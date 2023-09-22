Военное обозрение
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В Белгороде-Днестровском уничтожен объект размещения личного состава противника

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В Белгороде-Днестровском уничтожен объект размещения личного состава противника

В городе Белгород-Днестровский Одесской области Украины был нанесен удар по одному из объектов военного назначения. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Украины.


Как и следовало ожидать, украинская полиция сообщает, будто бы российская армия атаковала «объект рекреационной инфраструктуры». Но смысл наносить по таким целям удары, если эти цели не имеют военного назначения?

На данном объекте размещался личный состав противника. С этим обстоятельством и связано сообщение о том, что пострадавших в результате прилета нет. О потерях среди военнослужащих ВСУ украинские СМИ сообщать не могут, поэтому если при «прилете» не погибли гражданские лица, то значит, что и «потерь нет».


Российские войска продолжают наносить массированные удары по целям военного назначения на территории Украины. В первую очередь, удары наносятся по складам боеприпасов, военной техники и вооружений противника. Кроме того, атакуются места размещения личного состава, в том числе как военнослужащих ВСУ и других силовых структур, подчиненных киевскому режиму, так и находящихся на территории Украины иностранных наемников.

На территории Одесской области размещается довольно большое количество войск и военных объектов, в том числе и тех, которые украинский режим задействует в атаках на российские территории, включая Крымский полуостров и Херсонскую область.
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1 комментарий
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:07
    +4
    На территории Одесской области размещается довольно большое количество войск и военных объектов
    Значит предстоит еще много работы наши ракетчикам, летчикам и операторам БПЛА. Пожелаем им успеха и попаданий "в яблочко".