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Прошла церемония официального «крещения» УДК «Фаллуджа» ВМС США после существенной задержки

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Прошла церемония официального «крещения» УДК «Фаллуджа» ВМС США после существенной задержки

Вопрос с десантными кораблями в США стоит достаточно остро. Дабы читатель лучше понимал суть проблемы, стоит пояснить. В Конгрессе и Пентагоне недолюбливают Корпус морской пехоты, потому что, по американскому законодательству, президент имеет право использовать КМП по своему усмотрению, без одобрения Конгресса. Это очень не нравится конгрессменам, поэтому морпехов, всегда держат "в черном теле", они получают вооружение и технику чуть ли не всегда в последнюю очередь.


Аналогичная ситуация и с десантными кораблями. Командующий корпуса требует больше десантных кораблей, адмиралы против, потому что строительство УДК "отрывает" деньги от других флотских программ. Флот хочет списать два старых "Айленда" поскольку их срок службы составляет уже около 40 лет, но Конгресс не разрешает, потому что заменять нечем.

Восьмой корабль типа "Сан-Антонио" пока "завис". Строительство серии "Америка" тоже идет с большим "скрипом". Эти корабли должны заменить сразу два типа "Иводзима" и "Тарава", которые уже выведены из боевого состава. Однако помимо политических и финансовых, имеются и технические сложности. Адмиралы и генералы никак не определятся с функционалом, а значит и с конструкцией корабля.

Первые два корабля, "Америка" и "Триполи", условно Flight 0, построены без доковых камер, чтобы выделить больше места для авиации и
л/с морской пехоты. Однако практика показала, что они нужны, и третий корабль, "Бугенвилль", Flight 1, строится уже с доковой камерой. "Фаллуджа" соответственно тоже. Это не нравится и летчикам, и морпехам, ведь пришлось сократить объемы корпуса, которые выделялись на их нужды. Штатная десантовместимость сокращена с 1686 до 1462 человек. Более компактная "Иводзима" в "перегруз" могла перевезти 1800 морпехов. КМП не нравится эта ситуация, потому что для переброски экспедиционного батальона требуется большее количество кораблей.

Авиаторы не в восторге от того, что уменьшилось количество авиационного топлива за счет установки балластных цистерн для заполнения доковой камеры. Установлены менее мощные ГТД, максимальная скорость уменьшилась до 21 узла. Хотя для удобства авиагруппы на "Фаллудже" устанавливается третий, палубный подъемник, в отличии от двух бортовых на первых трех кораблях. Предполагается, что эти корабли смогут выполнять функции легкого авианосца, количество F-35 доводится до 20 штук. Но, как уже говорилось, малое количество авиатоплива, еще уменьшенное на третьем и четвертом кораблях, делает такое применение маловероятным. Ф-35 в режиме вертикального взлета и посадки, потребляет авиакеросин в огромных количествах. Правда, конструкторы утверждают, что на "Бугенвилле" и "Фаллудже" за счет удлинения полетной палубы возможен горизонтальный взлет, но за счет некоторого сокращения топлива или б/к.

Всего запланировано строительство 12 кораблей этого типа. Однако, программа уже очень сильно отстает от графика. "Америка" должна была вступить в строй в 2012 году, но произошло это только в 2014. По "Триполи" ситуация стала еще хуже, по плану он должен был "стать в строй" в 2017, но произошло это в 2020 году. По "Бугенвиллю" ситуация усугубилась ещё больше: его должны были передать флоту в 2019, но его в 2019-м только заложили. "Фаллуджу" тоже должны были заложить в 2019, но это произошло только сейчас. Хотя, корпус уже в достаточно высокой степени готовности, не известно состояние других систем корабля. Средняя стоимость 2,4 млрд. долларов. Хотя с учетом инфляции и удорожания систем и вооружения, стоимость будет расти.
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21 комментарий
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:46
    +1
    КНР не был ограничен в площади своих судоверфей ,рванув в судостроении на западные деньги ,обогнав всех и вся.США надо заняться импорто замещением.А то козловые судостроительные краны гиганты скорее всего китайские.Факт - англицкие два авианосца строили при помощи китайского крана.
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 12:03
      -3
      Думаю, Китай им уже не догнать. Разве только, если заказывать авианосцы и УДК в Китае)))
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 12:25
        +2
        Цитата: ТермиНахТер
        Думаю, Китай им уже не догнать. Разве только, если заказывать авианосцы и УДК в Китае)))

        А Китай уже обогнал по числу УДК и Авианосцев? А то догнать невозможно, того кто далеко позади
        1. ТермиНахТер
          ТермиНахТер Сегодня, 12:34
          +2
          Говорилось о темпах строительства, а не о списочном составе. Впрочем, со списочным составом, тоже не очень хорошо))) на данный момент, в море три матрасных авианосца, всего))) а не десять, как написано в умных книжках)))
          1. BlackMokona
            BlackMokona Сегодня, 12:50
            +2
            Цитата: ТермиНахТер
            Говорилось о темпах строительства, а не о списочном составе. Впрочем, со списочным составом, тоже не очень хорошо))) на данный момент, в море три матрасных авианосца, всего))) а не десять, как написано в умных книжках)))

            Внезапно у всех стран не 100% флота в море. Часть флота всегда будет на отдыхе, ремонте, модернизации и тд. Особенно в мирное время
            1. ТермиНахТер
              ТермиНахТер Сегодня, 13:01
              +2
              Согласен с вами, но объясните мне, почему всегда, когда говорят о ВМФ США, говорят о 10 авианосцах? А о том, что авианосцы стоят в ремонте по шесть лет не говорят?)))
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:53
    -3
    В США хорошая традиция называть корабли в честь своих позоров. Фалуджа - это где 3000 пехотинцев без бронетехники, ПВО и артиллерии несколько месяцев по щщам выписывали трехкратно превосходящим их калолицым? Это где выяснилось, что Абрамы ВООБЩЕ днище против пехоты, потому как тупо нечем по ней стрелять? Включая открыто установленные на башнях пулеметы? Где выяснилось, что даже размолоченый до фундаментов город один пес надо брать пехотой, а матрасы этого не умеют?
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 12:05
      +1
      Вообще - то, предполагалось, что его назовут "Сайпан", но потом, что - то переигралось. Согласен, что о каком - либо героизме речи нет. Город просто стерли с лица Земли.
    2. dump22
      dump22 Сегодня, 13:21
      +1
      Фалуджа - это где 3000 пехотинцев без бронетехники, ПВО и артиллерии несколько месяцев по щщам выписывали трехкратно превосходящим их калолицым?


      Было 2 штурма Фалуджи.
      В апреле 2004 («Бдительная решимость») и в ноябре-декабре 2004 («Ярость призрака»).
      Первый шел 4 дня и закончился соглашением со старейшинами Фалуджи, второй шел 32 дня.


      Где выяснилось, что даже размолоченый до фундаментов город один пес надо брать пехотой, а матрасы этого не умеют?


      А кто умеет, мы что-ли умеем?
      Сколько времени мы штурмовали полностью блокированный Мариуполь?
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 13:58
        0
        Цитата: dump22
        второй шел 32 дня.

        Курируемая Госдепом Педивикия говорит, что вы врете)))
        Дата 8 ноября — 23 декабря 2004
        Место Фаллуджа, Ирак

        Это раз. А два, что
        Городские бои в новом тысячелетии. Чему учит история взятия Фаллуджи войсками США и Великобритании, длившаяся почти целый год.

        Это если без Госдепа и педивикии.
        А три - что было ТРИ штурма Фалуджи и по итогу в 2016 году пришлось иракской армии брать город, который под матрасами опять перешел к бывшей армии Хусейна, то есть теперь - к ИГИЛ, значит США за Фалуджу проиграло сражение!
        И с Мариуполем - 25 тысяч лохлов в городе против втрое меньшего по самым оптимистичным прогнозам, количества штурмующих, причем в основном ополченцев, и 3000 голой пехоты даже без брони против 10000 отборных калолицых, упакованых по брови...
        Ну. да, Мариуполь - позор джунглям, у нас победы покруче есть. А вот Фалуджа - это для матрасов точно подвиг, а то приходится корабли называть в честь Баотана, откуда трус, дезертир и диванный вояка Дуглас Макартур сбежал на катере, как только японцы высадились, кстати, японцев втрое меньше было))) На этом фоне и Фалуджа, что год бодалась калашами против ВВС и танков - подвиг матрасни
      2. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Сегодня, 14:11
        0
        А вы разницы не видите?))) Фаллуджу просто стерли с лица Земли, потому что на местных жителей, матрасникам было наплевать. Мариуполь относительно цел, за исключением нескольких мест. Не говоря уже о том, что Мариуполь, самое малое, в два раза больше и по площади, и по количеству жителей. Ну, а заводов, в Фаллудже, отродяся не бывало)))
  3. Borik
    Borik Сегодня, 11:57
    +1
    Прошло три года с закладки нашего УДК вызывает большой интерес в какой степени постройки находиться его корпус? Фотографий нет. а так хочется увидеть хоть одним глазком.
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 12:06
      +1
      Фото и некоторая информация есть на "Балансере". Строительство идет, хотя и не так быстро, как хотелось бы.
    2. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 12:49
      +2
      Нам свой первый УДК, еще как минимум 5 лет ждать.
  4. alystan
    alystan Сегодня, 11:59
    +1
    В Конгрессе и Пентагоне недолюбливают Корпус морской пехоты, потому что, по американскому законодательству, президент имеет право использовать КМП по своему усмотрению, без одобрения Конгресса.

    А вот что пишет Вики:

    До появления в 1987 году межвидового общевойскового Командования специальных операций, КМП США являлся единственным формированием в структуре ВС США, которое могло задействоваться за рубежом без согласования с Конгрессом США.

    В общем, как всегда масса разночтений и разногласий в различных источниках.

    Командующий корпуса требует больше десантных кораблей,

    Это же не общежитие? laughing Может все же командующий корпусом морской пехоты?
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 12:08
      0
      Думаю, смысл фразы понятен, любому кто в теме. Если читатель "не в теме", зачем оно ему?
      1. alystan
        alystan Сегодня, 12:28
        +1
        А вы значит в теме и про "коменданта корпуса" утверждаете всерьез?
        Или это такой новояз на в/м терминологию?
        1. ТермиНахТер
          ТермиНахТер Сегодня, 12:38
          0
          Один из моих приятелей, живущий в США, как-то в разговоре, сказал:"Фраза "Комендант Корпуса", у нас имеет только одно значение, потому что других корпусов у нас нет, кроме города Корпус - Кристи)))
  5. Codett
    Codett Сегодня, 12:03
    +2
    Как назовёшь корабль так он и поплывет, ну что семь футов над килем янки
    1. Borik
      Borik Сегодня, 13:34
      +1
      ну что семь футов над килем янки

      Не над килем а над клотиком. Если вы пожелали этом кораблю всего то 7 футов над килем то это значит что его осадка увеличится всего-то на 2 с небольшим метра. А вот если это будет 2 метра воды над клотиком, а это уже другой расклад.
      1. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Сегодня, 14:12
        0
        Можно пожелать нуля под килем и пусть они всегда сидят на мели, во всех смыслах)))