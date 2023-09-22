В результате атак ВС РФ на Купянском направлении 105-я бригада теробороны ВСУ понесла крупные потери и отведена в тыл

Пока Зеленский, привычно играя на публику, в основном западную, обещает вскоре «освободить» Бахмут (Артемовск) и еще какие-то два города, оперативная обстановка на фронте за прошедшие сутки существенных изменений не претерпела. Противник не оставляет попыток контратаковать все на тех же участках, что и в начале июня. Наши войска держат активную оборону, одновременно предпринимая локальные наступательные действия.
Российские войска давят врага на Купянском направлении, где ситуация для ВСУ с каждым днем становится все хуже. К северу от Купянска противник понес большие потери, как в результате наших атак и огневого поражения, так и в попытке контратаковать. Воюющая здесь 105-я бригада теробороны ВСУ, сформированная в Тернопольской области, значительно поредела и переведена в тыл на доукомплектование.
Видимо, во исполнение обещаний пустослова Зеленского, ВСУ вновь активизировались на южных рубежах Артемовского участка. Идут плотные бои в окрестностях пгт Курдюмовка вблизи с каналом Северский Донец-Донбасс. Противник бросает в бой небольшие группы штурмовиков практически без бронеподдержки. Наши отбивают все атаки, враг несет значительные потери. Без изменений обстановка и ближе к Артемовску в районе Андреевки и Клещеевки, где ВС РФ продолжают контролировать господствующие высоты.
Как уже сообщало «Военное обозрение», противник немного продвинулся к северу от Новопрокоповки Запорожского фронта, наступление ВСУ здесь сопряжено с большими потерями, так как в атаки украинцам приходится идти по открытой местности. Под ударами позиции ВСУ в населенных пунктах Орехов, Работино и Гуляйполе.
На Донецком направлении не прекращаются штурмовые действия ВС РФ на западных окраинах Марьинки, идет зачистка последних кварталов от украинских боевиков. Российские войска ведут наступление с юга от Красногоровки. Наши удачно атаковали в районе поселка Северное к юго-западу от Авдеевки, улучшив на этом участке свои позиции.
На Угледарском участке проведена успешная контратака ВС РФ со стороны Новодонецкого и Новомайорского, российским подразделениям удалось выровнять линию соприкосновения, взято несколько опорников ВСУ.
На Сватовском направлении продолжаются бои за овладение ключевыми высотами в районе села Новоегоровка в ЛНР. Пока что тактического успеха здесь не добилась ни одна из сторон, идут встречные атаки.
На Херсонском участке фронта без особых изменений. В островной зоне Днепра ВСУ продолжают попытки закрепиться на имеющемся плацдарме. Российские войска ведут обстрел районов сосредоточения ДРГ противника, однако, несмотря на потери, переброска подразделений не прекращается.
Активность ВСУ на этом направлении в ближайшее время может возрасти. С 15 сентября из Днепропетровской области через Кривой Рог в Николаев и Херсон идет переброска подразделений морской пехоты ВСУ. Всего в левобережную зону прибыло около 5100 человек, что фактически является численностью одной бригады. Между тем, ВС РФ усилили количество огневого поражения мест сосредоточения ВСУ в Херсоне и практически по всему левому берегу Днепра.