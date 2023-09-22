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Пашинян допустил, что карабахским армянам придётся переехать в Армению

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Пашинян допустил, что карабахским армянам придётся переехать в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил, что представителям армянского населения Нагорного Карабаха придётся переехать на подконтрольные Еревану территории. Однако, это может произойти лишь в том случае, если будут предоставлены подтверждения невозможности их проживания на территории непризнанной республики.


По словам Пашиняна, в случае, если ситуация не улучшится, то армянское правительство будет рассматривать проблему переселения армянских жителей Нагорного Карабаха. На этот случай армянские власти уже подготовили 40 тысяч мест.

По словам главы армянского правительства, в первую очередь Ереван стремится к тому, чтобы "соотечественники продолжали жить в своих домах без страха и достойно", в настоящее время отсутствует прямая угроза для жизни мирных жителей.

Между тем, власти Азербайджана рассматривают возможность объявления амнистии для участников вооружённых формирований Нагорного Карабаха, в том числе для тех, которые принимали участие в боевых действиях. На переговорах между представителями Карабаха и Азербайджана помимо прочего обсуждался вопрос реинтеграции этнических армян.

Однако, представители некоторых карабахских подразделений публично отказались пойти на предложенные Баку условия и заявили о готовности продолжать оказывать сопротивление азербайджанской армии.

По словам представителей властей Азербайджана, официальный Баку намерен мирным путем достичь мирной реинтеграции карабахских армян. В МИД Армении заявили, что воевать с Азербайджаном не хотят и намерены провести делимитацию границы и подписать мирный договор на основе взаимного признания суверенитета и территориальной целостности.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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17 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 12:18
    +3
    Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил, что представителям армянского населения Нагорного Карабаха придётся переехать на подконтрольные Еревану территории. Однако, это может произойти лишь в том случае, если будут предоставлены подтверждения невозможности их проживания на территории непризнанной республики.


    Значит Пашинян не впустит их в Армению.Какой хороший президент. Сначала подтвердите что вы не сможете жить в Азербайджане,а потом, возможно, мы вас и впустим в Армению.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:33
      +1
      Значит Пашинян не впустит их в Армению.Какой хороший президент. Сначала подтвердите что вы не сможете жить в Азербайджане,а потом, возможно, мы вас и впустим в Армению.

      А строить дома для переселенцев из Карабаха будет сама Армения или начнёт побираться по миру в надежде на Ким Кардашьян и Елену Зеленскую вместо того чтобы урегулировать этот вопрос с Азейбарджаном?
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 12:33
      0
      Пашинян сдал с потрохами и Арцах и Армению и армян, чтобы красиво тусоваться на Западе. Беженцам, чтобы получить убежище в Армении, придется доказывать, что их геноцидят в Карабахе, как-будто это не очевидно.
      Следующий шаг Азербайджана очевиден: пробивать коридор в Турцию через территорию Армении. Так что Пашинян получил не только позорный мир, но и новую войну с Азербайджаном уже на территории Армении. Сумеет ли Армения сохранить свои независимость и государственность? Не факт. Вполне возможно, что наплевательское отношение армян к русским приведёт к ликвидации государства Армения.
      Сдается мне, что если Пашинян не успеет вовремя сбежать на Запад, то он ещё будет завидовать судьбе Саакашвили. am
      Ну, что, сынку, помогли тебе вражьи ляхи? (С) Тарас Бульба.
  2. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 12:19
    0
    О как! "Допустил" он. А должен со всем уважением пригласить, разместить, обеспечить социальными пособиями и работой!
    1. MAESTRO_33
      MAESTRO_33 Сегодня, 12:33
      -1
      С какой стати он должен приглашать, размещать, да и обеспечивать граждан Азербайджана? Если армяне покидают Карабах по своему желанию, то они не беженцы, а мигранты. А мигранты эти используют территорию Армении как перевалочный пункт с перспективой дальнейшего отъезда А) в Россию, Б) в Европу и В) в Америку.
  3. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 12:21
    0
    Дай бог мирной жизни армянам в Карабахе...
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:25
      +1
      Не будет её там. Всё равно уедут те кто ещё в 90-е занял дома или участки уехавших азербайджанцев, они станут возвращаться, а кто жил ещё с советских времён на своём месте, просто не смогут в новом окружении находится.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:31
      0
      Цитата: Игорь Борисов_2
      Дай бог мирной жизни армянам в Карабахе...


      Не будьте так наивны.
      Представители немногочисленных военных сил НКР, державших оборону последние сутки, опубликовали сообщение: «Ваши братья в Арцахе достойно отражают атаки, а вы, мои родные армяне вне Арцаха, что делаете? Все те, кто обвиняют русских, американцев или марсиан, – ничтожества! Нашу Родину обязаны защищать исключительно мы. Падет Арцах, ждите врага в Ереване»

      Сразу после подписания договоренностей вереницы беженцев из Степанакерта и окружающих сел потянулись к границе с Арменией. «Встречайте беженцев в районе Гориса», – пишут армянские паблики. Армении опять предстоит решать вопрос с сотней тысяч переселенцев (население Арцаха составляет более 150 тысяч человек). И эти люди не слишком доверяют заверениям Азербайджана о соблюдении их прав. Историческая память дает повод для сомнений.Часть жителей Карабаха выбрала еще один маршрут: несколько тысяч человек направились в расположение российских миротворцев, чтобы там найти защиту.

      https://www.mk.ru/politics/2023/09/20/konec-arcakha-nagornyy-karabakh-sdalsya-na-milost-azerbaydzhana.html
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 12:38
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Цитата: Игорь Борисов_2
        Дай бог мирной жизни армянам в Карабахе...


        Не будьте так наивны.
        Представители немногочисленных военных сил НКР, державших оборону последние сутки, опубликовали сообщение: «Ваши братья в Арцахе достойно отражают атаки, а вы, мои родные армяне вне Арцаха, что делаете? Все те, кто обвиняют русских, американцев или марсиан, – ничтожества! Нашу Родину обязаны защищать исключительно мы. Падет Арцах, ждите врага в Ереване»

        Сразу после подписания договоренностей вереницы беженцев из Степанакерта и окружающих сел потянулись к границе с Арменией. «Встречайте беженцев в районе Гориса», – пишут армянские паблики. Армении опять предстоит решать вопрос с сотней тысяч переселенцев (население Арцаха составляет более 150 тысяч человек). И эти люди не слишком доверяют заверениям Азербайджана о соблюдении их прав. Историческая память дает повод для сомнений.Часть жителей Карабаха выбрала еще один маршрут: несколько тысяч человек направились в расположение российских миротворцев, чтобы там найти защиту.

        https://www.mk.ru/politics/2023/09/20/konec-arcakha-nagornyy-karabakh-sdalsya-na-milost-azerbaydzhana.html

        Ну так Пашинян ничего и не подписывал, так что про строчки в тексте - это не к нему.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:28
    +1
    Не думаю ,что армяне и азербайджанцы хотят войны и думаю они бы договорились.Все бы считали свою сторону обделенной ,но мир бы сохранили . Но вот в этот конфликт влезли американцы ,а им на Кавказе нужен мир ?
    Вот и ответ
  5. Dave36
    Dave36 Сегодня, 12:31
    0
    А тем временем погиб еще один Миротворец....
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:32
    +1
    Со временем армян все равно вытеснят создав им трудные условия проживания, да и конфликты с азербайджанским населением на национально-бытовой почве будут расти. Поэтому кто более дальновидный уедет сразу, чтобы не подвергать семью опасности.
    заявили о готовности продолжать оказывать сопротивление азербайджанской армии.
    В партизаны уйдут?
    1. Dave36
      Dave36 Сегодня, 12:34
      0
      Все уедут в Сочи, Адлер, Краснодар, Ростов....
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:40
        0
        Не думаю.Вряд ли кто то знает русский язык.Да и где жить?Цены на дома в России высокие,а люди из Карабаха бедные,им явно не по карману будет что то купить.
  7. flSergius
    flSergius Сегодня, 12:35
    0
    Ахаха, худший сценрий для Арасисяна - 40 000 обозлённых и преданных человек, лишившихся своих домов. Это как 40 000 Стрелковых для Кремля.
  8. hohol95
    hohol95 Сегодня, 12:37
    0
    В МИД Армении заявили, что воевать с Азербайджаном не хотят и намерены провести делимитацию границы и подписать мирный договор на основе взаимного признания суверенитета и территориальной целостности.
    "Горы рождают героев, а на равнине растут только тыквы..."
    Видимо горы Армении стали "рождать растения из семейства двудольных цветковых".
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:40
    0
    Вопрос... а что беженцев ждёт в самой Армении???
    Опять жить на подкачки забугорных спонсоров?