Авиатика-МАИ-890У: «Народный самолет», спроектированный в СССР и собранный в России

Авиатика-МАИ-890У – многоцелевой легкий самолет, разработка которого стартовала в 1989 году в СССР. В то же время поставки и эксплуатация уникального летного средства начались в 1991-м.Несмотря на столь сложные для нашей страны времена, аппарат «пережил турбулентность» и продолжает выпускаться на ФГУП РСК «МИГ». С 1992 года и по настоящее время было произведено и продано более 100 единиц легкого самолета.Стоит отметить, что Авиатика-МАИ-890У в свое время был прозван «народным самолетом». И это неспроста.Низкая стоимость конструкции и двигателя, экономичность и относительная дешевизна в эксплуатации делает этот самолет востребованным в самых разных областях, начиная от патрулирования нефте- и газопроводов, а также охраны лесов и заканчивая обучением пилотов, а также экскурсионными полетами.К слову об обучении. Несмотря на свою простейшую конструкцию, Авиатика-МАИ-890У получила стандартное самолетное управление, которое в плане люфтов, трения, усилий и хода практически не отличается от управления самолетов большой размерности.Многоцелевой легкий самолет, рассчитанный на двух пассажиров, предельно прост в управлении и не входит в штопор при потере скорости. Данная особенность существенно повышает безопасность полетов, что опять же делает аппарат идеальным тренажером для обучения начинающих пилотов.Авиатика-МАИ-890У – это биплан нормальной схемы с цельнометаллической конструкцией и неубирающимся шасси.Самолет способен достигать практического потолка в 2600 метров и развивать крейсерскую скорость в 100 км/ч. При этом максимальная скорость достигает 130 км/ч.Биплан оборудован четырехтактным, бензиновым, четырехцилиндровым двигателем «Rotax-912ULS мощностью 100 л.с. В качестве горючего используется бензин с октановым числом не ниже 92.Двух топливных баков общей емкостью в 50 литров достаточно для трех часов непрерывного полета. Максимальная взлетная масса МАИ-890У составляет 540 кг при весе пустого самолета в 298 кг.