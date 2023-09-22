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«Амурский судостроительный завод» назвал сроки спуска на воду двух первых «Каракуртов» для ТОФ

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«Амурский судостроительный завод» назвал сроки спуска на воду двух первых «Каракуртов» для ТОФ

Амурский судостроительный завод готовится спустить на воду сразу два малых ракетных корабля проекта 22800 "Каракурт", строящихся для Тихоокеанского флота. Об этом сообщается в ТГ-канале предприятия.


Амурский ССЗ завершает стапельный этап строительства МРК "Ржев" и "Удомля", далее планируются работы уже у достроечной стенки предприятия. Церемония спуска на воду двух МРК запланирована на 27 сентября 2023 года. Пока другие подробности не сообщаются.

О том, что для ТОФ будет построена серия малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт", стало известно в 2019 году, об этом официально заявило Минобороны. По планам военных, четыре МРК должны были быть заложены в Комсомольске-на-Амуре на АО "Амурский судостроительный завод", еще два - на "Восточной верфи" во Владивостоке.

Первую пару МРК для ТОФ под названием "Ржев" и "Удомля" заложили на Амурском ССЗ в один день - 1 июля 2019 года. В декабре того же года был заложен четвертый МРК, получивший называние "Уссурийск", а вот закладка третьего "Павловск" была перенесена на год из-за коронавируса и состоялась 27 июля 2020 года. Таким образом, четвертый МРК стал третьим, а третий - четвертым. А вот на "Восточной верфи" МРК так и не заложили, скорей всего контракт на их строительство уже расторгнут.

Малые ракетные корабли проекта 22800 (шифр "Каракурт") - российская серия многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны (малых корветов). Они предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач в мирное и военное время самостоятельно и в составе корабельных групп.

Основные характеристики: длина - 67 метров, ширина - 11 метров, осадка - 4 метра, водоизмещение - около 800 тонн, дальность плавания - до 2500 миль, автономность - 15 суток. Основное вооружение - одна ПУ УКСК (универсальный корабельный комплекс) 3С14 РК "Калибр", одна 76-мм артустановка АК-176МА, две 30-мм артустановки АК-630М или ЗРАК "Панцирь-М", две 14.5-мм или 12,7-мм пулемётные установки МТПУ.
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1 комментарий
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  1. Tucan
    Tucan Сегодня, 12:34
    0
    А когда-то на ЗЛК строили РПКСН и многоцелевые АПЛ...