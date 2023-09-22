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«Мы сумели пережить кризис»: Ходаковский считает, что Россия уже побеждает в конфликте на Украине, и на Западе это осознают

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«Мы сумели пережить кризис»: Ходаковский считает, что Россия уже побеждает в конфликте на Украине, и на Западе это осознают

Россия сумела выстоять в режиме санкций и преодолеть кризис в ходе проведения военной спецоперации, на данный момент ситуация выравнивается. Об этом в своем ТГ-канале написал заместитель начальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.


Бывший командир "Востока" считает, что Россия преодолела кризис, возникший после начала спецоперации на Украине, кульминацией которого стал "поход на Москву" отрядов ЧВК "Вагнер". Это была вершина всего, что происходило, сейчас ситуация выравнивается, пусть не так быстро, как хотелось бы. Россия уже начала побеждать, Западу не удалось сломить ее ни санкциями, ни поставками вооружений Киеву.

(...) мы пережили в некотором смысле кризис, кульминацией которого стал поход на Москву (...) ситуация, хоть и не стремительно, но выравнивается. И это понимают на западе. (...) Мне лично понятно, что мы восстановили дыхание и вошли в режим, когда сбить нас с курса стало практически невозможным

- пишет Ходаковский.

По его мнению, Запад еще будет предпринимать некоторые попытки "одержать победу", но это продлится недолго, там умеют считать деньги и вливать их в бесперспективную Украину никто не будет. Зеленский прямо признал, что без американского финансирования Украина не сумеет противостоять России и призвал поставить еще больше оружия для затягивания конфликта. Однако это уже не работает.

(...) Ещё год назад считалось, что затягивание войны неизбежно приведёт Россию к падению. Санкции ударят по экономике, война истощит запасы, непонятные сроки её окончания снизят уровень мотивированности общества (...) всё это должно было спровоцировать такие последствия, которые Россия не смогла бы переварить (...) Но не случилось

- добавил Ходаковский.

То, что Россия выстояла и движется к победе, понимают и западные спонсоры киевского режима, просто они еще пытаются выдать желаемое за действительное, но на сколько их хватит, покажет время.
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43 комментария
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  1. Обычный
    Обычный Сегодня, 10:39
    -5
    Что он опять несет? Что там выравнивается? Там и было все нормально, если бы не очередной акт доброй воли в Турции, с Мединскими, Абрамовичами и прочими двойными агентами. Если и выравнивается, то только из-за ошибочно принятых решений. Войска под Киевом стояли ,Черниговым. в очередной раз поверили, вот и все выравнивание.
    1. monetam
      monetam Сегодня, 10:50
      +6
      вы вспомните, сколько войск стояло тогда " под Киевом и под Черниговом" ? Их и для полицейской операции не хватало по такому фронту, куда там война...
      1. Обычный
        Обычный Сегодня, 11:12
        +2
        Это я обозначил с той целью, что дошли мы туда практически без сопротивления со стороны шумеров. Значит замысел был таким, и то что дошли, показал, что это возможно.
        Я бы принял возможно нечто подобное от других командиров, но не от Ходорковского. Он начинает говорить тогда, когда это понятно уже практически всем. Эдакая позиция ждуна. А если взять в расчет его прошлое, в общем пусть каждый сделает сам вывод для себя. По этому человеку у меня сделан вывод.
        1. Кронос
          Кронос Сегодня, 11:17
          0
          Сопротивление было с первых дней горели колоны зашедшие беспечно в города.
          1. Обычный
            Обычный Сегодня, 11:28
            +2
            Каким было сопротивление? Вы представляете что на войне ранят и убивают, жжется техника, как без этого, но при этом наши войска стояли именно там, где я уже говорил. Вот вы могли бы представить, что за три-четыре недели шумерские войска стояли бы под Москвой? Я нет. А наши там стояли.
        2. Пауль Зиберт
          Пауль Зиберт Сегодня, 11:38
          0
          Цитата: Обычный
          Я бы принял возможно нечто подобное от других командиров, но не от Ходорковского. Он начинает говорить тогда, когда это понятно уже практически всем. Эдакая позиция ждуна.

          Вы, дружище, ничего не попутали?
          Точнее - никого?
          Статья содержит интервью с главным росгвардейцем ДНР, Героем России - Александром ХОДОКОВСКИМ.
          А не с предателем, иноагентом Михаилом ХодоРковским, который спит и видит поражение России и развал её на части...
          Вот по этому человеку вывод у меня сделан ещё с нулевых. И даже раньше!
          Но назвать ХОДОКОВСКОГО ждуном - у меня язык не повернётся!
          Очень просто, господин Обычный, развешивать ярлыки, сидя перед компом в мягких тапочках...
          Гораздо сложнее ЗАСЛУЖИТЬ это право!..
          Что для этого нужно?
          Помариноваться в крови и дерьме в окопах Донбасса, года эдак с 2014-го... Рядом с Александром.
          Вот тогда, Обычный, я прислушаюсь к вашему мнению!
          Ферштейн? wink
          1. Обычный
            Обычный Сегодня, 12:31
            0
            Если бы я путал, то не написал бы. Это не ярлык, это мое мнение, а оно складывалось по тем рассказам, которые есть в свободном доступе в инете. А Моторола герой по вашему, а Гиви?
        3. Astra wild2
          Astra wild2 Сегодня, 11:58
          0
          У Вас есть кем его заменить? Все дело в кадрах,а у нас толковых кадров мало
    2. Zoer
      Zoer Сегодня, 10:54
      +7
      Войска из Киевской и Черниговской вывели только потому, что не могли удерживать этот фронт. Просто сил не было. Потом так же ушли из Херсона и Харьковской обл. Всё это от недостатка сил и средств, возникших в результате шапкозакидательской позиции наших турбопатриотов во власти, и грубейшей недооценки сил противника.
      1. Скобаристан
        Скобаристан Сегодня, 11:07
        +1
        Мне нравятся рассуждения на основе послезнания. Я это своей работе знаю. Когда решения принимаются на основе информации которая есть здесь и сейчас. На следующей день , когда уже все известно , руководство : ну так тут все же понятно было . Чего так долго возились. Так и вы : " просчеты , и так все ж понятно." Ну ну
      2. Сид2014
        Сид2014 Сегодня, 11:11
        +1
        Турбо патриотов ли? Уж не думаете ли вы, что они планировали начало СВО!
      3. Обычный
        Обычный Сегодня, 11:24
        +1
        Согласен с вами но не во всем. В истории масса примеров, где количество не всегда имеет решающее значение, а имеет значение молниеносность и понимание того, каковы конечные цели. Официальный Киев именно на тот момент не был готов к такому роду событий. Чтобы быть еще более понятным, и то, что я подразумевал, дополню: коллективный запад тогда просто молчал, были легкие попытки в виде оправданий ,когда все мировые лидеры на перегонки, выступая на ТВ, заявляли: мы не хотим войны с Россией, мы не являемся стороной конфликта. Это говорит о том, что молниеносный удар со стороны нашей армии был для многих откровением. Да, они предполагали, но не были уверены, что мы решимся и пойдем на этот шаг. Вспомните как начиналась помощь западная: каски, аптечки, бронежилеты, и сравните с тем, что передают сейчас. Как думаете, это находится в прямой взаимосвязи с тем марш-броском и тем ,что на данный момент? Конечно да. Не хватает людей для удержания фронта и переговоры в Турции, наверно не одно и тоже, не так ли? Тем более когда на переговорах то тут то там мелькает фигура Абрамовича? Единственный вариант который мне приходит на ум, так это то, что "партия мира" убедила тогда в необходимости переговоров, и они смогли убедить в этом. Отсюда и акт доброй воли. Не надо все списывать на нехватку людского ресурса. В современных войнах решает все не количество а темп самой операции. Это не ВОВ, где шли в штыковую. Если бы с вводом наших войск были бы сразу нанесены удары по критически важным объектам, поверьте, и тех 120 тысяч хватило бы. Если правительство и президент подписывают акт капитуляции, какая нам разница какова численность противника? Уничтожаются все электроподстанции, телевышки, блокируется интернет, и кто там бы знал что в том же Кривом Роге или Харькове, как и в обратную сторону. Просто в таких моментах, если уж решился, нельзя миндальничать и играть в белого и пушистого.
        1. Irokez
          Irokez Сегодня, 11:35
          0
          Цитата: Обычный
          В современных войнах решает все не количество а темп самой операции.

          Это для тех кто хочет быстро решить проблему в современном мире, но в современном мире кроме армии в наступлении есть возможности экономики где если армия наскоком (гоп-стоп) не справляется, то начинается осада и с течением времени осаждённые сдаются или проигрывают на все 100%.
          Наскоком не получилось и поэтому осада применена.
        2. Кронос
          Кронос Сегодня, 12:16
          0
          Я вам напомню как вермахт гнался за темпом дойдя до Москвы, и как ему все равно пришлось отойти когда силы оказались истощены и СССР начал свое наступление. Так и здесь да быстро можно далеко дойти только вот чем вы потом будите удерживаться занятые территории и отбивать удары не уничтоженных сил врага ? Украиская власть прямо признала, что просто тянуло время переговорами ни какой капитуляции без позволения США они подписать не могли. Что касается уничтожения всего с первых дней не смогли полностью подавить украинские пво таких условиях уничтожать вражескую инфраструктуру не возможно. Блицкриг действует когда враг деморализован, а тут этого не было украинские войска оказались готовы сражаться.
    3. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 10:54
      +4
      Не было бы. Про прошествии времени понятно , что планировалась полицейская операция. И предпосылки были. И закончится все могло на переговорах.Товарищи украинцы готовы уже были все подписать , что от них требовалось. А войска от Киева отвели , когда стало понятно , что за поводок дёрнули , и оставаться там , с таким плечом подвоза , это положить всех.
  2. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 10:53
    +6
    В обороне войны не выигрываются. Вооружения противнику в достаточном количестве поставляются. Призвать на фронт еще много кого можно. Экономику страны финансируют страны НАТО. Предпосылок к окончанию конфликта на горизонте не маячит.
    Со стороны США, Англии продливать весь этот конфликт будут как можно дольше. Излюбленная тактика. Пусть два племени индейцев друг друга бьют, а мы им будем помогать.
    Нашей армии и экономике еще работы очень много.
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 11:00
      0
      Призвать то можно , вплоть до беременных. В обороне не выигрывают , это так , но и наступают только когда появляется окно возможностей. И задача РФ не получить пиррову победу.
  3. monetam
    monetam Сегодня, 10:55
    -2
    Всё верно Ходаковский пишет. При забеге на "длинные дистанции" Россия однозначно переигрывает Украину. Просто для того, что бы загнать эту страну в острый мобилизационный клинч, можно вести войну так же, как и сейчас, без активных наступательных действий. Оборонка клепает оружие, мобилизованных и контрактников - достаточно , так что ВСУ само себя убьёт о нашу оборону.
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 11:02
      +1
      Цитата: monetam
      ВСУ само себя убьёт о нашу оборону

      И не только ВСУ. Я уже выкладывал свои предположения на форуме, но и ещё раз выложу и предположу.

      За полтора года санкций и давления на Россию она почему-то так и не разорвалась от всего давления коллективного запада и поэтому ожидания в нашем поражении обернулись переживаниями за своё европейское будущее. Ну все и без меня видят, что же всё таки происходит:
      - Украина теперь стала как чемодан без ручки и является обузой для коллективного запада куда уходят кровно нажитые за десятилетия колониализма через финансокредитную систему. И теперь вопрос как избавиться от бездонной финансовой дыры (Окраины) и кому её сбагрить и не потерять лицо при этом.
      - ВВП Западной Европы как ни странно падает, а в России о ужас как минимум стоит, а то и где-то повышается. Для них это ой-ой-ой и с течением времени будет уж очень больно видеть.
      - Интересный феномен БРИКС стал новым центром притяжения альтернативной до этого англосаксонской демократии куда перетикают не только финансы, но и промышленное производство, а мы знает из физики: - "Если где-то прибыло, то где-то убыло". Ну или например был гарем у падишаха, а тут каждая жена уходит к своему отдельному мужу и как он переживает.
      - Далее очень щепетильный момент заключается в том, что, чем больше длится эта СВО тем больше гибнут Славяне (очень очень плохо), но как ни цинично или кощунственно это осознавать, время идёт на пользу перестройки всего мира на новый лад и мироустройство и чем больше длится такое время, тем больше англосаксы теряют влияние и власть над миром, а мир преображается. А если СВО быстро закончится (допустим новыми переговорами, перемирией, или как Корейский вариант), то всё, что было до СВО постепенно вернётся на круги своя ибо происходящие изменения в мире не окрепнут и не застолбятся в новом мироустройстве. (Это чисто моё мнение - я так понимаю и вижу).
      - США главный выгодополучатель видя будущее в виде нескольких полярных экономик в мире, уже перетаскивает производства к себе как европейское так и азиатское, что и можно видеть в постройке заводов по микроэлектронике в США так и переносу других производств жизненно необходимых США ибо Китай им тоже кислород перекрывает с приобретением в будущем Тайваня. А коли так, то США не конкурентноспособно без вассалов и производственных рабов и без многих ресурсов (редкозёмы, уран, некоторые металлы и так далее), что тоже негатив для них и всё это снижает их конкурентноспособность и гегемонию с множеством внутриполитических и социальных проблем внутри самой страны с разношерстным и высокомнительным населением. Именно созданная ими заварушка в виде АТО и уже СВО как искра разжигает пламя мирового кризиса во всех сферах жизни, а для них это потеря всего ну кроме может своей территории если она потом сама не расколится.
      Вот как-то так и кто в выигрыше в долгую сами подумайте, а выигрыш в коротком промежутке времени - да за ними. Опять же - это моё мнение.
    2. Кронос
      Кронос Сегодня, 11:04
      0
      Украину может да, а вот Европу и США нет.
    3. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 11:04
      -1
      Совершенно правильно заметили,с поправкой ЕС то же пытается разбить голову о стену.Вот тут и мы им поможем.Разногласия растут,как внутри ЕС,так и между отдельными членами ЕС и Украиной.Все и мы и Запад хотели быстрой победы и поражения противника.Но война перешла(благодаря нашим ВС)в затяжную,все больше требующих вливаний в ущерб своей безопасности и экономики.Вот и начался процесс "а может переговоры".Кризис только назревает и Ходаковский прав,мы РФ только крепчаем чего не скажешь о ЕС
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:58
    +3
    Россия сумела выстоять в режиме санкций и преодолеть кризис в ходе проведения военной спецоперации, на данный момент ситуация выравнивается.
    Вот и у Ходаковского начал появляться оптимизм. При его ранее сделанных и зачастую резких заявлениях это о чем-то говорит.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 11:04
      +1
      А Вы не допускаете, что с Ходаковским просто поговорили серьёзные люди и объяснили, что при сохранении предыдущего вектора медийной активности, он имеет все шансы разделить камеру с господином Гиркиным? Вот он и... провёл работу над ошибками.
      1. Скобаристан
        Скобаристан Сегодня, 11:12
        0
        Интересно , а с руководством Украины тоже поговори те же серьезные люди, и они испугались что будут в камере со Стрелковым ? А то было : весной в Крыму , а щас как то опустив глаза про то что это будет долго..З.Ы. кстати , Гиркиным обычно называют этого господина , пишущие с той стороны. Ну вам , на заметку.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:22
        -1
        Ходаковский мог бы и по патриотичней машинку для фото выбрать - УАЗ например.Ах,да - это немецкий УАЗик.Знатоки по повротникам - какого года этот немецкий УАЗик.С Ходаковским всё ясно- он винтик в госмашине.Что он зря в Росгвардию пошёл.Он хоть раз по фамильно озвучивал свои притензии.Так критика в пределах субординации.
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:08
      0
      Вот и у Ходаковского начал появляться оптимизм. При его ранее сделанных и зачастую резких заявлениях это о чем-то говорит.
      Какой у него выбор, либо излучать оптимизм, либо продолжать говорить объективно и поехать варежки шить.
      1. Скобаристан
        Скобаристан Сегодня, 11:36
        0
        Второй коммент про : "шить варежки ". Ясно понятно .
  5. Sandy Andy
    Sandy Andy Сегодня, 11:06
    0
    Похоже, что-то назревает. И Ходаковский в курсе. Рывок вперёд на последних неделях тепла с последующим закрепом на позициях перед распутицей?
  6. Eug
    Eug Сегодня, 11:09
    0
    Как по мне, основной фактор "выравнивания" - выборы в США. Байдену нужен успех, и они готовы его видеть если не в поражении России, то в перемирии, что-то вроде не дали России победить.
  7. dump22
    dump22 Сегодня, 11:09
    0
    Россия уже побеждает в конфликте на Украине


    И опять спрошу (уже в 10-й раз наверное), а что он понимает под термином "победа"?
    Что будет объявлено нашей победой?
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 11:15
      0
      Нашей победой будет достижение целей которое озвучивало и озвучивает ВПР РФ. Напомнить ?
    2. Irokez
      Irokez Сегодня, 11:17
      -1
      Цитата: dump22
      Что будет объявлено нашей победой?

      Иногда о конечной точке движения стоит говорить не конкретно и туманно из-за того, чтобы противник или недруги не знали или не догадывались о конечной цели всего мероприятия. Потому, что они (недруги) постараются сделать всё, чтобы мы не достигли цели. То есть информационная неопределённость играет против врага на руку себе.
      Это всё информационная война и задавать конкретные вопросы на эту тему просто глупо.
      1. dump22
        dump22 Сегодня, 11:33
        -2
        Иногда о конечной точке движения стоит говорить не конкретно и туманно из-за того, чтобы противник или недруги не знали или не догадывались о конечной цели всего мероприятия...информационная неопределённость играет против врага на руку себе.


        Вы знаете, а я это уже видел.
        В СССР своей конечной целью объявили строительство коммунизма.
        Причем как будет выглядеть эта цель, коммунизм, никто внятно не объяснил, ограничились крайне расплывчатой формулой "от каждого по способностям, каждому по потребностям".
        И сделали так наверное тоже именно потому, чтобы "враги не догадались"?

        Итог движения к этой цели известен.
        1. Irokez
          Irokez Сегодня, 11:40
          -1
          Как раз наоборот цель была Коммунизм, а коль враги знали конечный результат, то они и поспособствовали, чтобы эта цель не была достигнута.
          Вы что-то не так понимаете и осмысливаете, потому наверно и путаетесь и не правильно анализируете.
  8. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 11:14
    +1
    Войны не выигрываются в обороне . Это азбука военного искусства . Т.е. пока над Киевом не будет реять российский флаг ни о какой победе и речи быть не может . А до Киева есть еще Харьков , Сумы , Чернигов, Днепропетрвск, Полтава , Кривой Рог и конечно же Одесса с Николаевым. Но видя обстановку на фронте и взятие Купянска понимаешь что темпами такими нам до Киева идти лет 15-20. И нет предпосылок к изменению тактики ведения войны, и это очень пугает если честно
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 11:22
      +1
      Можно ли махом решить и "вывесить флаги " над Киевом , и далее по списку. Можно . Мобилизация , все на военные рельсы. А дальше что? Хоть на полшага посмотреть можете ?
      1. dump22
        dump22 Сегодня, 11:52
        0
        А дальше что? Хоть на полшага посмотреть можете ?


        +100500
        А дальше посмотреть в будущее просто страшно.
        Поэтому никто этого не делает.
    2. Irokez
      Irokez Сегодня, 11:29
      0
      Цитата: FoBoss_VM
      И нет предпосылок к изменению тактики ведения войны,

      Если Вы чего-то не видите в изменениях, то это от того, что забыли, что было в начале и, что уже сей час.
      Наверно отсутствует анализ и логика.
  9. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 11:17
    -1
    Об этом в своем ТГ-канале написал заместитель начальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский
    Бывший командир "Востока" считает, что Россия преодолела кризис, возникший после начала спецоперации на Украине, кульминацией которого стал "поход на Москву" отрядов ЧВК "Вагнер"...

    what Млин, я не понимаю, он реально сидит на должности, или формально значится? Зам. начальника ГУ ФСВНГ по ДНР за что отвечает? У него много свободного времени на "измышлизмы"? В любой структуре, начиная от МО РФ, Росгвардии, ФСБ, МВД до МЧС и Россельхознадзора, даже зам.начальников, командиры части редко дают интервью, только пресс-службы.
    Его "паника" наряду с известными блогерами (тут недавно в статье про вранье в армии одного цитировали в комменте) памятны в преддверие укр@вского контрнаступа...

    Пы.Сы. Не думается ли, что много его стало в публикациях на ВО? Постановка фона для фото слишком тошная, хорошо что питбуля на капот Гелика (где хейтеры фэсбэшников?) не посадил.
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 11:20
      0
      Он метит дальше в политику , это прям четко читается.
  10. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 11:40
    0
    "снизят уровень мотивированности в обществе",они очень надеялись,что власть утратит контроль или начнутся волнения в обществе,а там и добить нас можно
  11. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 11:55
    +1
    (...) мы пережили в некотором смысле кризис, кульминацией которого стал поход на Москву (...) ситуация, хоть и не стремительно, но выравнивается. И это понимают на западе. (...) Мне лично понятно, что мы восстановили дыхание и вошли в режим, когда сбить нас с курса стало практически невозможным

    - пишет Ходаковский.
    Верным путём идёт товарищ... recourse
  12. Aleprok
    Aleprok Сегодня, 12:32
    0
    поэтому и пошел в работу следующий кейс - "Армения - не Россия"(((
    а насчёт кризиса я пока бы не стал утверждать, что он преодолён. Может в военном плане и да, но в экономическом самое тяжелое только начинается