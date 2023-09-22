Военное обозрение
Войти Регистрация

Из репортажа на американском канале: США, Китай и Россия, вероятно, готовятся к возобновлению ядерных испытаний

7
Из репортажа на американском канале: США, Китай и Россия, вероятно, готовятся к возобновлению ядерных испытаний

На американском канале CNN вышел репортаж, в котором говорится о высокой вероятности возобновления ядерных испытаний странами, обладающими крупнейшими арсеналами ЯО. Американские эксперты, на которых ссылаются репортёры, говорят о том, что ядерные испытания могут возобновить Россия, США и Китай.


Такие выводы сделаны на том основании, кто на спутниковых снимках «фиксируется военная активность» в американской пустыне в Неваде, где располагается ядерный полигон, на Новой Земле (РФ), а также в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе КНР, где также располагается соответствующий объект.

CNN приводит заявление Джеффри Льюиса, профессора из ЦИЯН (Центра исследований ядерного нераспространения):

На фоне углубляющегося противостояния Россия, США и Китай пошли по пути строительства новых ядерных объектов. Ведётся рытье подземных тоннелей, коммуникаций.

Напомним, что реальные (не компьютерные) ядерные испытания Россией, Китаем и США не проводились с 1996 года. Причём, что интересно, договор о запрете ядерных испытаний из трёх указанных держав подписала и ратифицировала только Россия. В Пекине и Вашингтоне никакой ратификации не было. Это очередной вопрос о «равноправном партнёрстве» и «транспарентности международного права».

В итоге приглашённые в эфир CNN эксперты, включая полковника ВВС США Седрика Лейтона, заявили о том, что всё идёт к возможному возобновлению не только ядерных испытаний, но и к новой гонке ядерных вооружений, что обнулит все договорённости, ранее достигнутые между ядерными державами.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 11:13
    +1
    Ну чтож, посмотрим кто бахнет первым.
    Ставлю на евреев.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:15
      0
      Похоже янки спят и видят как Китай и Россия начинают лихорадочно тратить огромные ресурсы своих стран на возобновление ядерных испытаний, в то время как сами США тихой сапой будут создавать угрозы для этих стран по всему периметру их границ и вынуждать Китай и Россию напрягаться ещё больше.
      Чем то американский репортаж напоминает приснопамятные тезисы из США о звёздных войнах и СОИ для перенапряжения экономики СССР.
      1. KCA
        KCA Сегодня, 11:28
        +1
        Какие ресурсы придётся тратить? Пробурить скважину и поместить в неё заряд, заряды необходимо периодически освежать, снимут с носителя и вместо рефабришинга опустят в скважину, зальют бетоном и бабах
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:13
    +2
    Подготовку на ядерных полигонах Сша и Китая заметили, а про Россию промолчали, но автоматически включили ее в список. Наверное уверены, что в случае начала испытаний ЯО в Сша Россия обязательно приступит к своим. И правильно уверены.
    всё идёт к возможному возобновлению не только ядерных испытаний, но и к новой гонке ядерных вооружений, что обнулит все договорённости, ранее достигнутые между ядерными державами.
    Часть договоренностей американцы уже обнулили в одностороннем порядке при этом цинично призывая нас соблюдать их.
  3. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 11:21
    +1
    Испытания фигня . Показательный удар тактическим спецбоеприпасом по необитаемому острову в Северном море - о це дило . Погундосят и проглотят , а на подкорке останется . Миролюбивые мы шибко , не ценчт этого
  4. dump22
    dump22 Сегодня, 11:24
    +1
    Причём, что интересно, договор о запрете ядерных испытаний из трёх указанных держав подписала и ратифицировала только Россия.


    Из ядерных держав подписали и ратифицировали еще Великобритания и Франция.
    США и КНР подписали, но не ратифицировали.
    Индия, Пакистан не подписали.

    Но все страны, кроме КНДР, пока исполняют этот договор.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 12:09
      0
      Договор есть только о запрете ядерный испытаний в атмосфере, под водой и в космосе, договора о полном запрете ядерных испытаний не было и нет, страны обладатели ЯО ввели добровольный мораторий, с юридической точки зрения ничто не мешает любой стране произвести подземный ядерный взрыв