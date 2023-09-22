Военное обозрение
Войти Регистрация

Российские ВКС получили модернизированный самолет дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У

20
Российские ВКС получили модернизированный самолет дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У

Российские ВКС получили очередной модернизированный самолет дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У, комплекс уже передан военным. Об этом сообщает пресс-служба "Ростеха".


Объединенная авиастроительная корпорация и холдинг "Росэлектроника" провели модернизацию самолета ДРЛОиУ А-50У, теперь обновленная аппаратура комплекса может обнаруживать новые типы летательных аппаратов, а также сопровождать гораздо большее количество воздушных целей, наводя на них истребители.

Как сообщается, в рамках проводимых работ на самолет установлена новая аппаратура с гораздо большей производительностью и быстродействием, новые ЖК-мониторы, улучшены места работы тактического экипажа. Сам самолет получил новый пилотажно-навигационный комплекс. Применение новых технологий позволило снизить вес самолета, значительно увеличив время нахождения в воздухе. В прошлом году сообщалось, что самолеты будут модернизированы с учетом опыта применения в СВО.

Авиационный комплекс А-50У является дальнейшей модернизацией самолета ДРЛОиУ А-50, аппаратура разработана концерном "Вега". Модернизация самолетов проводится на мощностях ТАНТК им. Г. М. Бериева. Самолет был спроектирован и построен на базе тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД. Первый модернизированный А-50У поступил на вооружение ВКС РФ в 2011 году.

Всего на 2021 год на вооружении российских войск стояло семь авиационных комплексов А-50У с существенно облегченным радиотехническим комплексом с улучшенными характеристиками. А-50У в состоянии обнаружить различные типы наземных и воздушных целей на удалении до 300 и 650 км и обеспечивать непрерывное сопровождение до 300 различных целей, наводя на них боевую авиацию.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
20 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 11:22
    +11
    Ростеху огромный минус ,за такую модернизацию и всего одного борта.Модернизация таких самолетов должна вестись планово и постоянно.
    1. Игорь Борисов_2
      Игорь Борисов_2 Сегодня, 11:26
      +7
      Согласен, эти самолеты должны непрерывно находится в зоне СВО, сменяя друг друга....
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 11:40
        +4
        На Дирижабли аппаратуру надо навесить и пусть висят себе, что керосин жечь зазря)) ну и к тому же дирижабли - это просто красиво
        1. Pavel73
          Pavel73 Сегодня, 11:45
          +2
          Увы, дирижабль нисколько не проще, не дешевле, не экономичнее, не надёжнее, и не безопаснее. Это как парусники. Да, красивые, да грациозные, да можно кататься, учиться, путешествовать, соревноваться. Но возить груз из пункта А в пункт Б или крейсировать по строго заданному маршруту - парусники с треском проиграли пароходам. Точно так же дирижабли проиграли самолётам.
          1. Ulan.1812
            Ulan.1812 Сегодня, 12:01
            +1
            Цитата: Pavel73
            Увы, дирижабль нисколько не проще, не дешевле, не экономичнее, не надёжнее, и не безопаснее. Это как парусники. Да, красивые, да грациозные, да можно кататься, учиться, путешествовать, соревноваться. Но возить груз из пункта А в пункт Б или крейсировать по строго заданному маршруту - парусники с треском проиграли пароходам. Точно так же дирижабли проиграли самолётам.

            А привязные? И если на большой высоте, то не обязательно на ЛБС.
            Так что может не нужно так сразу с хода отрицать.
            До спутников на низкой орбите, похоже пока далеко.
      2. Pavel73
        Pavel73 Сегодня, 11:46
        +1
        Да. Самолёты ДРЛО - это глаза и уши армии.
    2. Irokez
      Irokez Сегодня, 12:00
      +2
      Цитата: Михаил Маслов
      Ростеху огромный минус

      А разве Ростех является заказчиком модернизации? И в чём его конкретная вина можно услышать?
    3. olgherd
      olgherd Сегодня, 12:13
      -1
      Ну а что вы хотите? Какая экономика, такие и достижения. Модернизировать самолёт, губернатор вон остановку торжественно открыл.
  2. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 11:27
    +1
    Таких только на украинском направлении надо дюжину! Чтобы постоянно в воздухе по несколько штук висело от Запада Белоруссии до Крыма!
    1. Галеон
      Галеон Сегодня, 11:56
      +2
      Чтобы создать единое поле над лбс их нужно штук 12. А чтобы это поле было непрерывным по времени их нужно штук 30. НАТО задействовало на Урине около 40 средств дрло одновременно
  3. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 11:32
    0
    Значит надо летать вдоль ЛБС, выслеживать украинские комплексы ПВО и уничтожать... Дальность то до 600 км, даже Староконстантинов можно достать, заранее можно уведомлять о взлете Украинских су-24 со Шторм Шедоу.
    Или, как обычно у нас в ВВС, этот самолет ничего не умеет и деньги потрачены в пустую...
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:35
    +2
    Российские ВКС получили модернизированный самолет дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У
    . Модернизация дело такое... сложное. Иногда проще новое сделать, чем модернизировать старое, до уровня, как надо сейчас.
  5. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 11:38
    +1
    Года три назад читал что их трогать нет смысла, а все силы направят на А-100, и на этом заглохло, потом сказали что дорого и такой не нужен, будут делать новый с нуля. Но и опять тишина. Все же война даёт пинка нашей закржавелой системе, начались шевеления по всем вопросам, ну очень нужен был этот пинок, прям очень!
  6. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 11:54
    +1
    Не хочу критиковать или хвалить А-50У и А-100. Нужны самолёты ДРЛО на базе типа ЯК-40. Они относительно дёшевы и постоянно могут находиться в воздухе сменяя друг друга. Современная аппаратура может работать не хуже на этих малых самолётах чем на этих монстрах на базе ИЛ- 76. soldier
  7. Есаул
    Есаул Сегодня, 11:54
    +1
    Отлично, в следующем году ждём А-100
  8. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 11:56
    +1
    Теперь главное не бросить его преступно посреди аэродромного поля,чтобы не прилетел копеечный мавик и не уничтожил его подрывом дешевой тротиловой шашкой!
  9. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 12:05
    -2
    Что такое семь комплексов? Ничто,нужны десятки.
    И здесь прошляпили.
    Столько косяков и никто не ответил.
  10. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 12:15
    0
    Надо БЛА с мощным радаром для действий в 200км за лентой . Меньше десятка русских ДРЛО - к сожалению - ни о чём . Плюс нужны спутники и аэростаты с радарами для отслеживания обстановки на границах СВО
  11. air wolf
    air wolf Сегодня, 12:23
    0
    Надо строить самолеты ДРЛО на базе Ту-214М и будет всем хорошо и выгодно, потом на базе Ил-114, уже пора работать!
  12. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 12:25
    0
    Новость то хорошая, да жаль мало их, а надо много. Они должны висеть постоянно.