В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен рекламный баннер с надписью "Слава Урине!" на фоне анимированного украинского флага. Этот баннер был размещен на рекламной площадке на высотном здании, расположенном на одной из самых оживленных улиц американского Нью-Йорка, в честь визита главы киевского режима Владимира Зеленского на Генассамблею ООН.Надпись "Слава Урине!" является переиначенным лозунгом украинских нацистов "Слава Украине", после государственного переворота 2014 года принятом киевским режимом в качестве одного из символов постмайданной Украины. Этот популярный у украинских нацистов лозунг широко использовался в годы Второй Мировой войны сотрудничавшими с гитлеровской Германией боевиками организации ОУН УПА* (*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ). После произошедшего в 2014 году захвата власти на Украине нацистами этот лозунг, до этого использовавшийся преимущественно немногочисленными маргинальными течениями националистического толка, начал широко применяться на государственном уровне. Этим словосочетанием начинают и завершают свои выступления депутаты в парламенте этой страны и другие политические деятели. Кроме того, лозунг "Слава Украине" с ответом "Героям слава" принят в качестве официального приветствия в украинской армии.Теперь украинское консульство пытается выяснить: является ли надпись "Слава Урине" ошибкой наборщика или "антиукраинским демаршем".Судя по всему, поездка Зеленского в США прошла для главы киевского режима крайне неудачно. На заседании Генассамблеи ООН ему пришлось выступать перед полупустым залом, представители республиканской партии США заблокировали его выступление в американском конгрессе, Байден отказался предоставлять украинской армии дальнобойные ракеты ATACMS, вместо этого ограничившись сравнительно скромным очередным пакетом военной поддержки.