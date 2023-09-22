«Мы сумели пережить кризис»: Ходаковский считает, что Россия уже побеждает в конфликте на Украине, и на Западе это осознают

(...) мы пережили в некотором смысле кризис, кульминацией которого стал поход на Москву (...) ситуация, хоть и не стремительно, но выравнивается. И это понимают на западе. (...) Мне лично понятно, что мы восстановили дыхание и вошли в режим, когда сбить нас с курса стало практически невозможным

(...) Ещё год назад считалось, что затягивание войны неизбежно приведёт Россию к падению. Санкции ударят по экономике, война истощит запасы, непонятные сроки её окончания снизят уровень мотивированности общества (...) всё это должно было спровоцировать такие последствия, которые Россия не смогла бы переварить (...) Но не случилось