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Глава МИД РФ призвал генсека ООН начать процедуру арбитража против США

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Глава МИД РФ призвал генсека ООН начать процедуру арбитража против США

С 19 по 25 сентября в Нью-Йорке проходит 78 сессия Генассамблеи ООН. Многие лидеры государств и дипломаты уже выступили с речью. Кроме того, на полях саммита состоялся целый ряд двусторонних встреч.


Так, в МИД РФ сообщают, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел встречу с генсеком ООН Антониу Гуттеришем.

В ходе беседы поднимались такие важные вопросы, как реформирование организации в условиях кардинальных изменений в геополитике. Ранее о необходимости адаптации Совбеза ООН и изменении институтов Бреттон-Вудской системы в соответствии с современными экономическими и политическими реалиями заявлял и сам Гуттериш.

Кроме того, глава МИД РФ в очередной раз обратил внимание руководства организации на злостные нарушения со стороны США, взятых на себя в 1947 году обязательств в рамках Соглашения о Центральных учреждениях ООН. В частности, Лавров заявил Гуттеришу, что в Вашингтоне уже не в первый раз создают проблемы российским дипломатам с получением американских виз для участия в мероприятиях по линии организации.

Так, в апреле текущего года представители делегации МИД РФ получили визы для участия в Совбезе ООН в последний момент. В то же время российские журналисты тогда так и не смогли попасть на мероприятие.

В связи с неоднократными нарушениями вышеупомянутых обязательств, Лавров призвал генсека ООН начать процедуру арбитража против США.

Наконец, сообщается, что российский министр лично вручил Гуттеришу книгу «Украинские преступления против человечности (2022-2023)» и подборку документальных материалов «Дети Донбасса».

Впрочем, маловероятно, что руководство ООН как-то изменит свою позицию после ознакомления с вышеупомянутой литературой. Ведь, начиная с 2014 года, Россия неоднократно предоставляла неоспоримые доказательства преступлений, совершенных киевским режимом на Донбассе, но всё это было попросту проигнорировано в организации.
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7 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 10:14
    0
    Ну хоть и не красные линии,Слава Богу,но неубедительно,так как оторвано от реальности.ООН созданная США и базирующаяся в Нью-Йорке, начнёт арбитраж против США?Что то не верится.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:18
      0
      Orange Bigg hi, яркий пример М. У. С. и его хотелки в адрес США, через сколько они там "передумали"?
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:16
    0
    Перелив из пустого в порожнее продолжается.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:17
    0
    Так, в МИД РФ сообщают, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел встречу с генсеком ООН Антониу Гуттеришем.
    проводи встречи, говори... слушают/слышат только победителей.
    По другому не бывает.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:17
    0
    ООН попав под пяту ,борцов за западные ценности теряет авторитет- превращаясь в междусобойчики на базаре.Реформировать под корень- "штаб квартире " ООН не место в США.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:17
    0
    Так, в МИД РФ сообщают, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел встречу с генсеком ООН Антониу Гуттеришем.
    проводи встречи, говори... слушают/слышат только победителей.
    По другому не бывает.
  6. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:19
    0
    В связи с неоднократными нарушениями вышеупомянутых обязательств, Лавров призвал генсека ООН начать процедуру арбитража против США.
    Мне кажется, результат заранее известен.