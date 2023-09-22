Глава МИД РФ призвал генсека ООН начать процедуру арбитража против США

С 19 по 25 сентября в Нью-Йорке проходит 78 сессия Генассамблеи ООН. Многие лидеры государств и дипломаты уже выступили с речью. Кроме того, на полях саммита состоялся целый ряд двусторонних встреч.Так, в МИД РФ сообщают, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел встречу с генсеком ООН Антониу Гуттеришем.В ходе беседы поднимались такие важные вопросы, как реформирование организации в условиях кардинальных изменений в геополитике. Ранее о необходимости адаптации Совбеза ООН и изменении институтов Бреттон-Вудской системы в соответствии с современными экономическими и политическими реалиями заявлял и сам Гуттериш.Кроме того, глава МИД РФ в очередной раз обратил внимание руководства организации на злостные нарушения со стороны США, взятых на себя в 1947 году обязательств в рамках Соглашения о Центральных учреждениях ООН. В частности, Лавров заявил Гуттеришу, что в Вашингтоне уже не в первый раз создают проблемы российским дипломатам с получением американских виз для участия в мероприятиях по линии организации.Так, в апреле текущего года представители делегации МИД РФ получили визы для участия в Совбезе ООН в последний момент. В то же время российские журналисты тогда так и не смогли попасть на мероприятие.В связи с неоднократными нарушениями вышеупомянутых обязательств, Лавров призвал генсека ООН начать процедуру арбитража против США.Наконец, сообщается, что российский министр лично вручил Гуттеришу книгу «Украинские преступления против человечности (2022-2023)» и подборку документальных материалов «Дети Донбасса».Впрочем, маловероятно, что руководство ООН как-то изменит свою позицию после ознакомления с вышеупомянутой литературой. Ведь, начиная с 2014 года, Россия неоднократно предоставляла неоспоримые доказательства преступлений, совершенных киевским режимом на Донбассе, но всё это было попросту проигнорировано в организации.