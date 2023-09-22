Американский сенатор призвал власти США прекратить финансировать коррумпированный киевский режим

Они отменили выборы, а какая демократия может быть без выборов?

В американском обществе, а следом и в Конгрессе США, растет недовольство размерами финансовой помощи, которую администрация Байдена оказывает Украине. При том, что в стране хватает внутренних проблем, требующих бюджетного финансирования, а огромные суммы дотаций Киеву выделяются за счет растущего госдолга, который по итогам этого года достигнет рекордных 1,5 триллиона долларов.С очередной критикой по этому вопросу в адрес Белого дома в эфире одного из американских телеканалов выступил сенатор-республиканец от штата Кентукки, занимающий пост главы комитета по внутренней безопасности и правительственным делам, Рэнд Пол. Ведущая передачи напомнила об американском журналисте Гонсало Лира, который ведет репортажи, находясь сейчас в тюрьме на Украине по обвинению в «распространении российской пропаганды».Ведущая задала сенатору вопрос, как администрация Джо Байдена может выделять Украине 113 миллиардов долларов, но ничего не делает для освобождения из застенок американского гражданина, попавшего в украинскую тюрьму явно по политическим мотивам.Отвечая на вопрос ведущей, сенатор отметил, что на самом деле все еще хуже, на Украине при нынешней власти вообще не осталось никакой демократии. Зеленский отменил выборы президента и депутатов Верховной рады, которые должны были состояться весной следующего года. Глава киевского режима объяснил такое решение военным положением в стране и продолжающимися боевыми действиями.— задал справедливый вопрос конгрессмен.Он напомнил, что украинские власти запрещают оппозиционные правящей политические партии, захватывают церкви и арестовывают священников. Это никакая не демократия, а коррумпированный и авторитарный режим, считает сенатор.При этом он добавил, что «русские ничем не лучше, а даже хуже». Но это вовсе не означает, что США обязательно должны выбирать какую-то одну сторону конфликта.Говоря о продолжении беспрецедентной по масштабам финансовой помощи Украине, Рэнд подчеркнул, что Соединенным Штатам самим не хватает денег. Постоянное увеличение внешних заимствований приводит к росту инфляции, что в конечном итоге может погрузить экономику страны в рецессию. Американский сенатор призвал власти США прекратить финансировать коррумпированный киевский режим и заняться решением собственных проблем.Ранее 23 депутата-республиканца нижней палаты Конгресса США и шесть сенаторов от той же партии направили президенту Байдену письмо, в котором объявили, что не поддержат выделение очередного транша в 24 млрд долларов финансовой помощи Украине. Они также напомнили о рекордном госдолге и призвали главу Белого дома перестать бесконтрольно выдавать Киеву деньги, «взятые в долг у Китая». Примечательно, что коллективное письмо конгрессмены направили в канун приезда Зеленского в США. Среди подписавших документ числится и сенатор Рэнд Пол.