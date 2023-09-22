В результате атак ВС РФ на Купянском направлении 105-я бригада теробороны ВСУ понесла крупные потери и отведена в тыл

Пока Зеленский, привычно играя на публику, в основном западную, обещает вскоре «освободить» Бахмут (Артемовск) и еще какие-то два города, оперативная обстановка на фронте за прошедшие сутки существенных изменений не претерпела. Противник не оставляет попыток контратаковать все на тех же участках, что и в начале июня. Наши войска держат активную оборону, одновременно предпринимая локальные наступательные действия.Российские войска давят врага на Купянском направлении, где ситуация для ВСУ с каждым днем становится все хуже. К северу от Купянска противник понес большие потери, как в результате наших атак и огневого поражения, так и в попытке контратаковать. Воюющая здесь 105-я бригада теробороны ВСУ, сформированная в Тернопольской области, значительно поредела и переведена в тыл на доукомплектование.Видимо, во исполнение обещаний пустослова Зеленского, ВСУ вновь активизировались на южных рубежах Артемовского участка. Идут плотные бои в окрестностях пгт Курдюмовка вблизи с каналом Северский Донец-Донбасс. Противник бросает в бой небольшие группы штурмовиков практически без бронеподдержки. Наши отбивают все атаки, враг несет значительные потери. Без изменений обстановка и ближе к Артемовску в районе Андреевки и Клещеевки, где ВС РФ продолжают контролировать господствующие высоты.Как уже сообщало «Военное обозрение», противник немного продвинулся к северу от Новопрокоповки Запорожского фронта, наступление ВСУ здесь сопряжено с большими потерями, так как в атаки украинцам приходится идти по открытой местности. Под ударами позиции ВСУ в населенных пунктах Орехов, Работино и Гуляйполе.На Донецком направлении не прекращаются штурмовые действия ВС РФ на западных окраинах Марьинки, идет зачистка последних кварталов от украинских боевиков. Российские войска ведут наступление с юга от Красногоровки. Наши удачно атаковали в районе поселка Северное к юго-западу от Авдеевки, улучшив на этом участке свои позиции.На Угледарском участке проведена успешная контратака ВС РФ со стороны Новодонецкого и Новомайорского, российским подразделениям удалось выровнять линию соприкосновения, взято несколько опорников ВСУ.На Сватовском направлении продолжаются бои за овладение ключевыми высотами в районе села Новоегоровка в ЛНР. Пока что тактического успеха здесь не добилась ни одна из сторон, идут встречные атаки.На Херсонском участке фронта без особых изменений. В островной зоне Днепра ВСУ продолжают попытки закрепиться на имеющемся плацдарме. Российские войска ведут обстрел районов сосредоточения ДРГ противника, однако, несмотря на потери, переброска подразделений не прекращается.Активность ВСУ на этом направлении в ближайшее время может возрасти. С 15 сентября из Днепропетровской области через Кривой Рог в Николаев и Херсон идет переброска подразделений морской пехоты ВСУ. Всего в левобережную зону прибыло около 5100 человек, что фактически является численностью одной бригады. Между тем, ВС РФ усилили количество огневого поражения мест сосредоточения ВСУ в Херсоне и практически по всему левому берегу Днепра.