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Украинское консульство хочет выяснить, баннер «Слава Урине» в Нью-Йорке перед встречей Зеленского был ошибкой наборщика или «антиукраинским демаршем»

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Украинское консульство хочет выяснить, баннер «Слава Урине» в Нью-Йорке перед встречей Зеленского был ошибкой наборщика или «антиукраинским демаршем»

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен рекламный баннер с надписью "Слава Урине!" на фоне анимированного украинского флага. Этот баннер был размещен на рекламной площадке на высотном здании, расположенном на одной из самых оживленных улиц американского Нью-Йорка, в честь визита главы киевского режима Владимира Зеленского на Генассамблею ООН.


Надпись "Слава Урине!" является переиначенным лозунгом украинских нацистов "Слава Украине", после государственного переворота 2014 года принятом киевским режимом в качестве одного из символов постмайданной Украины. Этот популярный у украинских нацистов лозунг широко использовался в годы Второй Мировой войны сотрудничавшими с гитлеровской Германией боевиками организации ОУН УПА* (*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ). После произошедшего в 2014 году захвата власти на Украине нацистами этот лозунг, до этого использовавшийся преимущественно немногочисленными маргинальными течениями националистического толка, начал широко применяться на государственном уровне. Этим словосочетанием начинают и завершают свои выступления депутаты в парламенте этой страны и другие политические деятели. Кроме того, лозунг "Слава Украине" с ответом "Героям слава" принят в качестве официального приветствия в украинской армии.

Теперь украинское консульство пытается выяснить: является ли надпись "Слава Урине" ошибкой наборщика или "антиукраинским демаршем".

Судя по всему, поездка Зеленского в США прошла для главы киевского режима крайне неудачно. На заседании Генассамблеи ООН ему пришлось выступать перед полупустым залом, представители республиканской партии США заблокировали его выступление в американском конгрессе, Байден отказался предоставлять украинской армии дальнобойные ракеты ATACMS, вместо этого ограничившись сравнительно скромным очередным пакетом военной поддержки.

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31 комментарий
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  1. nPuBaTuP
    nPuBaTuP Сегодня, 11:13
    +22
    Так ведь прав наборщик, увидев жовтноблакитную тряпку написал что первое пришло на ум.....
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:24
      +11
      Никакой ошибки нет, набощик не мог другого написать на этом цвете прапора. Поддерживаю идею писать название этого образование по новому smile
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 12:10
        -1
        Это к Фрейду.
        На такие вопросы отвечать только по его методичкам можно
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:36
      +5
      Теперь украинское консульство пытается выяснить: является ли надпись "Слава Урине" ошибкой наборщика или "антиукраинским демаршем".

      Если окажется что это был "антиукраинский демарш" украинское руководство примет одно из следующих решений:
      - либо потребует от США извинений, прощения всех нынешних и будущих долгов и возмещения ущерба за нанесённое оскорбление в размере ххххххххх-ти триллионов долларов crying,
      - либо за отказ удовлетворять требования Украины, перечисленные выше, официально обяжет именовать США как ...досия laughing .
      1. Peter1First
        Peter1First Сегодня, 11:46
        +2
        Однозначный креатив -столько ошибок в одном слове, с оскорбительным конечным результатом! Вот так Зеленскому "подмочили" репутацию...
  2. ИгорьПушкино
    ИгорьПушкино Сегодня, 11:14
    +3
    Всё правильно,сливают её в это место
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:25
      +12
      "Слава Урине!"
      Отклик : Калу слава !
      Отходы жизнедеятельности.....
      1. Wolfskin1993
        Wolfskin1993 Сегодня, 11:59
        0
        Тогда уж: "Навозу слава!" Звучнее как то.
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 11:15
    +8
    А что, это идея. Такого названия недогосударству ещё не давали. Как бы не прижилось.
    1. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 11:31
      +3
      Они думали, что для создания государства достаточно флага, гимна, "славу" орать и руку к груди прикладывать. А работать не надо. Вот и получили именно то слово, и именно тем цветом. Те украинцы, у кого есть ум и голова на плечах, не могут чувствовать ничего, кроме стыда. Не только за этот день, а вообще за всю историю своей страны.
  4. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 11:16
    +5
    Правда - как шило в мешке! Не утаишь!
  5. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 11:17
    +5
    Автор надписи что думал. то и написал.
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 11:36
      +2
      Со свойственным этой нации нахальством украинское консульство решило выяснить что это было - ошибка наборщика или демарш. Ошибка -- невероятно. Слишком много букв пропущено. Однако, что бы это и было, Девиз пошел в массы и, уверен, приживется, потому что он актуальный, они со своей наглостью, дешевой театральностью и стремлением всюду пролезть уже всех достали. Интересно кто заказал изготовление. Наверно само консульство и заказало. Теперь ёрзают и ждут повестки "куда надо".
      1. dedusik
        dedusik Сегодня, 12:29
        0
        Пропущена всего две буквы "K и А", и, как пишут, надпись оформлял ИИ, который на жёлтом фоне(цвета мочи) исправил слово , должно было быть Glory to Ukraine на флаге было написано Glory to Urine bully
  6. AVA77
    AVA77 Сегодня, 11:20
    +7
    А что, живенько так звучит, креативненько и даже как то свежо. Видимо художник так видел. Мне нравится. wassat
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 11:28
      0
      Надо было всё это изобразить в унитазе.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:28
    +5
    баннер «Слава Урине» в Нью-Йорке
    Вот это я понимаю, троллинг высокого класса да еще в Нью-Йорке. Показательно сравнить Украину с мочой в стране, политики которой готовы помогать бандеровщине до конца (какого не договаривают). Киев в шоке - кого заносить в "Миротворец" и против кого подавать иск в суд.
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:31
    +2
    как говориться, оговорочка по фрейду laughing
  9. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:31
    +2
    Ошибка наверное. Ихняя бабка Пелоси ляпнула в свое время "Слава Ухани", эти "Слава Урине". Эти по ближе к истине - навоза без Урины не бывает.
  10. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 11:34
    0
    идет плавный слив урины в унитаз истории
  11. андрей777
    андрей777 Сегодня, 11:36
    0
    Просто их (украинцев) уже сливают в унитаз.
  12. ValeraKrasovski
    ValeraKrasovski Сегодня, 11:39
    +1
    Никакой ошибки наборщика нет. Одна правда. Украина кончилась в 2014 году вместе с фашистским переворотом и захватом нацистами власти и теперь только Слава Урине т.е. правда - не в бровь, а в глаз.
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 12:03
      0
      еще раньше, в 2004, когда за прокаженного юща начались первые скачки
  13. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:46
    +1
    Кеклы думают, что только они могут окрестить канцлера небольшой страны, а тут целую страну окрестили. Респект и уважуха.
  14. Есаул
    Есаул Сегодня, 11:51
    +1
    Это всё равно, если бы русский написал "Слава Моче", ошибки быть не может, только сознательное творчество. Сало уронили и урина потекла...
  15. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 12:04
    +1
    Пару лет бандерня поблатовала , оскорбляя весь мир. Но ведь очень скоро пойдёт откат и тогда Весь Мир начнеё опускать укров! И будут они опущены ниже плинтса и загнаны под шконку! Спросят ВСЕ и за ВСЁ! И европа , и америка ,и Китай, и вообще все кому не лень!
  16. Жнец
    Жнец Сегодня, 12:05
    0
    зеленский вообще планирует свое государство каким то образом кроме постоянного попрошайничества держать? Вечно с протянутой рукой по западу, наверное, не получится ездить
  17. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 12:06
    0
    Теперь буде так: Слава Урине, Ухани слава. Господин сказал, раб обязан использовать.
  18. Alex66
    Alex66 Сегодня, 12:07
    0
    Когда то читал, что существование России объясняется волей Бога, его прямым покровительством (по другому не объяснить существование такой огромной страны), получается Украина выступает против Бога. Такую опечатку можно объяснить только божественным вмешательством.
  19. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:08
    +1
    баннер «Слава Урине» в Нью-Йорке

    нормальный у мальчика размер струи
  20. серафимамурский
    серафимамурский Сегодня, 12:31
    0
    Для американцев считающих себя избранной нацией что урина что украина одно и то же.