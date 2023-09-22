Ни ATACMS из США, ни Taurus из Германии, ни танков из Польши... и президенту Путину остается просто ждать, пока вся проукраинская коалиция рухнет

Времени для выступления перед конгрессом недостаточно, учитывая занятость законодателей

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Америку не принес ему желаемых результатов. По крайней мере, он не получит в ближайшее время дальнобойных ракетных систем ATACMS, Taurus или каких-либо других.Такое мнение высказал в соцсети немецкий военный эксперт-русофоб Юлиан Рёпке.- с большим сожалением отметил он.Не только Рёпке оценивает визит Зеленского в Америку как неудачный. Другие эксперты и аналитики также считают, что выступление главы киевского режима на Генассамблее ООН ничего ему не дало, как и переговоры с президентом и министром обороны Соединенных Штатов.А спикер американской палаты представителей Кевин Маккарти и вовсе не позволил Зеленскому выступить перед конгрессменами.- пояснил он свое решение.Ранее советник главы Белого Дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что американский президент Джо Байден пока не одобрил поставки на Украину систем ATACMS. Впрочем, он не исключил, что это произойдет позже.Сейчас на повестке дня в Соединенных Штатах стоит вопрос одобрения очередного пакета помощи на сумму 24 миллиарда долларов. И если до 1 октября этот запрос не одобрят американские конгрессмены, помощь США Украине может быть полностью прекращена.