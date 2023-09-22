«На защиту от ураганов денег нет, 100 млрд Украине – есть»: президент Колумбии раскритиковал Запад на Генассамблее ООН из-за военной помощи Украине

Латинскую Америку призвали передать военные машины. Они забыли, что в наши страны неоднократно вторгались много раз те самые люди, кто сейчас так много говорит о противодействии вторжениям

У них не нашлось 100 млрд долларов для защиты стран от наводнений, штормов и ураганов. Зато они мгновенно выделяют эти деньги на то, чтобы русские и украинцы убивали друг друга

Довольно эмоциональную и наполненную критикой позиции стран Запада по украинскому конфликту речь произнес на Генеральной ассамблее ООН президент Колумбии Густаво Петро.Политик заявил, что сейчас мир думает не о том, как «расширить жизнь до звезд», а как «покончить с жизнью на нашей планете». Прямо Петро не называл ни США, ни другие западные страны, однако в его речи постоянно фигурировали некие «они», и по смыслу вполне ясно, кого колумбийский лидер подразумевает под ними.- заявил Густаво Петро.Далее колумбийский президент напомнил, что «они» ради нефти вторгались в Ирак, Сирию и Ливию, а говоря о важности защиты «территориальной целостности» Украины, почему-то игнорируют такую же проблему в Палестине.- подчеркнул колумбийский президент, обвиняя Запад в поддержке вооруженного конфликта на Украине.Примечательно, что эти заявления прозвучали из уст именно лидера Колумбии. До последнего времени Колумбия считалась ближайшим союзником США в Латинской Америке, остававшимся таковым даже после «дрейфа влево» многих южноамериканских государств. Но Густаво Петро – бывший левый повстанец, участник «Движения 19 апреля» (М19). Ранее он открыто отказал США в передаче колумбийских боеприпасов и военной техники Украине. Правда, колумбийские наемники все же воюют на стороне ВСУ.