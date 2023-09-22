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Украинские военные не прекращают безуспешных попыток взять в клещи Артёмовск

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Украинские военные не прекращают безуспешных попыток взять в клещи Артёмовск

На Запорожском направлении противник продолжает подтягивать резервы к Вербовому. Бойцы действующей здесь 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС России сообщили об очередной атаке украинских военных на данном участке. При попытке штурма применялись бронетранспортеры западного производства. Врага удалось остановить и отбросить в большой степени благодаря минным заграждениям и действиям артиллеристов.


Небольшого успеха ВСУ добились севернее Новопрокоповки Запорожской области. Они приблизились к селу на расстояние примерно 800 метров, но преодолеть их будет не так просто, ведь они представляют собой абсолютно открытое и хорошо простреливаемое пространство.

В районе Времевки противник, понеся перед этим большие потери, пытается их восполнить, проводя ротацию. Он выводит с передовой 36-ю бригаду морской пехоты, меняя ее на 58-ю мотопехотную.

Украинские военные не прекращают безуспешных попыток взять в клещи Артемовск. К югу от города в окрестностях Клещеевки и Андреевки идут бои. Здесь отмечается активная контрбатарейная борьба и успешное массовое применение против ВСУ ударных беспилотников. Противник не считается с потерями и продолжает подтягивать резервы.

На Херсонщине продолжается борьба за острова на Днепре. Здесь обе стороны конфликта активно применяют артиллерию, причем украинские военные используют ее не только против российской армии, но и против местного мирного населения.
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9 комментариев
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 09:40
    +1
    пытаются значит мотивированные чем то пропагандой и тп и тд ! а почему киевский режим жив который пропагандирует русофобию для меня загадка ! может кто знает ??????? (вроде по логике выносят командование в первую очередь)
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:50
      +2
      пытаются значит мотивированные чем то п
      ...психотропными препаратами..анализы у пленных всушников именно показывают высокие дозы психотропов и вместе с этим высокое нервное истощение....а это не просто байки пленного на видиокамеру...это факт
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 09:52
        -1
        их что насильно колят типа кольнули и отправляют как зомби ??? а может колются осознано что бы страх убить ?
      2. Южноукраинец
        Южноукраинец Сегодня, 09:55
        +2
        Цитата: Крымский партизан 1974
        психотропными препаратами.

        К сожалению да. Не секрет, ещё на майдане быдло скакало сутками, не просто так. Причем это тоже не просто слова, лично знаю человека засыпавшего в котлы с чаем для скакунов наркоту.
      3. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 09:59
        -3
        ...психотропными препаратами..анализы у пленных всушников именно показывают высокие дозы психотропов

        Да ладно вам сказки то рассказывать , что поголовно все на психотропах ? Прямо на передовой берут у всук анализы ? Тут в поликлинике в очереди замучаешься стоять чтобы сдать анализы а вы про анализы на психотропы да ещё на передовой. Они всуки люто ненавидят нас русских и только из за этого и прут на пролом.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:02
      +2
      Цитата: opuonmed
      пытаются значит мотивированные чем то пропагандой и тп и тд ! а почему киевский режим жив который пропагандирует русофобию для меня загадка ! может кто знает ??????? (вроде по логике выносят командование в первую очередь) или у нас сво -это зашита территорий которые вошли в состав РФ и все не больше и не меньше ?

      Всё говорит о том, что англосаксы готовили ВСУ и всё население Украины и быстрой и молниеносной войне на Донбассе задолго и по всем направлениям, а Россия начала СВО спонтанно и неподготовленно, надеясь на русское авось.

      Судя по тому какая приходит информация с Украины тамошнее население зомбировано там до предела и ни разрастающиеся с сумасшедшей скоростью кладбища, ни уничтожаемая нами местная промышленность, системы жизнеобеспечения и коммуникации, то есть то, что они могут видеть повседневно и не выезжая на фронт, никак не влияет на их разум и просветление мозгов. Судя по всему они и дальше будут идти как бараны на заклание и в угоду киевскому режиму и его хозяевам и питать иллюзия с нашей стороны что ВСУ вдруг повернёт оружие против самого Зеленского и его окружения является самой большой ошибкой.
      1. Msi
        Msi Сегодня, 10:10
        0
        ни уничтожаемая нами местная промышленность, системы жизнеобеспечения и коммуникации

        Недостаточно уничтожаемая, так лёгкие укусы... Залужный говорил в прессе, что падает моральный дух солдат на передовой, когда знают, что дома семья без света сидит...
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 09:46
    +1
    .Врага удалось остановить и отбросить в большой степени благодаря минным заграждениям и действиям артиллеристов.

    Восстанавливать минные поля дистанционно, как только появляется малейшая возможность.
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:58
    -1
    Жмут нас гады, контрудар им во фланг не, что бы отсечь одну из клешней?