Военное обозрение
Войти Регистрация

Венгрия наложила вето на общее заявление ЕС относительно ситуации в Карабахе

16
Венгрия наложила вето на общее заявление ЕС относительно ситуации в Карабахе

Несмотря на то, что очередную горячую фазу конфликта в Нагорном Карабахе удалось довольно быстро завершить, во многом благодаря российским миротворцам, мировое сообщество продолжает обсуждать данную тему на самом высоком уровне.


Напомним, что 19 сентября власти Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» на территории Карабаха. Уже на следующий день Степанакерт и Баку при посредничестве российских миротворцев договорились о полном прекращении огня. При этом в Карабахе признали власть Азербайджана над регионом.

В то же время на Западе сформировалась целая коалиция, осуждающая действия Баку. Так, недавно сообщалось, что боле 40 американских законодателей из нижней палаты присоединились к призыву Армянской группы Конгресса США к администрации Байдена об инициировании мандата ООН на миротворческую миссию в Карабахе, а также вводе санкций против азербайджанских чиновников.

Не осталась в стороне и Еврокомиссия. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель вчера заявил, что власти Азербайджана теперь несут полную ответственность за обеспечение прав и надлежащих условий проживания армянского населения в Карабахе. Более того, в случае вскрытия фактов о принудительном выселении этих людей из их домов или перемещении их за пределы региона, Евросоюз примет самые решительные меры.

Сегодня Еврокомиссия должна была принять соответствующее антиазербайджанское заявление, в котором осуждается «антитеррористическая операция» Баку. Изначально предполагалось, что последнее будет совместным, и его поддержат все 27 стран содружества. Однако как пишет портал Media.az, Венгрия наложила вето на заявление ЕС, направленное против Азербайджана.
Использованы фотографии:
pixabay.com
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 12:05
    +1
    Венгрия наложила вето на заявление ЕС, направленное против Азербайджана.
    И всё ! ЕС сдулось... feel
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:08
      +2
      Не осталась в стороне и Еврокомиссия. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель вчера заявил, что власти Азербайджана теперь несут полную ответственность за обеспечение прав и надлежащих условий проживания армянского населения в Карабахе. Более того, в случае вскрытия фактов о принудительном выселении этих людей из их домов или перемещении их за пределы региона, Евросоюз примет самые решительные меры.

      Очень интересная реплика Жопеза. Как он "оперативно" озаботился армянами из Азербайджана, как будто ближе их у него нет никого.
      Надо бы будет его спросить на досуге о такой же заботе ЕС в отношении русскоговорящих гражданах Латвии, которых последняя намерена выгнать из страны за плохое знание латышского языка.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:17
        0
        Цитата: кредо

        Очень интересная реплика Жопеза. Как он "оперативно" озаботился армянами из Азербайджана,
        Сейчас в мире два "альбертасшестернёвас", это Боррель и Гутерриш, они всегда бегут впереди американского мустанга.
    2. alystan
      alystan Сегодня, 12:14
      0
      ЕС если и сдулось, то задолго до этого демарша Венгрии.
      Орбан одним глазом смотрит на Восток (корни не отпускают) и чаще стал контактировать с тем же Азербайджаном и Средней Азией в целом. Да и запасной вариант с углеводородами вертится в голове у него видать.
      Но он поступает в точности как руководство ЕС, которые вводят санкции и разные запреты на все российское, а сами втихаря заполняют свои ПХГ российским же газом. С нефтью такие же фертеля выкидывают, как та же Германия, покупающая ее у Индии в объемах не меньших, чем раньше у России.
  2. Irokez
    Irokez Сегодня, 12:06
    +1
    Азербайджан немалый игрок в сфере углеводородов по всему миру и поэтому не все страны будут его осуждать.
    Какой вывод для ведомых, но свободных стран: - "Делать всё наоборот от заявлений всяких Еврокомиссий и НАТО и это будет правильно".
  3. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 12:07
    +7
    Венгрия единственная страна ЕС с собственным мнением. Молодцы...
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:11
      +2
      Цитата: Игорь Борисов_2
      Венгрия единственная страна ЕС с собственным мнением. Молодцы...

      Всё может изменится в один момент, если вместо Орбана и Сиярто Венгрию возглавят лютые поборники европейских "ценностей".
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:07
    +2
    ЕС штампует свои заявления, как пирожки, не зная и не разобравшись в корнях конфликта, галопом по верхам. Венграм респект и уважуха.
  5. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 12:09
    0
    Назревает конфликт.Турция ,член НАТО ,поддерживает Азербайджан. США проводит совместные с Арменией учения,ну естественно заманивает Армению в НАТО,при помощи Пашиняна.Венгрия себя ведёт ,как независимое государство.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:20
      0
      Цитата: Александр 3
      Венгрия себя ведёт ,как независимое государство.

      А Штаты готовят военный переворот в Турции и Венгрии.
  6. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 12:13
    0
    Более того, в случае вскрытия фактов о принудительном выселении этих людей из их домов или перемещении их за пределы региона, Евросоюз примет самые решительные меры.

    Да? Интересно, что это за "самые решительные меры"? Нарастит импорт азербайджанского газа в три раза?
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:15
    0
    Запад сейчас может и включить свою любимую пластинку Ильхам Алиев - диктатор.Диктатор в их понимании это хорошо или плохо?
    1. alystan
      alystan Сегодня, 12:24
      0
      Ильхам и этот момент учел, весь год он якшался с еврейскими организациями по всему свету, а уже в ноябре организует съезд раввинов всей Европы у себя.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:40
      0
      Цитата: tralflot1832
      Диктатор в их понимании это хорошо или плохо?

      Алиев в их понимании плохой диктатор, а кто признает "американскую демократию", как Зеленский, тот хороший диктатор,
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:17
    0
    Значит у Венгрии на этот счет свое, отличное от чиновников ЕС, мнение. И им придется считаться с этой позицией. Глядя на этот европейский муравейник со стороны видно, что туда уже засунули палку и усиленно ворочают ею.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:38
    0
    Вопрос, теперь, в том, будут ли эту бодягу тянуть дальше изо всех сил или оно само сложится, устаканится так как есть?