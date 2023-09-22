Спецподразделения полиции Армении начали задержания лидеров оппозиции, протестующие продолжают требовать отставки Пашиняна

Премьер Армении Никол Пашинян выполняет свое обещание "жестко" ответить на выступления армянской оппозиции, требующей его отставки из-за сдачи Нагорного Карабаха. Сегодня утром силовики задержали одного из лидеров оппозиции Андраника Теваняна, который со своими сторонниками пытался перекрыть улицы в центе Еревана.Специальные подразделения полиции Армении "Красные береты" еще накануне начали задержания митингующих у здания правительства. Вечером силовикам удалось частично разогнать собравшуюся толпу, но часть протестующих все же осталась требовать отставки премьер-министра. На данный момент полиция выстроила стену в несколько рядов, взяв здание в кольцо и пытаясь не допустить к нему протестующих, собирающихся на новый митинг, запланированный на 10 часов утра, как раз к заседанию кабмина республики. Оппозиция намерена сорвать заседание, полиция - не допустить этого.Утром протестующие попытались перекрыть ряд улиц в центре Еревана, частично ей это удалось. Полиция начала активно задерживать сторонников оппозиции, спецназ задержал Андраника Теваняна, который и организовал блокировку улиц. Его уже доставили в один из отделов полиции.Протесты в Ереване продолжаются уже несколько дней, оппозиция обвиняет Пашиняна в предательстве интересов армянского народа и сдаче Нагорного Карабаха, требуя его отставки. Сам Пашинян обвиняет оппозицию в желании развязать "кровавую междоусобицу" и отказывается уходить с поста премьера, угрожая оппозиции "жесткими мерами".Между тем, как сообщает местная пресса, дошло уже до прямых столкновений протестующих и полиции, в сотрудников летят камни и бутылки, те в ответ применяют светошумовые гранаты и другие специальные средства. До массовых задержаний еще не дошло, но уже близко к этому.