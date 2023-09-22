Пашинян допустил, что карабахским армянам придётся переехать в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил, что представителям армянского населения Нагорного Карабаха придётся переехать на подконтрольные Еревану территории. Однако, это может произойти лишь в том случае, если будут предоставлены подтверждения невозможности их проживания на территории непризнанной республики.По словам Пашиняна, в случае, если ситуация не улучшится, то армянское правительство будет рассматривать проблему переселения армянских жителей Нагорного Карабаха. На этот случай армянские власти уже подготовили 40 тысяч мест.По словам главы армянского правительства, в первую очередь Ереван стремится к тому, чтобы "соотечественники продолжали жить в своих домах без страха и достойно", в настоящее время отсутствует прямая угроза для жизни мирных жителей.Между тем, власти Азербайджана рассматривают возможность объявления амнистии для участников вооружённых формирований Нагорного Карабаха, в том числе для тех, которые принимали участие в боевых действиях. На переговорах между представителями Карабаха и Азербайджана помимо прочего обсуждался вопрос реинтеграции этнических армян.Однако, представители некоторых карабахских подразделений публично отказались пойти на предложенные Баку условия и заявили о готовности продолжать оказывать сопротивление азербайджанской армии.По словам представителей властей Азербайджана, официальный Баку намерен мирным путем достичь мирной реинтеграции карабахских армян. В МИД Армении заявили, что воевать с Азербайджаном не хотят и намерены провести делимитацию границы и подписать мирный договор на основе взаимного признания суверенитета и территориальной целостности.