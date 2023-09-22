Западная пресса: В Европе выросли цены на топливо после ограничения Россией экспорта бензина

В настоящее время в странах Европы наблюдается резкий рост цен на топливо. К такому выводу пришло издание The Guardian, наблюдая за динамикой цен на бензин и дизельное топливо в европейских странах.Как утверждает западная пресса, стоимость дизельного топлива в Европе выросла в среднем на 5% и превысила 1000 долларов за тонну. Стоимость нефти марки Brent вчера выросла на 1% - до 94 долларов.Европейские аналитики связывают подорожание дизельного топлива и бензина с соответствующими ограничениями, введенными Российской Федерацией 21 сентября. Дело в том, что топливо стало дорожать и в самой России – из-за роста мировых цен, а также стремления компаний нажиться на этом, продавая часть топлива на внешние рынки. В итоге правительство было вынуждено ввести ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива.Сейчас из России разрешен экспорт топлива лишь в страны ЕАЭС, в том числе в Армению, Белоруссию, Казахстан и Кыргызстан. Да и в этом случае экспорт осуществляется по межправительственным соглашениям. В европейские страны российское топливо не поступает, а ситуация в сфере обеспеченности энергоресурсами европейских государств и так ранее была весьма сложной, особенно после введения Евросоюзом антироссийских санкций.Отметим, что сейчас в мире возник дефицит дизельного топлива. Это связано с сокращением добычи нефти и общей сложной ситуацией на мировом рынке энергетических ресурсов.