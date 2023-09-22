Губернатор Севастополя сообщил о ракетной атаке ВСУ на штаб Черноморского флота

По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов - не подходить и звонить в 112. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется

Прошу сохранять спокойствие. И не выкладывать фото и видео

Внимание всем. Возможна еще одна атака. Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий. Всем, кто находится рядом со штабом флота - при звуках сирены, проследовать в укрытия