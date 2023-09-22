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Западная пресса: В Европе выросли цены на топливо после ограничения Россией экспорта бензина

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Западная пресса: В Европе выросли цены на топливо после ограничения Россией экспорта бензина

В настоящее время в странах Европы наблюдается резкий рост цен на топливо. К такому выводу пришло издание The Guardian, наблюдая за динамикой цен на бензин и дизельное топливо в европейских странах.


Как утверждает западная пресса, стоимость дизельного топлива в Европе выросла в среднем на 5% и превысила 1000 долларов за тонну. Стоимость нефти марки Brent вчера выросла на 1% - до 94 долларов.

Европейские аналитики связывают подорожание дизельного топлива и бензина с соответствующими ограничениями, введенными Российской Федерацией 21 сентября. Дело в том, что топливо стало дорожать и в самой России – из-за роста мировых цен, а также стремления компаний нажиться на этом, продавая часть топлива на внешние рынки. В итоге правительство было вынуждено ввести ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива.

Сейчас из России разрешен экспорт топлива лишь в страны ЕАЭС, в том числе в Армению, Белоруссию, Казахстан и Кыргызстан. Да и в этом случае экспорт осуществляется по межправительственным соглашениям. В европейские страны российское топливо не поступает, а ситуация в сфере обеспеченности энергоресурсами европейских государств и так ранее была весьма сложной, особенно после введения Евросоюзом антироссийских санкций.

Отметим, что сейчас в мире возник дефицит дизельного топлива. Это связано с сокращением добычи нефти и общей сложной ситуацией на мировом рынке энергетических ресурсов.
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12 комментариев
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  1. Равик
    Равик Сегодня, 09:46
    +3
    Давно надо было ограничить... А то смерть у них слишком радостная.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:49
      +2
      Вы слышали поговорку про худого и толстого?Похоже-нет yes
    2. Венд
      Венд Сегодня, 10:08
      +2
      Цитата: Равик
      Давно надо было ограничить... А то смерть у них слишком радостная.

      Да фиг с ней с их смертью, российским водителям и аграриям за что страдать? За то что кто-то набивает свой кошелёк? Это вообще можно приравнять к предательству, под угрозой может оказаться продовольственная безопасность страны.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:47
    +4
    Западная пресса: В Европе выросли цены на топливо после ограничения Россией экспорта бензина
    . И что, нас это должно радовать?
    А у нас дизилюхи нет, это как называется и кого это радует?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:52
      +1
      За дизтопливо говорить не будем,мы на войне.Но 92 и 95?Им что,танки заправляют?Откуда этот конский ценник в 60 руб на Кубани?И еженедельно растет..
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:13
        0
        В такой дыре географии как Сочи,АИ 92премиум - 51 руб,АИ- 95 премиум - 56 руб,ДТ - 60руб с копейками.
      2. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:14
        0
        .Но 92 и 95?Им что,танки заправляют?
        .....танки всё едят......злые языки поговаривают что ГТД восмидесятки даже мазуту едят
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:48
    +5
    Может не стоит искать у них сорину,а посмотреть на ценник наших АЗС?
    1. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 09:52
      +2
      Может не стоит искать у них сорину,а посмотреть на ценник наших АЗС?

      У нас одна заправка по ходу на грани закрытия, цены офигенные, машин на заправку практически нет. Так что от Европы не далеко ушли, правда у нас скорее всего не дефицит топлива, а дефицит денег на заправку.
  4. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 09:50
    +1
    Всё торгуем с врагами, ну-ну. кто то воюет, кто то торгует, а кто то войной ещё торгует
  5. Болторез
    Болторез Сегодня, 09:53
    +2
    В Англии сейчас литр дизеля- 1.53 фунта. МРОТ за час = 6.8 литров. Как-то так.
  6. VicVic
    VicVic Сегодня, 09:58
    +6
    "топливо стало дорожать и в самой России – из-за роста мировых цен,"
    С такой логикой мы никогда не получим справедливую цену и отсутствие дефицита. Тем более, что подобное правило, почему-то не рабоивет в обратную сторону. Как уже ранее, кто-то писал на сайте, продажи углеводородов за границу должна быть не правом желающих, а заработанным разрешением. Насытил внутренний рынок по внутренним ценам (внёс свою ранее оговорённую долю, только после этого продавай за границу.