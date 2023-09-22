«Трёт, как лампу Аладдина»: Зеленский прибыл с визитом в Канаду

Трет его, как лампу Аладдина

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Канаду. Он вместе с женой Еленой прилетел самолетом из Соединенных Штатов, до этого украинский «гарант» побывал в Вашингтоне.Такое сообщение появилось в ряде украинских СМИ.Канадский премьер-министр Джастин Трюдо лично встретил главу киевского режима у трапа самолета и заключил его в объятия. При этом Зеленский энергично потирал спину главы правительства Канады, на что обратили внимание пользователи соцсетей.- написал один из них, подразумевая, что Трюдо в данной ситуации играет роль джина, исполняющего желания украинского президента.Впрочем, такое предположение недалеко от истины. Дело в том, что на встрече Зеленского и Трюдо предполагалось обсудить вопросы финансовой, военной и гуманитарной помощи Киеву со стороны Канады, а также определить ее размеры.В программу визита Зеленского входит также выступление перед депутатами парламента в Оттаве. Также запланирована поездка в Торонто, где он собирается встретиться с представителями украинской диаспоры, в том числе с состоятельными бизнесменами.Это первое посещение Канады главой киевского режима с момента начала российской спецоперации.В ряде СМИ поездку Зеленского в Канаду называют «необъявленным визитом», так как официально о нем не упоминалось. Впрочем, канадский премьер заранее сообщал, что президент Украины посетит страну 21-22 сентября.