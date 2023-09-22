Губернатор Севастополя сообщил о ракетной атаке ВСУ на штаб Черноморского флота

Украинские вооруженные формирования нанесли ракетный удар по Севастополю, сообщается об атаке на штаб Черноморского флота. Об этом в своем ТГ-канале заявил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
На данный момент известно, что Украина провела ракетную атаку на Севастополь, целью удара был штаб Черноморского флота. Пока никаких официальных заявлений от Минобороны нет, очевидцы сообщают, что ракеты якобы упали прямо в центре города, пролетев над улицей Айвазовского. Также сообщается о наличии дыма над одним из зданий, сведений о потерпевших нет.
По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов - не подходить и звонить в 112. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется
- заявил Развозжаев.
Власти просят сохранять спокойствие и не выкладывать фотографии и видео, снятые в городе, но в Сети уже полно снимков якобы последствий попадания украинских ракет. Их активно распространяют украинские инфопомойки во главе с ЦИПСО.
Прошу сохранять спокойствие. И не выкладывать фото и видео
- обратился Развозжаев к жителям Севастополя.
По предварительной информации, в атаке участвовало до восьми ракет, большинство из них было сбито российской ПВО, одна прямо над центром города, еще одна могла поразить здание штаба ЧФ, попав в центральную часть. Ожидается еще одна атака, жителей просят не выходить на улицу.
Внимание всем. Возможна еще одна атака. Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий. Всем, кто находится рядом со штабом флота - при звуках сирены, проследовать в укрытия
- говорится в сообщении.