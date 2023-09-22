Из репортажа на американском канале: США, Китай и Россия, вероятно, готовятся к возобновлению ядерных испытаний

На фоне углубляющегося противостояния Россия, США и Китай пошли по пути строительства новых ядерных объектов. Ведётся рытье подземных тоннелей, коммуникаций.

На американском канале CNN вышел репортаж, в котором говорится о высокой вероятности возобновления ядерных испытаний странами, обладающими крупнейшими арсеналами ЯО. Американские эксперты, на которых ссылаются репортёры, говорят о том, что ядерные испытания могут возобновить Россия, США и Китай.Такие выводы сделаны на том основании, кто на спутниковых снимках «фиксируется военная активность» в американской пустыне в Неваде, где располагается ядерный полигон, на Новой Земле (РФ), а также в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе КНР, где также располагается соответствующий объект.CNN приводит заявление Джеффри Льюиса, профессора из ЦИЯН (Центра исследований ядерного нераспространения):Напомним, что реальные (не компьютерные) ядерные испытания Россией, Китаем и США не проводились с 1996 года. Причём, что интересно, договор о запрете ядерных испытаний из трёх указанных держав подписала и ратифицировала только Россия. В Пекине и Вашингтоне никакой ратификации не было. Это очередной вопрос о «равноправном партнёрстве» и «транспарентности международного права».В итоге приглашённые в эфир CNN эксперты, включая полковника ВВС США Седрика Лейтона, заявили о том, что всё идёт к возможному возобновлению не только ядерных испытаний, но и к новой гонке ядерных вооружений, что обнулит все договорённости, ранее достигнутые между ядерными державами.