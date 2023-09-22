«Мы сумели пережить кризис»: Ходаковский считает, что Россия уже побеждает в конфликте на Украине, и на Западе это осознают

Россия сумела выстоять в режиме санкций и преодолеть кризис в ходе проведения военной спецоперации, на данный момент ситуация выравнивается. Об этом в своем ТГ-канале написал заместитель начальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.
Бывший командир "Востока" считает, что Россия преодолела кризис, возникший после начала спецоперации на Украине, кульминацией которого стал "поход на Москву" отрядов ЧВК "Вагнер". Это была вершина всего, что происходило, сейчас ситуация выравнивается, пусть не так быстро, как хотелось бы. Россия уже начала побеждать, Западу не удалось сломить ее ни санкциями, ни поставками вооружений Киеву.
(...) мы пережили в некотором смысле кризис, кульминацией которого стал поход на Москву (...) ситуация, хоть и не стремительно, но выравнивается. И это понимают на западе. (...) Мне лично понятно, что мы восстановили дыхание и вошли в режим, когда сбить нас с курса стало практически невозможным
- пишет Ходаковский.
По его мнению, Запад еще будет предпринимать некоторые попытки "одержать победу", но это продлится недолго, там умеют считать деньги и вливать их в бесперспективную Украину никто не будет. Зеленский прямо признал, что без американского финансирования Украина не сумеет противостоять России и призвал поставить еще больше оружия для затягивания конфликта. Однако это уже не работает.
(...) Ещё год назад считалось, что затягивание войны неизбежно приведёт Россию к падению. Санкции ударят по экономике, война истощит запасы, непонятные сроки её окончания снизят уровень мотивированности общества (...) всё это должно было спровоцировать такие последствия, которые Россия не смогла бы переварить (...) Но не случилось
- добавил Ходаковский.
То, что Россия выстояла и движется к победе, понимают и западные спонсоры киевского режима, просто они еще пытаются выдать желаемое за действительное, но на сколько их хватит, покажет время.