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«На защиту от ураганов денег нет, 100 млрд Украине – есть»: президент Колумбии раскритиковал Запад на Генассамблее ООН из-за военной помощи Украине

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«На защиту от ураганов денег нет, 100 млрд Украине – есть»: президент Колумбии раскритиковал Запад на Генассамблее ООН из-за военной помощи Украине

Довольно эмоциональную и наполненную критикой позиции стран Запада по украинскому конфликту речь произнес на Генеральной ассамблее ООН президент Колумбии Густаво Петро.


Политик заявил, что сейчас мир думает не о том, как «расширить жизнь до звезд», а как «покончить с жизнью на нашей планете». Прямо Петро не называл ни США, ни другие западные страны, однако в его речи постоянно фигурировали некие «они», и по смыслу вполне ясно, кого колумбийский лидер подразумевает под ними.

Латинскую Америку призвали передать военные машины. Они забыли, что в наши страны неоднократно вторгались много раз те самые люди, кто сейчас так много говорит о противодействии вторжениям

- заявил Густаво Петро.

Далее колумбийский президент напомнил, что «они» ради нефти вторгались в Ирак, Сирию и Ливию, а говоря о важности защиты «территориальной целостности» Украины, почему-то игнорируют такую же проблему в Палестине.

У них не нашлось 100 млрд долларов для защиты стран от наводнений, штормов и ураганов. Зато они мгновенно выделяют эти деньги на то, чтобы русские и украинцы убивали друг друга

- подчеркнул колумбийский президент, обвиняя Запад в поддержке вооруженного конфликта на Украине.

Примечательно, что эти заявления прозвучали из уст именно лидера Колумбии. До последнего времени Колумбия считалась ближайшим союзником США в Латинской Америке, остававшимся таковым даже после «дрейфа влево» многих южноамериканских государств. Но Густаво Петро – бывший левый повстанец, участник «Движения 19 апреля» (М19). Ранее он открыто отказал США в передаче колумбийских боеприпасов и военной техники Украине. Правда, колумбийские наемники все же воюют на стороне ВСУ.
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9 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:29
    +11
    Позабавило видео когда Зеленский выступает с трибуны ООН отводят камеру в зал и ...... о чудо он сидит в зале и слушает сам себя smile даже видео правдоподобно смонтировать не могут, видимо те же режиссеры, что в Буче снимали "ужастик".
    1. Ирек
      Ирек Сегодня, 09:43
      +4
      Мемчик есть на эту тему , хахло как всегда обосратушки ...
    2. HAM
      HAM Сегодня, 09:49
      +1
      Зелю клонировали......чем больше клонов,тем больше подадут...
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:38
    +4
    Примечательно, что эти заявления прозвучали из уст именно лидера Колумбии.
    Чего так то, припекло, а то и подгорело?
  3. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:41
    +4
    Таки защита от ураганов гешефта не принесёт , а отличии от хахлатых.
  4. Rostislav
    Rostislav Сегодня, 09:42
    +4
    Правду сказал. Так "они" и без того про себя все знают. Грустно, что от этих высказываний ничего не меняется. Давно задумываюсь, для чего эта говориться?
  5. Lomo
    Lomo Сегодня, 09:47
    +4
    "Они" знают, "они" в курсе. Но им чихать на всё, кроме своих шкурных интересов.
    А так - молодец что высказал. Чем больше подобных голосов против "цивилизованного запада", тем лучше.
  6. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 09:51
    +1
    Президент Колумбии сказал вслух, то, что на уме у очень многих, а толку с этого. Хотя, год назад и этого не было.
  7. Escariot
    Escariot Сегодня, 10:07
    0
    Защита от ураганов находится в ведении штатов и вмешательство федеральной власти во внутренние дела штата недопустимо и антиконституционо. А вот внешняя политика как раз в ведении федерального правительства.