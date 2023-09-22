Венгрия наложила вето на общее заявление ЕС относительно ситуации в Карабахе

Несмотря на то, что очередную горячую фазу конфликта в Нагорном Карабахе удалось довольно быстро завершить, во многом благодаря российским миротворцам, мировое сообщество продолжает обсуждать данную тему на самом высоком уровне.Напомним, что 19 сентября власти Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» на территории Карабаха. Уже на следующий день Степанакерт и Баку при посредничестве российских миротворцев договорились о полном прекращении огня. При этом в Карабахе признали власть Азербайджана над регионом.В то же время на Западе сформировалась целая коалиция, осуждающая действия Баку. Так, недавно сообщалось, что боле 40 американских законодателей из нижней палаты присоединились к призыву Армянской группы Конгресса США к администрации Байдена об инициировании мандата ООН на миротворческую миссию в Карабахе, а также вводе санкций против азербайджанских чиновников.Не осталась в стороне и Еврокомиссия. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель вчера заявил, что власти Азербайджана теперь несут полную ответственность за обеспечение прав и надлежащих условий проживания армянского населения в Карабахе. Более того, в случае вскрытия фактов о принудительном выселении этих людей из их домов или перемещении их за пределы региона, Евросоюз примет самые решительные меры.Сегодня Еврокомиссия должна была принять соответствующее антиазербайджанское заявление, в котором осуждается «антитеррористическая операция» Баку. Изначально предполагалось, что последнее будет совместным, и его поддержат все 27 стран содружества. Однако как пишет портал Media.az, Венгрия наложила вето на заявление ЕС, направленное против Азербайджана.