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Американская пресса: На Зеленском начинает сказываться давление союзников

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Американская пресса: На Зеленском начинает сказываться давление союзников

На президенте Украины Владимире Зеленском начинает сказываться давление западных союзников. Он начинает подозревать, что поддержка американского руководства колеблется, а другие страны Запада, вероятнее всего, последуют примеру США.


Как сообщает американское издание Bloomberg, подводя итоги поездки главы киевского режима в США, западные союзники Украины в частном порядке предлагают Зеленскому обратить внимание на то, какой его страна может оказаться после завершения боевых действий, в то время как украинская армия оказалась неспособной прорвать российскую оборону.

Кроме того, на Западе все чаще начинает подниматься вопрос коррупции на Украине, по праву считающейся самой коррумпированной страной Европы. По данным американского издания, некоторые страны готовы увязать предоставляемую в будущем Киеву финансовую помощь с проведением конкретных реформ, в том числе направленных против коррупции.

По словам цитируемого Bloomberg чиновника, параллельно с этими вопросами на Западе усиливается дискуссия о том, как долго Зеленский сможет продолжать свою деятельность, прежде чем будет вынужден начать мирные переговоры с Россией.

Зеленского тревожат результаты грядущих выборов президента США. Он также был уязвлен тем, что его не пригласили на проходивший в Дели саммит стран "большой двадцатки". По мнению американского обозревателя Зеленский расценил это как знак, что поддержка США становится все более ограниченной, а избирательная кампания 2024 года в США может негативным для Украины образом повлиять на продолжение оказание военной поддержки киевскому режиму.
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15 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:39
    +2
    Американская пресса: На Зеленском начинает сказываться давление союзников
    . Всё видимо, оно просто таковым может и оказаться... какие там подводные течения идут, подковерные игры ведутся, если и видно будет, то потом... да и то не факт, что оно выйдет наружу.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:40
    +2
    "...Кому он нужен этот Васька..."; так и тут...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:43
      +2
      Цитата: Иезекиль 25-17
      "...Кому он нужен этот Васька..."; так и тут...

      Деньги есть, ты Вася Носов, денег нет, носатый клоун.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:41
    +3
    С Зеленским вести переговоры?Это пустышка,марионетка.Если кто то из наших сядет с ним за один стол,то опозорит себя перед гражданами страны
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:46
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      .Если кто то из наших сядет с ним за один стол,то опозорит себя перед гражданами страны

      Да они все там в Киеве, кто "за столом сидит" позорники и марионетки.
  4. spirit
    spirit Сегодня, 13:51
    +2
    Он начинает подозревать, что поддержка американского руководства колеблется

    Американская поддержка колеблется именно Зеленскому и его ворам за разграбление денег американских налогоплательщиков, а не поддержке Украины в целом,на это рассчитывают только любители розовых очков и самообмана.Как любой диктатор Зе ассоциирует себя со страной как единое целое есть Зеленский есть Украина, такие люди одинаково мыслят.В США по этому поводу другие убеждения.Думаю наркомана и его команду скинут, назначат другого и продолжат снабжать.На самом деле Зе играет нам на руку ,ибо если бы был другой более умный и честный то разворованные деньги пошли бы в ВСУ.Может по этому он так спокойно и ездит по фронту hi
  5. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 13:52
    +3
    Есть ощущение , что вонючеподмышечный становиться неудобоваримым .
  6. Andrea
    Andrea Сегодня, 13:52
    +2
    Только и останется-закрыть проект Украина в виду нежизнеспособности,особенно если учесть,что зарплата бюджетникам целиком финансируется из западных подачек(читай кредитов,там это называется помощью),они сами об этом говорят. А перед Зеленским уже сейчас в полный рост стоит вопрос-выжить. Даже где-то жалко по человечески эту мразь,не знал на что подписался. Если знал,то мразь-это мягко.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:13
      0
      Цитата: Andrea
      Только и останется-закрыть проект Украина в виду нежизнеспособности

      Её не закроют -"чем дольше лежит куча навоза, тем сильнее воняет".
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:55
    +1
    Это просто информационный фон от СМИ. Помощь будет ещё долго,янки не для того ведут войну против России на Российских же землях,называемых "украиной"чтобы так легко все бросить!Их потери ничтожны,основные потери это всуки,но так они по по-любому расходный материал,так что всё идёт как надо сше,пусть очень медленно,но подвижки есть...
    1. Andrea
      Andrea Сегодня, 14:03
      0
      Думаю,как идёт,покажут выборы,а пока там можно снимать хоть триллер, хоть комедию, онлайн...без декораций. smile
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:18
      0
      Цитата: Бережливый
      Это просто информационный фон от СМИ. Помощь будет ещё долго,янки не для того ведут войну против России

      Ясно это раздуваемая инфа, Украина воюет и долго будет воевать, и ни одна страна Европы не сможет послать на фронт, столько "штыков", сколько посылает Украина.
  8. Zoer
    Zoer Сегодня, 13:57
    0
    Интересно, лицезреем мы всё таки Зе, Ермака, Залужного, Гордона и прочую шваль на шасси американских боингов в Борисполе?
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:00
    +1
    Давить на Монику еще никто даже не начинал. Вообще, что это за бредовая постановка вопроса - как можно давить - на раба? Если США что-то надо будет - его просто вызовут и озвучат приказ. Кто еще может давить? Польша? Не в той весовой категории с его хозяином - они просто запретили вывоз зерна и все, никаких условий или давления не ставили. Кто давить будет? Ливерная колбаса, чтоль?
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:34
    +1
    Американская пресса: На Зеленском начинает сказываться давление союзников

    На Зелибобе начинает сказываться многолетний стаж употребления наркотиков . А давление американцев очень примитивное :
    Я сказал: я уеду через 6 часов, если прокурор не будет уволен, вы не получите денег.
    Байден

    А за деньги Зелибоба ...............продаст Украину еще раз