаря США, предотвратит инопланетное вторжение на Землю.
    Как то так.
    Чепуха? Ну почему же, там, на западе, и не такое несут....................
  10. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 09:24
    +1
    За этим утверждением стоит странная и извращенная логика. Я вообще этого не понимаю, может я слишком глуп для большой политики wassat
  11. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 09:29
    -1
    сша и европа от планов не отходит так что надеюсь ясно всем кто там переговоры просит из башен ! должен просить киевский режим переговоров даже на коленях как зеля обещал что войну остановит если даже ему придется на колени стать когда избирательную компанию проводил в презики !
  12. Slon1978
    Slon1978 Сегодня, 09:37
    +1
    Весьма спорное утверждение. Война, как известно, двигатель прогресса. Подлинной деградацией было бы продолжать закупать все на Западе - готовые изделия и сервисы "под ключ", как это происходило 20 лет (1994 - 2014). Сейчас наоборот пришло полное понимание реальности и с этим пониманием началось и развитие некоторых направлений своими силами.
  13. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 09:38
    0
    Это в наших прямых интересах – не в последнюю очередь потому, что деградация России помогает сдерживать Китай

    Выдают очевидное за невероятное, умным людям это было давно понятно, не надо из этого делать секрет Полишинеля
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:45
    0
    Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл прокомментировал
    . Ничего нового не сказал, как это соотносится с реальностью, вопрос?
    С их хотелкам, все понятно, а остальное... это как и с какой стороны на это посмотреть.