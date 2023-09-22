Военное обозрение
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Главный редактор немецкого интернет-журнала попытался посчитать потери ВСУ за период военного конфликта

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Главный редактор немецкого интернет-журнала попытался посчитать потери ВСУ за период военного конфликта

Главный редактор немецкого интернет-журнала Telepolis Харальд Нойбер попытался посчитать потери ВСУ за период военного конфликта на Украине. Эта тема сейчас довольно активно обсуждается в западной прессе и обществе.


Журналист отметил, что с учетом откровенно вялотекущего контрнаступления ВСУ, в самой Украине все больше начинают говорить о цене в виде убитых и раненых, которую украинцы платят за решения киевских властей во что бы то ни стало прорвать российскую оборону. И это несмотря на все попытки правительства пресечь такие дискуссии, по крайней мере, в публичной плоскости.

Кроме того, обратил внимание Нойбер, конфликтующие стороны примерно с лета прошлого года не публикуют официальную статистику о количестве убитых и раненых в рядах своих армий. В отличие от российской стороны, постоянно сообщающей цифры потерь ВСУ, киевское руководство такую статистику не озвучивает. В последний раз Генштаб ВСУ сообщил в августе 2022 года, что с начала военного противостояния ВС РФ якобы потеряли убитыми более 246 000 военнослужащих.

Такие сообщения в значительной степени не критично воспринимаются западной прессой. При этом реальные вопросы очевидны: насколько реалистичны эти цифры? И самое главное: как на самом деле обстоят дела с украинской стороной?

— решил разобраться немецкий журналист.

Он припомнил недавнее заявление исполняющего обязанности военкома Полтавской области, который сообщил, что с осени прошлого года из 100 призванных на военную службу полтавчан не более 10-20 остаются в строю. Остальные убиты или комиссованы по причине серьезных ранений. Получается, если верить данной статистике, что потери ВСУ за период конфликта составили от 400 000 до 450 000 человек. Упорное замалчивание Киевом этой темы играет на руку российской пропаганде, считает журналист. К слову, эти цифры близки к тем, которые официально озвучивает Минобороны РФ.

Косвенным показателем больших потерь в рядах украинской армии является и то, что по решению киевских властей на службу начали призывать ограниченно годных по медицинским показателям людей, в том числе мужчин с гепатитом, бессимптомным ВИЧ и психическими заболеваниями. Соответствующие изменения в военно-медицинскую политику Минобороны Украины приняло в конце августа этого года. Растет и количество иностранных наемников в рядах ВСУ, которых активно вербуют по всему миру, что тоже не случайно.

Администрация Байдена продолжает давить на Зеленского, требуя активизации наступательных действий, не считаясь с потерями. При этом западная пропаганда всеми силами старается подыграть Киеву и занизить статистику по количеству убитых и раненых украинских военнослужащих, отметил Нойбер.

Так, в апреле в интернет и прессу якобы случайно попал отчет правительства США, согласно которому потери Украины на тот момент составили 17 500 военнослужащих. В конце августа ВВС США сообщило об утечке правительственных документов, в которых говорится о еще 50 000 погибших, то есть в общей сложности потери ВСУ за весь период конфликта на тот момент достигли примерно 70 000 погибших.

Такое откровенное манипулирование статистикой по числу погибших и раненых украинцев не дает реалистичной оценки происходящего на фронте и в стране, что не соответствует интересам Украины и ее западных союзников. Общественность, в конце концов, должна знать правду, которая рано или поздно все равно всплывет, считает главный редактор Telepolis.
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5 комментариев
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  1. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:04
    +2
    о количестве убитых и раненых
    ...для полной картины лучше б обратился к хакерам которые бы взломали данные об пропавших без вести и он бы ужаснулся
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 10:12
      -3
      Цитата: Крымский партизан 1974
      о количестве убитых и раненых
      ...для полной картины лучше б обратился к хакерам которые бы взломали данные об пропавших без вести и он бы ужаснулся

      Да цифры потерь на этой войне у обеих сторон громадные и они в течении ближайших пары лет минимум удвоятся.
    2. swnvaleria
      swnvaleria Сегодня, 10:13
      +1
      если он опубликует хоть не много близкие к реальности данные то сам пропадёт без вести , тут ему и по пиариться хочется и страшно очень
    3. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:14
      +1
      А чего ж тогда кладбище на полтора миллиона мест то под Кыювом шароварные сбацали? Просто так наверно?
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:16
    0
    Такое откровенное манипулирование статистикой по числу погибших и раненых украинцев не дает реалистичной оценки происходящего на фронте и в стране
    В Киеве еще те престидижитаторы сидят, что не успеваешь уследить за движением их рук, а уж цифрами вообще манипулируют сказочно. На, что обратил внимание даже редактор немецкого интернет-журнала не питающий любви к России. Американцы тоже в наглую занижают кратно украинские потери зато с радостью печатают киевские выкладки с потолка о российских.