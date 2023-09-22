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Немецкий военный эксперт: президенту России остаётся ждать, когда проукраинская коалиция рухнет

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Немецкий военный эксперт: президенту России остаётся ждать, когда проукраинская коалиция рухнет

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Америку не принес ему желаемых результатов. По крайней мере, он не получит в ближайшее время дальнобойных ракетных систем ATACMS, Taurus или каких-либо других.


Такое мнение высказал в соцсети немецкий военный эксперт-русофоб Юлиан Рёпке.

Ни ATACMS из США, ни Taurus из Германии, ни танков из Польши... и президенту Путину остается просто ждать, пока вся проукраинская коалиция рухнет

- с большим сожалением отметил он.

Не только Рёпке оценивает визит Зеленского в Америку как неудачный. Другие эксперты и аналитики также считают, что выступление главы киевского режима на Генассамблее ООН ничего ему не дало, как и переговоры с президентом и министром обороны Соединенных Штатов.

А спикер американской палаты представителей Кевин Маккарти и вовсе не позволил Зеленскому выступить перед конгрессменами.

Времени для выступления перед конгрессом недостаточно, учитывая занятость законодателей

- пояснил он свое решение.

Ранее советник главы Белого Дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что американский президент Джо Байден пока не одобрил поставки на Украину систем ATACMS. Впрочем, он не исключил, что это произойдет позже.

Сейчас на повестке дня в Соединенных Штатах стоит вопрос одобрения очередного пакета помощи на сумму 24 миллиарда долларов. И если до 1 октября этот запрос не одобрят американские конгрессмены, помощь США Украине может быть полностью прекращена.
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17 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:05
    +5
    президенту Путину остается просто ждать,

    "Ждать и догонять - хуже нет"
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:09
      +5
      В позиции ждуна победы не достичь.Конечно,Репке утрирует.Помощь будет продолжаться,и все зависит от того,что будет на фронте.Позиционный тупик не выгоден никому.
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 13:49
        -1
        "Само по себе" ничего не "рухнет"..

        За сим, полагаю, и Президент России ничего "ждать" не будет. А будет, активно "содействовать" процессу "развала балагана" антироссийского...
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:24
      +6
      Я тут поинтересовался на днях, кто этот Репке по образованию и профессиональному опыту. Сам виноват , ленился раньше. Блин да это же аналог СПИД-ИНФО из конца 80-х. "Эхсперт'. Тьфу. angry
      1. spirit
        spirit Сегодня, 13:37
        +4
        А Риттер вообще по делу о педофилии проходил в США.Тут таких "экспертов" любят.Один краше другогоlaughing
    3. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 13:35
      +3
      Цитата: Румaтa
      президенту Путину остается просто ждать,

      "Ждать и догонять - хуже нет"

      А он по жизни чего то ждёт,то пока Россию до конца растащат,то когда его друганы наконец нажрутся,то когда его заслуги по развалу страны признают на западе. Кстати пока он продолжает ждать хох.лы нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе,только сообщения пошли.
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 14:08
      0
      Только вот если янки завтра к примеру поставят эти ракеты,что нам скажет на это герр Репка???Сошлется на "бабку "? wassat
  2. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 13:06
    +3
    Главный звоночек, что перед Конгрессом не дали выступить. Не хотят чтобы своей постной физиономией настроение портил.
  3. фа2998
    фа2998 Сегодня, 13:09
    +4
    Ну ждать пока рухнет противник--это не ждать пока рыба клюнет.У нас тоже гибнут люди каждый день,и техника гибнет.Да и в экономике не айс.
    А у них мобилизация,технику подкинут,и денег отсыпят.Так кто раньше ослабнет,вопрос. hi
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:17
    +1
    Укронацизм должен быть уничтожен: не ожиданием, а оружием. Его моровая язва должна быть выжжена.
    1. solist2424
      solist2424 Сегодня, 13:36
      +3
      Да, но хотелось бы, что бы за это заплатили жизнью как можно меньше русских солдат.
  5. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 13:32
    +3
    Как китайская мудрая обезьяна, ждем когда мимо по реке проплывет труп врага.
    Мне кажется нам придется самим его туда бросить. sad
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:36
    +1
    Немецкий военный эксперт: президенту России остаётся ждать, когда проукраинская коалиция рухнет
    . Не не, сидеть на пальме и ждать, НЕЛЬЗЯ! Давить, давить, давить так, что б они и пискнуть не могли.
  7. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 13:54
    +4
    Уж что-что, а ждать Президент РФ умеет, как никто другой.
    Правда, у простых россиян терпение не безгранично
  8. A2AD
    A2AD Сегодня, 14:33
    +3
    президенту Путину остается просто ждать, пока вся проукраинская коалиция рухнет
    Можно подумать раньше было по другому. Сидеть и ждать пока само рассасется это он умеет лучше всего.
  9. A2AD
    A2AD Сегодня, 14:37
    0
    Времени для выступления перед конгрессом недостаточно, учитывая занятость законодателей

    Сейчас на повестке дня в Соединенных Штатах стоит вопрос одобрения очередного пакета помощи на сумму 24 миллиарда долларов.

    Тут понимаешь ли 24 лярда надо пилить. Не до цирка с клоунами.
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:43
    0
    Немецкий военный эксперт: президенту России остаётся ждать, когда проукраинская коалиция рухнет

    Коалиция ? Вся Коалиция ,это США и куча прихлебателей
    США и Литва или еще Польша .Как только США откажется финансировать войну ,то и вся коалиция закончится.......................англичане просто сольются ,а немцы станут быстро пацифистами