Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы деоккупируем ещё два города

Глава киевского режима продолжает раздавать обещания касательно текущего контрнаступления. Очевидно, что на фоне крупного провала, Зеленский пытается любой ценой сохранить текущую поддержку Запада, где многие уже сомневаются в ее целесообразности.Так, в своем недавнем интервью CNN президент Украины пообещал «освободить» Бахмут (Артемовск) и еще два города.- заявил Зеленский.В то же время глава киевского режима уклонился от ответа, о каких именно двух населенных пунктах идет речь. Но подчеркнул, что у украинского командования есть «очень комплексный план».Стоит напомнить, что ранее западное командование настойчиво рекомендовало Киеву сосредоточить все свои усилия на Запорожском направлении. Собственно говоря, до недавнего времени ВСУ пытались реализовать данный план, но ввиду колоссальных потерь в живой силе и технике противник был вынужден снизить интенсивность наступления на Южном фронте.Касательно Бахмута (Артемовска), данный город, от которого практически ничего не осталось, выбран киевскими властями, скорее всего, с медийной точки зрения. На протяжении многих месяцев он был в центре внимания мировых СМИ и стал одной из крупнейших неудач ВСУ, которые потеряли огромное количество боеспособных подразделений в ходе его обороны.Теперь украинское командование может попытаться взять реванш. Этим, вероятно, и обусловлено увеличение интенсивности наступательных действий ВСУ под Андреевкой и Клещеевкой (южнее Артёмовска).Между тем Минобороны России ранее сообщало, что все ключевые высоты вокруг вышеупомянутых населенных пунктов полностью контролируются ВС РФ. В связи с этим противник несет колоссальные потери в живой силе, которая буквально «перемалывается» нашей артиллерией.