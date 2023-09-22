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Авиатика-МАИ-890У: «Народный самолет», спроектированный в СССР и собранный в России

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Авиатика-МАИ-890У: «Народный самолет», спроектированный в СССР и собранный в России

Авиатика-МАИ-890У – многоцелевой легкий самолет, разработка которого стартовала в 1989 году в СССР. В то же время поставки и эксплуатация уникального летного средства начались в 1991-м.


Несмотря на столь сложные для нашей страны времена, аппарат «пережил турбулентность» и продолжает выпускаться на ФГУП РСК «МИГ». С 1992 года и по настоящее время было произведено и продано более 100 единиц легкого самолета.

Стоит отметить, что Авиатика-МАИ-890У в свое время был прозван «народным самолетом». И это неспроста.

Низкая стоимость конструкции и двигателя, экономичность и относительная дешевизна в эксплуатации делает этот самолет востребованным в самых разных областях, начиная от патрулирования нефте- и газопроводов, а также охраны лесов и заканчивая обучением пилотов, а также экскурсионными полетами.

К слову об обучении. Несмотря на свою простейшую конструкцию, Авиатика-МАИ-890У получила стандартное самолетное управление, которое в плане люфтов, трения, усилий и хода практически не отличается от управления самолетов большой размерности.

Многоцелевой легкий самолет, рассчитанный на двух пассажиров, предельно прост в управлении и не входит в штопор при потере скорости. Данная особенность существенно повышает безопасность полетов, что опять же делает аппарат идеальным тренажером для обучения начинающих пилотов.

Авиатика-МАИ-890У – это биплан нормальной схемы с цельнометаллической конструкцией и неубирающимся шасси.

Самолет способен достигать практического потолка в 2600 метров и развивать крейсерскую скорость в 100 км/ч. При этом максимальная скорость достигает 130 км/ч.

Биплан оборудован четырехтактным, бензиновым, четырехцилиндровым двигателем «Rotax-912ULS мощностью 100 л.с. В качестве горючего используется бензин с октановым числом не ниже 92.

Двух топливных баков общей емкостью в 50 литров достаточно для трех часов непрерывного полета. Максимальная взлетная масса МАИ-890У составляет 540 кг при весе пустого самолета в 298 кг.

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8 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:03
    +1
    Угу, с канадским двигателем Ротакс. Народный, аж жуть
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 14:13
      +1
      А что в нём не народного? Делюсь собственным опытом - Аэропракт А-22 с движком Ротакс-912 стоит как подержанный крузер (не самая дорогая машина). При этом у ротакса есть одно достоинства за которое не жалко заплатить - за всю историю эксплуатации ни одного отказа. Так что такое качество за такую цену - вполне нормально.
      1. Камчатский
        Камчатский Сегодня, 14:36
        +1
        Ротакс не сертифицирован как авиационный( см. Документы на двигатель). За 17 лет полётов на этих движках каких только приключений не было. Две жёстких "нужды", и каждый раз ремонт влетал в очень круглую сумму( до санкций).
  2. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 14:06
    +1
    Забыли сказать, что посадочная скорость у этого чуда всего 60 километров в час. Летать на этой авиетке просто кайф нереальный!
  3. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 14:23
    0
    "С 1992 года и по настоящее время было произведено и продано более 100 единиц легкого самолета. "
    эта фраза напрочь убивает все остальные заявления, имхо.
    3 самолета в год? это конечно , иногда больше, чем производилось иных марок (ИЛ, ТУ), но все равно несерьезно...
    1. 2112vda
      2112vda Сегодня, 14:34
      0
      Самолётов делают столько сколько могут приобрести двигателей. Будет свой серийный авиамотор, в этом мощностном классе, будет больше самолётов. Нужно сохранять производство данной модели.
  4. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 14:25
    0
    Вот бы покататься... Интересно, он ещё выпускается? Мог бы стать "русской Цессной" - массовым и доступным самолётом. В Украине вон Аэропрактов 22 уже тысячу понаделали...
  5. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 14:40
    0
    первые правила дорожного движения появилось в Великобритании и ограничивали скорость транспорта до скорости человека, который идет пешком и размахивает красным флагом.

    5 июля 1865 года парламент Великобритании впервые принял The Locomotive Act – закон, который ограничивал скорость движения автомобиля до 2 миль в час (3,2 км/ч) в пределах города. На трассе можно было разогнаться – до 4 миль в час (6,45 км/ч).

    Правила называли «Законом красного флага», потому что перед каждой машиной, или, как правильно ее тогда было называть, самоходным безрельсовым транспортом, должен был идти человек с красным флагом днем или с красным фонарем ночью. Расстояние между машиной и человеком должно было составлять не менее 55 метров.

    Человек с красным флагом считался членом экипажа безлошадной кареты (еще одно название для машины) - помощником. По закону, в самой машине должны были находиться два человека: машинист и кочегар.

    Закон был нужен, потому что машины пугали лошадей и граждан, а также разбивали дороги – уже тогда парламентарии собирались с этим бороться. Есть также мнение, что этот закон пролоббировали железнодорожники, увидевшие опасность в развитии нового вида транспорта. Если так, то они со своей задачей справились: The Locomotive Act отменили только в 1896 году, когда был повышен лимит скорости до 23 км/ч, но к тому времени автомобильная промышленность пришла в упадок в Британии и начала развиваться во Франции и Германии, где правил дорожного движения еще не было.

    когда похожие правила отменят в воздушном движении тогда подобные самолёты будут востребованы lol