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«Трёт, как лампу Аладдина»: Зеленский прибыл с визитом в Канаду

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«Трёт, как лампу Аладдина»: Зеленский прибыл с визитом в Канаду

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Канаду. Он вместе с женой Еленой прилетел самолетом из Соединенных Штатов, до этого украинский «гарант» побывал в Вашингтоне.

Такое сообщение появилось в ряде украинских СМИ.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо лично встретил главу киевского режима у трапа самолета и заключил его в объятия. При этом Зеленский энергично потирал спину главы правительства Канады, на что обратили внимание пользователи соцсетей.

Трет его, как лампу Аладдина

- написал один из них, подразумевая, что Трюдо в данной ситуации играет роль джина, исполняющего желания украинского президента.


Впрочем, такое предположение недалеко от истины. Дело в том, что на встрече Зеленского и Трюдо предполагалось обсудить вопросы финансовой, военной и гуманитарной помощи Киеву со стороны Канады, а также определить ее размеры.

В программу визита Зеленского входит также выступление перед депутатами парламента в Оттаве. Также запланирована поездка в Торонто, где он собирается встретиться с представителями украинской диаспоры, в том числе с состоятельными бизнесменами.

Это первое посещение Канады главой киевского режима с момента начала российской спецоперации.

В ряде СМИ поездку Зеленского в Канаду называют «необъявленным визитом», так как официально о нем не упоминалось. Впрочем, канадский премьер заранее сообщал, что президент Украины посетит страну 21-22 сентября.
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16 комментариев
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  1. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 11:28
    +1
    Засалил Трюдо пиджак потными ладошками.....
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:36
      +3
      Зеля решил новый клифт на себя примерить, сменил засаленую толстовку на что-то среднее между а ля Че Гевара и Фидель, под революционера косит, пусть сразу полосатую робу разнашивает.
    2. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 12:09
      0
      а что канаде будет если даже и дадут оружие ?????????
  2. Анальгин
    Анальгин Сегодня, 11:29
    0
    Поехал вокруг света выпрашивать деньги или же ознакамливаться с вариантами для своего бегства?
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:02
      0
      Цитата: Анальгин
      Поехал вокруг света выпрашивать деньги

  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:32
    +1
    Трет его, как лампу Аладдина
    . Трёт, трёт.... что ни будь вытрет или только дыра получится?
  4. Комментарий был удален.
  5. Комментарий был удален.
  6. Комментарий был удален.
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:37
    -1
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Канаду.

    Цыгане на гастролях .
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:40
    +1
    Таки джинн или джинири? Поди разбери их там. После зазеркалья США, страна чудес Канада?
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:48
      0
      Сегодня это фото на всех первых страницах ЛГБТ изданий...... очень чувственно и проникновенно
  9. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:41
    -1
    Побирушке пиЖнак с карманАми купили. Интересно кто расщедрился? sad
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 11:52
      -1
      С карманами удобнее -пакетики Кокса с собой носить можно...
  10. Служу_отечеству
    Служу_отечеству Сегодня, 11:46
    +1
    Насколько мальчик то вырос) ещё 15 лет назад на сцене КВНна просил ВВП Украину обратно забрать, а теперь гастроли по всему миру, на высоких трибунах мутит)
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:50
    +1
    Трет его, как лампу Аладдина
    Так огромные надежды на страну - пристанище бандеровщины. Эти обязательно помогут и подкинут с "барского плеча" хоть что-то. Постоянно гастролировать с протянутой рукой и скорбным фесом - такое ни каждому дано.
  12. Галеон
    Галеон Сегодня, 12:00
    +1
    Канада бандеровцу, что армянину Франция.
  13. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 12:07
    +1
    не кого не смущает что он ездит спокойно и просит ??????
  14. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 12:16
    0
    Трет его, как лампу Аладдина
    - написал один из них

    Это зря. Нонче так не работает. Лизать надо и не спину, а пониже...request