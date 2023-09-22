За период с начала проведение российской спецоперации на Украине в странах Запада прошли обучение более 84 тысяч боевиков киевского режима. Такие данные представил представитель Пентагона, полковник армии США Мартин О'Доннелл.
В интервью американскому изданию Politico он сообщил, что украинских военнослужащих обучали применению западных вооружений и принятой в странах НАТО военной тактике. В настоящее время в странах Евросоюза проходят обучение несколько сотен военнослужащих ВСУ, которые под руководством американских военных обучаются принятой в армии США тактике ведения боя и использованию танков "Абрамс".
Кроме того, несколько десятков украинских военных летчиков и специалистов по техническому обслуживанию самолетов также планируют в ближайшее время начать обучение управлению американских истребителей F-16.
Ранее издание Financial Times сообщало, что Запад не смог накануне "контрнаступления" должным образом обучить украинских военнослужащих перед контрнаступлением. Западные союзники Киева вынуждены признать недостатки в подготовке и оснащении украинских военнослужащих, которые способствовали полному несоответствию итогов "контрнаступления" ожиданиям Запада.
По мнению военных экспертов, одним из главных недостатков обучения, проведенного на Западе, является слишком непродолжительные сроки тренировок, как правило, занимающие не более пяти недель.