Российские ВКС получили модернизированный самолет дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У

Российские ВКС получили очередной модернизированный самолет дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У, комплекс уже передан военным. Об этом сообщает пресс-служба "Ростеха".
Объединенная авиастроительная корпорация и холдинг "Росэлектроника" провели модернизацию самолета ДРЛОиУ А-50У, теперь обновленная аппаратура комплекса может обнаруживать новые типы летательных аппаратов, а также сопровождать гораздо большее количество воздушных целей, наводя на них истребители.
Как сообщается, в рамках проводимых работ на самолет установлена новая аппаратура с гораздо большей производительностью и быстродействием, новые ЖК-мониторы, улучшены места работы тактического экипажа. Сам самолет получил новый пилотажно-навигационный комплекс. Применение новых технологий позволило снизить вес самолета, значительно увеличив время нахождения в воздухе. В прошлом году сообщалось, что самолеты будут модернизированы с учетом опыта применения в СВО.
Авиационный комплекс А-50У является дальнейшей модернизацией самолета ДРЛОиУ А-50, аппаратура разработана концерном "Вега". Модернизация самолетов проводится на мощностях ТАНТК им. Г. М. Бериева. Самолет был спроектирован и построен на базе тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД. Первый модернизированный А-50У поступил на вооружение ВКС РФ в 2011 году.
Всего на 2021 год на вооружении российских войск стояло семь авиационных комплексов А-50У с существенно облегченным радиотехническим комплексом с улучшенными характеристиками. А-50У в состоянии обнаружить различные типы наземных и воздушных целей на удалении до 300 и 650 км и обеспечивать непрерывное сопровождение до 300 различных целей, наводя на них боевую авиацию.