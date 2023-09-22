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Зеленский пообещал «освободить» Бахмут и ещё два города, которые отказался называть

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Зеленский пообещал «освободить» Бахмут и ещё два города, которые отказался называть

Глава киевского режима продолжает раздавать обещания касательно текущего контрнаступления. Очевидно, что на фоне крупного провала, Зеленский пытается любой ценой сохранить текущую поддержку Запада, где многие уже сомневаются в ее целесообразности.


Так, в своем недавнем интервью CNN президент Украины пообещал «освободить» Бахмут (Артемовск) и еще два города.

Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы деоккупируем ещё два города

- заявил Зеленский.

В то же время глава киевского режима уклонился от ответа, о каких именно двух населенных пунктах идет речь. Но подчеркнул, что у украинского командования есть «очень комплексный план».

Стоит напомнить, что ранее западное командование настойчиво рекомендовало Киеву сосредоточить все свои усилия на Запорожском направлении. Собственно говоря, до недавнего времени ВСУ пытались реализовать данный план, но ввиду колоссальных потерь в живой силе и технике противник был вынужден снизить интенсивность наступления на Южном фронте.

Касательно Бахмута (Артемовска), данный город, от которого практически ничего не осталось, выбран киевскими властями, скорее всего, с медийной точки зрения. На протяжении многих месяцев он был в центре внимания мировых СМИ и стал одной из крупнейших неудач ВСУ, которые потеряли огромное количество боеспособных подразделений в ходе его обороны.

Теперь украинское командование может попытаться взять реванш. Этим, вероятно, и обусловлено увеличение интенсивности наступательных действий ВСУ под Андреевкой и Клещеевкой (южнее Артёмовска).

Между тем Минобороны России ранее сообщало, что все ключевые высоты вокруг вышеупомянутых населенных пунктов полностью контролируются ВС РФ. В связи с этим противник несет колоссальные потери в живой силе, которая буквально «перемалывается» нашей артиллерией.
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16 комментариев
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  1. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 11:06
    +6
    Видимо Зеленский имел ввиду Челябинск и Владивосток. Ну плюс к Бахмуту laughing
    1. Sasha1979
      Sasha1979 Сегодня, 11:10
      +7
      "Зеленский пообещал «освободить» Бахмут и ещё два города, которые отказался называть". Бахмут уже от ВСУ освобожден. Наверное, Зеленский говорит про Харьков и Одессу. А Киев почему-то забыл.
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 12:38
        0
        Цитата: Sasha1979
        Бахмут уже от ВСУ освобожден. Наверное, Зеленский говорит про Харьков и Одессу. А Киев почему-то забыл.

        Просто очередь на освобождение длинная... feel
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:24
      +2
      Для западной публики он говорит одно, а для местных кастрюлеголовых тезис "битвы" за Артёмовск преподносится как сковывание российских войск для предотвращения переброски их на южное направление.
      И западные аборигены и местные кастрюлеголовые особо не возражают против такой трактовки событий так что "95 кварталу уголовников из Киева" даже нет смысла особо напрягаться, чтобы выдумывать что-либо другое.
    3. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:32
      0
      Цитата: FoBoss_VM
      Ну плюс к Бахмуту

      Петропавловск-Камчатский и Певек.... Каков замах, однако !
  2. fif21
    fif21 Сегодня, 11:09
    +2
    Мистер Фикс ! У Вас есть план ? Паспарту, у меня есть тысяча планов ! (Мультик про мистера Фикса ) . hi
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 11:21
      -2
      Вокруг света за 80 дней,, читайте... Читайте...
  3. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 11:16
    +3
    Все кроме перерезания сухопутного в Крым не имеет для ВСУ стратегического смысла , для РФ это угроза Киеву либо Одессе.
  4. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 11:19
    0
    Это и есть начало агонии ,выдавать желаемое за действительное.Осень -время обострения психически не уровновешанных.Зима прийдет "задора по убавится"
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:24
    +2
    Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы деоккупируем ещё два города
    "И тут Остапа понесло"... А ведь перед этим Зеленский клялся, что Артемовск не будет взят российскими войсками, а вот теперь обещает его взять (деоккупировать). Не в первый раз Зеленский и его окружения дают обещания, которым не суждено сбыться. Только из последних: кое кто мечтал о своих танках на российских просторах, кто-то обещал прогуляться по набережной Ялты (в мае), кто-то выйти к Азовскому морю за неделю попутно отрезав Крым (в июне)...
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 11:37
      +2
      Измельчали, измельчали цели. Раньше на границы 1991 обещали выйти. Потом - до Азовского моря дойти. Теперь вот даже про Токмак не говорят, Артёмовск один остался...

      Хорошо съездил, продуктивненько. Видимо, вундервафель не пообещали
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:37
    +2
    Пусть все города освобождают и сваливают за бугор. Пока есть на чем валить. sad
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:39
    +1
    Не редко, обещанного два года ждут... не редкость, когда не ожидаются вообще.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:39
    0
    Не редко, обещанного два года ждут... не редкость, когда не ожидаются вообще.
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:54
    0
    ...............«очень комплексный план», а бывает и не очень, с примесями сахарной пудры или пищевой соды (при насморк).
  10. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 12:14
    0
    а киевский режим будет уничтожен ?????????