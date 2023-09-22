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Спецподразделения полиции Армении начали задержания лидеров оппозиции, протестующие продолжают требовать отставки Пашиняна

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Спецподразделения полиции Армении начали задержания лидеров оппозиции, протестующие продолжают требовать отставки Пашиняна

Премьер Армении Никол Пашинян выполняет свое обещание "жестко" ответить на выступления армянской оппозиции, требующей его отставки из-за сдачи Нагорного Карабаха. Сегодня утром силовики задержали одного из лидеров оппозиции Андраника Теваняна, который со своими сторонниками пытался перекрыть улицы в центе Еревана.


Специальные подразделения полиции Армении "Красные береты" еще накануне начали задержания митингующих у здания правительства. Вечером силовикам удалось частично разогнать собравшуюся толпу, но часть протестующих все же осталась требовать отставки премьер-министра. На данный момент полиция выстроила стену в несколько рядов, взяв здание в кольцо и пытаясь не допустить к нему протестующих, собирающихся на новый митинг, запланированный на 10 часов утра, как раз к заседанию кабмина республики. Оппозиция намерена сорвать заседание, полиция - не допустить этого.

Утром протестующие попытались перекрыть ряд улиц в центре Еревана, частично ей это удалось. Полиция начала активно задерживать сторонников оппозиции, спецназ задержал Андраника Теваняна, который и организовал блокировку улиц. Его уже доставили в один из отделов полиции.

Протесты в Ереване продолжаются уже несколько дней, оппозиция обвиняет Пашиняна в предательстве интересов армянского народа и сдаче Нагорного Карабаха, требуя его отставки. Сам Пашинян обвиняет оппозицию в желании развязать "кровавую междоусобицу" и отказывается уходить с поста премьера, угрожая оппозиции "жесткими мерами".

Между тем, как сообщает местная пресса, дошло уже до прямых столкновений протестующих и полиции, в сотрудников летят камни и бутылки, те в ответ применяют светошумовые гранаты и другие специальные средства. До массовых задержаний еще не дошло, но уже близко к этому.
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4 комментария
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  1. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 10:00
    +5
    Допустили к власти ставленника запада,забудьте про демократию...Так было в Грузии,так на Украине,а значит так будет и в Армении...Это "кровавые" режимы могут позволить себе проявлять слабость,а вот подобные пашиняны нет...
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:13
      0
      Нам надо признать очевидный факт - англосаксы в очередной раз и очень успешно нагадили России на её южных границах.

      Армяне, к их глубокому сожалению, оказались совсем не таким уж и мудрым народом, который так безвольно и бесхребетно профукал Нагорный Карабах и выбрал в свои "лидеры" такого продажного и себялюбивого как Пашинян.

      Ну а что сказать про Азербайджан, жители которого нынче ликуют. Их радость пока преждевременна и не такая уж очевидная, поскольку рука внешнего режиссёра в стравливании армян с азербайджанцами прослеживается очень отчётливо. Всё идёт к тому, что этот режиссёр приложит максимум усилий к дальнейшей эскалации конфликта между этими странами с тем чтобы в него по максимуму влезли Турция, Иран, Россия и ОДКБ. hi
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:04
    +2
    Раньше нужно было добиваться отставки Пашиняна. После сдачи им Карабаха митингуй не митингуй, но назад уже ни чего не вернешь. Сами внесли его на руках в правительство, сами вместе с ним и несете ответственность за погибших и потерю территорий. А в разгоне демонстрантов Пашинян проявил рвение, жесткость и усердие, которые не проявлял при защите Нагорного Карабаха.
  3. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 10:13
    0
    Самое смешное что армяне любят преподносить себя как дружный народ,мол армянин всегда придет на помощь своему собрату,а по факту они только в России умеют сбиваться в стаи чтобы толпой избить одного человека...Вот и развеян миф о сплоченности армян...Ну хоть какая то польза от Пашиняна...