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Украинские военные формирования пытались повторить комплексную ракетно-дроновую атаку на Крым, использовав в ней как беспилотники, так и крылатые ракеты воздушного базирования британского производства. К большому сожалению киевской хунты, российская ПВО снова показала себя с самой лучшей стороны, уничтожив все воздушные цели.
По данным военного ведомства, 22 сентября в 10:30 противник пытался ударить по объектам полуострова с помощью беспилотников самолетного типа и управляемой ракеты воздушного базирования. Воздушные цели были обнаружены средствами ПВО у западного побережья полуострова, после чего ликвидированы. На земле никаких повреждений нет, никто не пострадал. Это подтверждают и некоторые российские ресурсы, ссылаясь на данные, поступающие из Крыма.
22 сентября т.г. около 10.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку авиационными управляемыми ракетами и БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова Крым обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два БПЛА самолетного типа
- говорится в сообщении Минобороны.
Накануне комбинированную атаку с использованием беспилотников и ракет российская ПВО отразила в районе Севастополя, Киев очень хотел нанести удар по военными объектам, включая аэродром Саки. Несмотря на то, что атака была отбита, украинские информационные помойки, возглавляемые ЦИПСО, пытались разогнать фейк о якобы уничтожении на аэродроме большого количества российских самолетов, но вскоре затухли, поскольку никаких доказательств этому не было.
Стоит отметить, что в последне время Украина начала проводить атаки с помощью беспилотников и по побережью Краснодарского края. Уже был зафиксирован удар дрона по нефтехранилищу в Сочи, сегодня украинский беспилотник был перехвачен в районе Туапсе.