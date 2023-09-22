Глава МИД Польши указал на необходимость «справедливого распределения» обязанностей по вопросу помощи Киеву со стороны союзников

Тем не менее, мы считаем, что оно того стоило. Что наша поддержка Украины также отвечала польским национальным интересам

Похоже, что бесконечно помогать Киеву не готовы даже «самые близкие» союзники. По крайней мере, в Польше вполне доходчиво дают об этом понять.Так, недавно премьер страны Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава прекратила поставлять вооружение Киеву, так как польская армия сама сейчас нуждается в перевооружении. Впрочем, на вероятное прекращение любой помощи Украине весьма прозрачно намекнул и глава МИД Польши Збигнев Рау.В своем недавнем интервью изданию Politico дипломат заявил, что его страна первой пришла на помощь своей соседке. Более того, с его слов, Варшава внесла самый большой вклад в поддержку Украины, потратив на помощь киевским властям целых 3% от ВВП.Для сравнения Рау отметил, что вышеупомянутый показатель в 4 раза превышает таковой у, как он выразился, «богатой» Германии и в 10 раз – у США. Здесь очевидно польский дипломат имел в виду именно отношение потраченных средств к ВВП, а не конкретную сумму.В итоге, глава внешнеполитического ведомства Польши считает, что его сограждане имеют право задаться вопросом, почему более богатые страны тратят на помощь Киеву меньше и при этом даже продолжают в некоторых сферах сотрудничать с Москвой.В свою очередь, Рау уверен, что сегодня возникла необходимость в «справедливом распределении» обязанностей по вопросу помощи Киеву со стороны союзников.При этом дипломат подчеркнул, что власти его страны не жалеют об оказанной Украине поддержке.- подытожил Рау.Особое внимание обращают на себя слова «стоило» и «отвечала», употребленные в прошедшем времени. Вероятно, сейчас это уже не так.