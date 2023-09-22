Американская пресса: На Зеленском начинает сказываться давление союзников

На президенте Украины Владимире Зеленском начинает сказываться давление западных союзников. Он начинает подозревать, что поддержка американского руководства колеблется, а другие страны Запада, вероятнее всего, последуют примеру США.Как сообщает американское издание Bloomberg, подводя итоги поездки главы киевского режима в США, западные союзники Украины в частном порядке предлагают Зеленскому обратить внимание на то, какой его страна может оказаться после завершения боевых действий, в то время как украинская армия оказалась неспособной прорвать российскую оборону.Кроме того, на Западе все чаще начинает подниматься вопрос коррупции на Украине, по праву считающейся самой коррумпированной страной Европы. По данным американского издания, некоторые страны готовы увязать предоставляемую в будущем Киеву финансовую помощь с проведением конкретных реформ, в том числе направленных против коррупции.По словам цитируемого Bloomberg чиновника, параллельно с этими вопросами на Западе усиливается дискуссия о том, как долго Зеленский сможет продолжать свою деятельность, прежде чем будет вынужден начать мирные переговоры с Россией.Зеленского тревожат результаты грядущих выборов президента США. Он также был уязвлен тем, что его не пригласили на проходивший в Дели саммит стран "большой двадцатки". По мнению американского обозревателя Зеленский расценил это как знак, что поддержка США становится все более ограниченной, а избирательная кампания 2024 года в США может негативным для Украины образом повлиять на продолжение оказание военной поддержки киевскому режиму.