На Запорожском направлении противник продолжает подтягивать резервы к Вербовому. Бойцы действующей здесь 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС России сообщили об очередной атаке украинских военных на данном участке. При попытке штурма применялись бронетранспортеры западного производства. Врага удалось остановить и отбросить в большой степени благодаря минным заграждениям и действиям артиллеристов.
Небольшого успеха ВСУ добились севернее Новопрокоповки Запорожской области. Они приблизились к селу на расстояние примерно 800 метров, но преодолеть их будет не так просто, ведь они представляют собой абсолютно открытое и хорошо простреливаемое пространство.
В районе Времевки противник, понеся перед этим большие потери, пытается их восполнить, проводя ротацию. Он выводит с передовой 36-ю бригаду морской пехоты, меняя ее на 58-ю мотопехотную.
Украинские военные не прекращают безуспешных попыток взять в клещи Артемовск. К югу от города в окрестностях Клещеевки и Андреевки идут бои. Здесь отмечается активная контрбатарейная борьба и успешное массовое применение против ВСУ ударных беспилотников. Противник не считается с потерями и продолжает подтягивать резервы.
На Херсонщине продолжается борьба за острова на Днепре. Здесь обе стороны конфликта активно применяют артиллерию, причем украинские военные используют ее не только против российской армии, но и против местного мирного населения.