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Российская ПВО уничтожила украинскую управляемую ракету и два беспилотника при попытке атаковать западное побережье Крыма

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Российская ПВО уничтожила украинскую управляемую ракету и два беспилотника при попытке атаковать западное побережье Крыма

Фото иллюстрационное



Украинские военные формирования пытались повторить комплексную ракетно-дроновую атаку на Крым, использовав в ней как беспилотники, так и крылатые ракеты воздушного базирования британского производства. К большому сожалению киевской хунты, российская ПВО снова показала себя с самой лучшей стороны, уничтожив все воздушные цели.

По данным военного ведомства, 22 сентября в 10:30 противник пытался ударить по объектам полуострова с помощью беспилотников самолетного типа и управляемой ракеты воздушного базирования. Воздушные цели были обнаружены средствами ПВО у западного побережья полуострова, после чего ликвидированы. На земле никаких повреждений нет, никто не пострадал. Это подтверждают и некоторые российские ресурсы, ссылаясь на данные, поступающие из Крыма.

22 сентября т.г. около 10.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку авиационными управляемыми ракетами и БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова Крым обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два БПЛА самолетного типа

- говорится в сообщении Минобороны.

Накануне комбинированную атаку с использованием беспилотников и ракет российская ПВО отразила в районе Севастополя, Киев очень хотел нанести удар по военными объектам, включая аэродром Саки. Несмотря на то, что атака была отбита, украинские информационные помойки, возглавляемые ЦИПСО, пытались разогнать фейк о якобы уничтожении на аэродроме большого количества российских самолетов, но вскоре затухли, поскольку никаких доказательств этому не было.

Стоит отметить, что в последне время Украина начала проводить атаки с помощью беспилотников и по побережью Краснодарского края. Уже был зафиксирован удар дрона по нефтехранилищу в Сочи, сегодня украинский беспилотник был перехвачен в районе Туапсе.
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9 комментариев
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  1. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 13:29
    +5
    В телеге инфа, что штаб ЧФ атакован ракетами и есть попадание... Если это правда, то не пора ли нашему президенту объясниться перед народом, куда он нас ведет и что будет дальше?
    1. Arisaka
      Arisaka Сегодня, 13:40
      +2
      Мне просто непонятно, вы считаете территорию Крыма неуязвимой? По мне скорее непонятно, почему штаб в здании, а не в подземном бункере с входом за 100м от себя. В современном мире любое здание под угрозой, а ПВО не всесильно, к сожалению.
    2. Reindeer
      Reindeer Сегодня, 13:48
      +4
      Интересно, понимаете ли Вы что Ваш вопрос звучит как "А чего это они в нас стреляют?"?
    3. AVA77
      AVA77 Сегодня, 13:49
      +1
      Ну если в телеге, тогда караул.
      А так для начала, вы со своего зе спросите, чё и куда там у Вас попадает и почему не перехватили .
      1. linux28
        linux28 Сегодня, 13:55
        0
        https://lenta.ru/news/2023/09/22/sevashhh/
        https://lenta.ru/news/2023/09/22/posledstvia/
        А если не в телеге, тогда кого спрашивать?
        1. AVA77
          AVA77 Сегодня, 14:04
          +1
          Тогда с ПВО спрашивайте, только вероятнее всего они Вас вежливо попросят не мешать работать и не давать советов .
          1. linux28
            linux28 Сегодня, 14:13
            0
            По советам у нас вы специалист, я-то не даю.
    4. РусскийПатриот
      РусскийПатриот Сегодня, 14:44
      0
      Лично мне, уже лет 15 понятно, куда нас ведёт Путин и его хозяева-олигархи.
  2. Санчо да Винча
    Санчо да Винча Сегодня, 13:38
    -3
    Говорят, в Москве кур доят! Не хочет ли тов. Собянин объясниться с народом? wink