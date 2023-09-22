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Губернатор Севастополя сообщил о ракетной атаке ВСУ на штаб Черноморского флота

82
Губернатор Севастополя сообщил о ракетной атаке ВСУ на штаб Черноморского флота

Украинские вооруженные формирования нанесли ракетный удар по Севастополю, сообщается об атаке на штаб Черноморского флота. Об этом в своем ТГ-канале заявил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.


На данный момент известно, что Украина провела ракетную атаку на Севастополь, целью удара был штаб Черноморского флота. Пока никаких официальных заявлений от Минобороны нет, очевидцы сообщают, что ракеты якобы упали прямо в центре города, пролетев над улицей Айвазовского. Также сообщается о наличии дыма над одним из зданий, сведений о потерпевших нет.

По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов - не подходить и звонить в 112. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется

- заявил Развозжаев.


Власти просят сохранять спокойствие и не выкладывать фотографии и видео, снятые в городе, но в Сети уже полно снимков якобы последствий попадания украинских ракет. Их активно распространяют украинские инфопомойки во главе с ЦИПСО.

Прошу сохранять спокойствие. И не выкладывать фото и видео

- обратился Развозжаев к жителям Севастополя.

По предварительной информации, в атаке участвовало до восьми ракет, большинство из них было сбито российской ПВО, одна прямо над центром города, еще одна могла поразить здание штаба ЧФ, попав в центральную часть. Ожидается еще одна атака, жителей просят не выходить на улицу.

Внимание всем. Возможна еще одна атака. Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий. Всем, кто находится рядом со штабом флота - при звуках сирены, проследовать в укрытия

- говорится в сообщении.
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82 комментария
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  1. Злой543
    Злой543 Сегодня, 13:56
    +30
    украинцы в отличие от наших днем не стесняються ракетами кидать по штабам.
    1. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 13:59
      +15
      Цитата: Злой543
      украинцы в отличие от наших днем не стесняются ракетами кидать по штабам.

      а когда ещё?
      ночью обычно начальники спят дома sad
      1. Havoc
        Havoc Сегодня, 14:49
        -2
        Цитата: nepunamemuk
        Цитата: Злой543
        украинцы в отличие от наших днем не стесняются ракетами кидать по штабам.

        а когда ещё?
        ночью обычно начальники спят дома sad

        Вы думаете, что в штабе до сих пор кто то работает, всегда в таких случаях работа переходит на ЗКП, и это как правило атомный бункер.
    2. Aleprok
      Aleprok Сегодня, 14:00
      +13
      никогда не видел стесняющихся украинцев))
    3. Обычный
      Обычный Сегодня, 14:21
      +3
      Цели разные, потому. Им нужна медиа картинка больше чем ущерб, нам наоборот. Им отчитываться перед хозяином с перфокартами в голове.
      1. Злой543
        Злой543 Сегодня, 14:23
        0
        А у нас цель победить. Или не так по вашему?
        1. Aken
          Aken Сегодня, 14:52
          0
          А у нас цель победить. Или не так по вашему?

          Смотря у кого, и смотря кого Вы называете нашим.
      2. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 14:39
        +3
        Цели разные, потому. Им нужна медиа картинка больше чем ущерб

        Что то цели не понятные наших ВС РФ , лупят по ним по ночам когда там нет персонала и специалистов.
    4. Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби Сегодня, 14:22
      +4
      Украинцы ведут себя ровно так, как им позволяет кремль.
      Будь у них больше ракет весь Севастополь с землей сровняли бы.
      А нашим гаранту и хуженетовичу все пофиг. Ибо на Украине присутствует их бизнес и бизнес друзей-воров-олигархов.
      1. Paul Zewike
        Paul Zewike Сегодня, 14:32
        +2
        Мне интересно. Вы говорите, что у них там бизнес. А какой? Что вам об этом известно? Поделитесь.
    5. Astra wild2
      Astra wild2 Сегодня, 14:47
      0
      Возможно, у Ваc есть факты,что мы стесняемся или предположение?
  2. spirit
    spirit Сегодня, 13:59
    +2
    Пророк опять оказался прав hi
    Единственным выгодоприобретателем в этой ситуации окажется компания MBDA, продукция которой получит бесплатную рекламу – хотя и сомнительного характера

    Сомнительная реклама, действительно
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 14:03
      +12
      Вобщето у них уже есть вполне приличный результаты от ударов ракетами.
      1. spirit
        spirit Сегодня, 14:06
        +5
        Вобщето у них уже есть вполне приличный результаты от ударов ракетами.

        Это была ирония hi
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 13:59
    +10
    Это им ещё не передали Ф-16 с которых будут массово запускать крылатые ракеты.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:00
    +11
    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:10
      +8
      Я удивлен другому.Имея высокоточные ракеты,зная что ПВО не в состоянии все сбить,и не наносили удары еще раньше..Если честно сказать,то я не вижу тут халатности со стороны военных.Это то,что мы можем перехватить,а что не можем.Это не парад и не танковый биатлон,тут война идет.
      1. Злой543
        Злой543 Сегодня, 14:17
        0
        Неа. У нас СВО, а не полноценная война. И это как результат.
      2. spirit
        spirit Сегодня, 14:17
        0
        я не вижу тут халатности со стороны военных

        Ну здравомыслящие люди это понимают.А теперь перечитайте комментарии к статьям по удару по Киеву и какой комплекс Патриот и прочие ЗРК запада"жидкая субстанция"
        Ситуация одна и та же по сути(перегрузка ПВО )но какие разные мнения,не находите?)
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 14:22
          0
          Да,тут много хаяли патриоты и иже с ними..Но реалии таковы,что эта техника создавалась и многократно проверялась военными.Делать пустышку бесполезную никто не будет.И они сбивают наши,а что то пропускают.Ну нет идеального оружия ни у них,ни у нас.Просто у них его больше гораздоЕсли это были штормы,то они показали свою эффективность
        2. Bingo
          Bingo Сегодня, 14:41
          -2
          Цитата: spirit
          и какой комплекс Патриот и прочие ЗРК запада"жидкая субстанция"

          Пэтриот к пример уничтожен единичной ракетой и сам факт отстрела им боезапаса в никуда говорит о том, что он - жидкая субстанция и никакой перегрузки не было и в помине!
          А вот прилет по Севастополю возможен только если накопить критическую массу ракет, чтоб хоть одна прорвалась - только эффект от нее не военный(уничтожение ПВО большой дальности, причем сразу четверти этого ПВО), а медийный(дыра в крыше и обгаженые с радости шаровары в т.ч. у либероты, как смотрю)
      3. Nesvoy
        Nesvoy Сегодня, 14:19
        +6
        Я может чего не понял?. Я лет 10 последних на ВО только и читал, что у нас эшелонированная ПВО и оно сбивает все и вся. Тут же спеной доказывали, что до звуковые ракеты это корм для наших комплексов. Так что не так?
        1. Лт. запаса ВВС
          Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:23
          +4
          Цитата: Nesvoy
          Тут же спеной доказывали, что до звуковые ракеты это корм для наших комплексов. Так что не так?

          Вопрос численности этих ракет в одном залпе, любую ПВО можно перегрузить целями.
          1. Фёдор М
            Фёдор М Сегодня, 14:40
            +5
            Вы меня извините, но десятком ракет перегрузить пво, слабо верится. Согласено рекламным заявлением, что панцырь и тор сопровождает больше десятка ракет и легко поедает дозвуковые ракеты, видимо преувеличенные
            1. Лт. запаса ВВС
              Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:47
              0
              Цитата: Фёдор М
              Вы меня извините, но десятком ракет перегрузить пво, слабо верится. Согласено рекламным заявлением, что панцырь и тор сопровождает больше десятка ракет и легко поедает дозвуковые ракеты, видимо преувеличенные

              Панцирь и Тор одновременно 4 цели обстреливать могут, по мимо 10 ракет могли быть и приманки РЭБ ADM-160 MALD-b, уже запускали по Луганску Шторм Шэдоу с такими приманками.
            2. spirit
              spirit Сегодня, 14:49
              0
              видимо преувеличенные

              Не думаю,тут ведь как у учёных, расчеты были произведены в условиях "вакуума".
              Ракеты только наконечник копья, а до этого работает разведка ,РЭБ ,аналитики и прочие, выжидают момент ищут оптимальные пути маршрута.Британцы там не зря свой хлеб едят ,и летают всякие самолёты РЭР.Вот они и делают львиную часть работы .Можно уставить хоть весь полуостров средствами ПВО, но если там найдут лазейку то они не помогут hi
            3. Bingo
              Bingo Сегодня, 14:51
              0
              Цитата: Фёдор М
              Вы меня извините, но десятком ракет перегрузить пво, слабо верится. Согласено рекламным заявлением

              ...если ракета сбивает цель с вероятностью 0,9, то 10 ракет подряд сбиваются с вероятностью 0,9*0,9*0,9 - и так 10 раз. Вероятность 34%. В 66% случаев хоть одна проскочит, учите высшую математику, пионЭры!
          2. Nesvoy
            Nesvoy Сегодня, 14:46
            +1
            Ну да, вон неделю назад 10 ракетами перегрузили. Самим не смешно?
          3. Nesvoy
            Nesvoy Сегодня, 14:47
            0
            Ну да, вон неделю назад 10 ракетами перегрузили. Самим не смешно?
  5. r5555
    r5555 Сегодня, 14:01
    +24
    Интересная картинка, когда у нас взлетают сратеги с какого нибудь "Владика" в Киеве включатют воздушную тревогу. А когда у ВСУ взлетают известные сушки с известными ракетами, мы пожимаем плечами. А еще, в рекламе к С-100500 нарисована дальность 300 км. Видимо нолик случайно в конце пририсовали.

    Скажите МО, когда вы перестанете уже вешать всем лапшу на уши (мягко говоря)
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:30
      +2
      Так эта лапша для многих такая внятина,что пальчики оближешь.А когда реальность вылозит в полный рост,то молчание в тряпочку
    2. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 14:47
      0
      МО перестанет вешать всем лапшу на уши, когда перестанет воевать. Лапша на ушах во время войны - это самое обычное дело. Причём вешать её приходится всем: и противнику, и своим тоже. Если её своим не вешать, то противник быстро разберётся, где лапша, а где правда.
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:01
    +2
    А что в ответ с нашей стороны?Пять гераней на десяток целей?Не пора ли бить массово,на каждый город по которому наносим удары тратить минимум 4 десятка только Гераней,не
    считая крылатых ракет!Мы давно уже должны наносить упреждающие массовые удары,чтобы исключить такие вот атаки по нашей территории.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:03
      -3
      Цитата: Бережливый
      А что в ответ с нашей стороны?Пять гераней на десяток целей?Не пора ли бить массово,на каждый город по которому наносим удары тратить минимум 4 десятка только Гераней,не
      считая крылатых ракет!Мы давно уже должны наносить упреждающие массовые удары,чтобы исключить такие вот атаки по нашей территории.

      Вопрос видимо в наличии ударных БЛА и ракет у ВКС, а так же в приоритетах целей.
      1. Злой543
        Злой543 Сегодня, 14:14
        +3
        Армия Израиля при проведении такой операции разлахматила бы штабы противника или мимо бы прошла ?
      2. APASUS
        APASUS Сегодня, 14:30
        +1
        Цитата: Арон Заави
        Вопрос видимо в наличии ударных БЛА и ракет у ВКС, а так же в приоритетах целей.

        В наличии БЛА и ракет сомнения нет вообще. А вот приоритет целей очень странный .Почему то спокойно работают РАДА,СБУ ,Гентаб,Центробанк ,ЦРКЭ и тд и т п
        1. Pavel73
          Pavel73 Сегодня, 14:51
          0
          Потому что террор нельзя победить ответным террором. Его можно победить, только обессмыслив его. Если мы начнём Украину терроризировать, тогда и для них, бандеровцев, террор обретёт смысл. А надо, чтоб потерял.
        2. ваш вср 66-67
          ваш вср 66-67 Сегодня, 14:54
          0
          Цитата: APASUS
          Цитата: Арон Заави
          Вопрос видимо в наличии ударных БЛА и ракет у ВКС, а так же в приоритетах целей.

          В наличии БЛА и ракет сомнения нет вообще. А вот приоритет целей очень странный .Почему то спокойно работают РАДА,СБУ ,Гентаб,Центробанк ,ЦРКЭ и тд и т п

          Да все просто! Договоренности! Если наши ударят по раде, генштабу и по всему перечисленному вами, так же точно прилетит по думе и нашему генштабу!
          А оно ИМ надо?
    2. Кронос
      Кронос Сегодня, 14:04
      0
      Вы думаете есть столько ракет и беспилотников в наличии ?
    3. nordscout
      nordscout Сегодня, 14:23
      +1
      Уважаемый Бережливый! Вероятно нет договорённостей с "распорядителем бала"(США) или не поступают команды нашим ВС, на такие удары из гуманных соображений.... Вы поймите, Россия проводит СВО, а не объявила войну Укрорейху и НАТО, а это две большие разницы, как говорят в Одессе... Вот и получаем, периодически "по соплям".... Самое интересное - ещё впереди.
  7. BonchB
    BonchB Сегодня, 14:04
    +3
    При каждом таком инфоповоде в голове возникает только один вопрос, что мешает нам наносить непропорционально более сильные и жесткие удары обратного характера по любым целям "без исключений!".. Отсутствие возможностей или политической воли?!....
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:12
      +1
      Цитата: BonchB
      При каждом таком инфоповоде в голове возникает только один вопрос, что мешает нам наносить непропорционально более сильные и жесткие удары обратного характера по любым целям "без исключений!".. Отсутствие возможностей или политической воли?!....

      100% отсутствие возможностей. Что то прошлой зимой никто не заморачивался вопросом воли при массштабных ударах по энергетике Украины.
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 14:36
      +1
      Отсутствие возможностей или политической воли?!

      отсутствие разрешения от хозяев!
    3. Astra wild2
      Astra wild2 Сегодня, 14:52
      0
      "без исключений"Вы, предлагаете учиться у фашистов? Это они,обстреливали все подряд"без исключения"
  8. hohol95
    hohol95 Сегодня, 14:04
    -1
    Значит у штаба ЧФ не бункера на случай боевых действий?
    Или в бункере не так комфортно, как в кабинетах?
    Да уж...
    1. Arzt
      Arzt Сегодня, 14:15
      +1
      Значит у штаба ЧФ не бункера на случай боевых действий?
      Или в бункере не так комфортно, как в кабинетах?
      Да уж...

      Есть, конечно. ЗКП ЧФ. В штабе давно уже никто не заседает, охрана и техперсонал периодически. yes
      1. Boris Manzhela
        Boris Manzhela Сегодня, 14:39
        0
        Да по ЗКП удар был вчера (в сети уже снимки со спутника есть), а сегодня по штабу ЧФ
  9. Sugoi_Dekai
    Sugoi_Dekai Сегодня, 14:04
    +6
    Уже даже слов нет на всё это. Запад через украинцев что хочет творит, на окраинах России ширят терроризм и угрозы мирным жителям, а мы какие-то герани пускаем по домикам и жалеем их жителей, которые игрушки для детей в виде костей русских солдат делают и тортики с младенцами едят, позволяя мразям угрожать стране. К смертям в Донецке или Белгородской области от снарядов привыкли настолько, что цена человеческой жизни размылась дальше некуда.
  10. 27091965i
    27091965i Сегодня, 14:07
    -3
    Власти просят сохранять спокойствие и не выкладывать фотографии и видео, снятые в городе,

    Может быть уже пора наказывать за это, если война не объявлена это не значит, что она не идёт.
  11. Hariton Laptev
    Hariton Laptev Сегодня, 14:08
    +2
    а почему мы не бьем по штабам раде и другим учреждениям врагов????
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:14
      +6
      Цитата: Hariton Laptev
      а почему мы не бьем по штабам раде и другим учреждениям врагов????

      Здрасьте. А кто Николаевскую администрацию в труху стер? А здание СБУ в Депре? Бьете и бьете активно. Не нужно прибедняться.
      1. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 14:19
        -1
        Цитата: Арон Заави
        Не нужно прибедняться.

        Это одна из любимых мантр всепропальщиков.
      2. Кронос
        Кронос Сегодня, 14:20
        0
        Да только там нет уже давно ни когда в тех зданиях.
        1. spirit
          spirit Сегодня, 14:25
          +1
          Да только там нет уже давно ни когда в тех зданиях.

          Как нет?Воскресший Буданов со всем своим штабом был в подобном здании)По крайней мере тут об этом интенсиво писали laughing
    2. Arzt
      Arzt Сегодня, 14:19
      +1
      а почему мы не бьем по штабам раде и другим учреждениям врагов????

      Смысла нет. Они в ЗКП сидят. Как и мы. tongue
  12. Николай Ганапольский
    Николай Ганапольский Сегодня, 14:09
    +4
    Нет, ну сработали тут ххлы разумно. В течение двух предыдущих недель выносили в Крыму ПВО, теперь беспрепятственно ударили по "центру принятия решений".
  13. Санчо да Винча
    Санчо да Винча Сегодня, 14:13
    +1
    Вот тебе бабка, и Юрьев день! (с). Только отодвигать границы "братьев", и от моря тоже, желательно
  14. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 14:15
    0
    В штаб конкретно по радиомаяку прилетело. Сегодня в комментарии про Севастополь предупреждал.
    Теперь понимаю некомпетентность и полоротость командования и руководителей города. soldier
  15. demon184
    demon184 Сегодня, 14:16
    +6
    Вот так нужно бить по центрам принятия решений а не как мы!!! Давно пора все здания сбу и мин обороны руины стереть с лица земли, да и просто госс здания
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 14:25
      +2
      Сравнять просто так пустые здания с охранником ? Для медийной перемоги..так мы ж вроде не х....ы.
    2. V.B.
      V.B. Сегодня, 14:44
      0
      Там патриоты своей окраины, враги русского народа, а здесь- "их уважаемые партнёры", кроме народа русского, конечно.
  16. al3x
    al3x Сегодня, 14:16
    +6
    Бывает. Скоро ещё таурусы и атакмс хохлам подкинут, вот уж веселье начнется...
  17. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 14:22
    +4
    Если нет внятной информации от государства люди и ищут альтернативу в том числе и у врагов .
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 14:26
      -6
      Внятная информация это какая в вашем понимании ? МО должно вам всё как на духу ? Или может : все пропало ! Так ?
  18. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 14:22
    0
    ну что РФ будет ликвидировать высших чинов всу и других структур всу гур и сбу ??????????? и киевский режим который гонит в уши русофобию населению укрр ?????????
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 14:39
      -1
      будет ликвидировать высших чинов всу и других структур всу гур и сбу ??

      конечно нет, нам на такое разрешение не давали, "хозяева" не против гибели мирных людей, военнослужащих... политики неприкосновенны до определенного момента...
  19. Nesvoy
    Nesvoy Сегодня, 14:23
    +1
    Цитата: r5555
    Интересная картинка, когда у нас взлетают сратеги с какого нибудь "Владика" в Киеве включатют воздушную тревогу. А когда у ВСУ взлетают известные сушки с известными ракетами, мы пожимаем плечами. А еще, в рекламе к С-100500 нарисована дальность 300 км. Видимо нолик случайно в конце пририсовали.

    Скажите МО, когда вы перестанете уже вешать всем лапшу на уши (мягко говоря)

    С подключением. Может хоть в конце 2023 года, многие посетители ВО наконец узнают что такое радио горизонт и то что пво без внешнего целеуказания бъет всего до 30 км.
    1. ДушаРоссии87
      ДушаРоссии87 Сегодня, 14:39
      0
      А загоризонтные РЛС "Контейнер" тогда зачем нужны если невозможно отследить запуск и полёт ракеты?
  20. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:28
    +4
    Тем временем, число украинцев и импортных наемников, выпиленных, после самообстрела гостиницы "Центральная", в Черкассах, возросло, ориентировочно, до 72, еще 10 числятся пропавшими без вести.
    С дохлым укром! украинцы, вы же сами этого хотели.
  21. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 14:31
    +1
    Однако . Они серьезно начали обстрелы
    Возможно, хотят посеять панику .
    Для атаки на Крым ещё рановато,возможно, отвлечь внимание командования?
  22. flSergius
    flSergius Сегодня, 14:34
    +2
    "Большинство" из восьми это сколько? 7,5 или 6,3? Куда-то же попали, так сказали бы честно - одна, две или четыре.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 14:41
      +4
      У нас с честностью не очень. Либо молчат, либо врут, третьего не дано.
  23. V.B.
    V.B. Сегодня, 14:35
    +5
    В общей сложности десятка ракет- это опять полный провал ВВС и ПВО. Самолёты окраины не засекаются и не уничтожаются. Староконстантинов всё бомбят, якобы. Результаты- ноль. Уже писал, что Севастополь превращается в Порт-Артур. Флот превратился в мишень. Может, яхты друзей Гаранта подогнать. Тогда и флот уцелеет. А так как уже враги долетают и до черноморского побережья, то уже дальше плыть некуда. А Киев и т.д. сейчас есть ещё? А, Гарант Конституции? Или НЕ?
  24. Gvardeetz77
    Gvardeetz77 Сегодня, 14:37
    +2
    Медийный эффект для 404 конечно хорош, ну а по существу удар был по одному из самых бесполезных, ой, пардон-безобидных флотов в мире...
    Как раньше аббревиатура ЧФ расшифровывалась- "Чи Флот, Чи не Флот"?
  25. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 14:42
    0
    Но мы не такие и позволить раздолбить офис главного фашиста не можем.
  26. Дедок
    Дедок Сегодня, 14:44
    0
    Цитата: Nesvoy
    Цитата: r5555
    Интересная картинка, когда у нас взлетают сратеги с какого нибудь "Владика" в Киеве включатют воздушную тревогу. А когда у ВСУ взлетают известные сушки с известными ракетами, мы пожимаем плечами. А еще, в рекламе к С-100500 нарисована дальность 300 км. Видимо нолик случайно в конце пририсовали.

    Скажите МО, когда вы перестанете уже вешать всем лапшу на уши (мягко говоря)

    С подключением. Может хоть в конце 2023 года, многие посетители ВО наконец узнают что такое радио горизонт и то что пво без внешнего целеуказания бъет всего до 30 км.


    это для равнины, а Крым - это "немного другое" - вопрос где и как расставлены РЛС и что они оттуда видят
  27. Подкидыш
    Подкидыш Сегодня, 14:45
    +3
    Блин, двадцать лет слушаю о неимеющеманалогофф из каждого утюга, но реальность сурова. А ведь НАТО "ещененачинало" с точки зрения применения всех средств воздушного нападения. А Севастополь уже Донецк напоминает. Печально это
  28. igorlvov
    igorlvov Сегодня, 14:46
    +1
    такими темпами скоро не будет Севастополя и жителей и меня,молодцы правители
  29. РусскийПатриот
    РусскийПатриот Сегодня, 14:46
    +1
    Ну тут стоить выразить глубочайшую озабоченность
  30. Viktor fm
    Viktor fm Сегодня, 14:48
    0
    Наверное всё изменится, когда разукрашенных с телевизора уберут
  31. никникник
    никникник Сегодня, 14:53
    0
    кто бы сомневался что они могут себе позволить это и над Кремлем беспилотники могут позволить и над резиденцией Президента РФ и долбить наши села и города, а наш умеет только где надо где не надо "плакаться". Интересно какой штаб ВСУ такого ранга Россия позволила себе атаковать?
  32. mitlantecutli_zen
    mitlantecutli_zen Сегодня, 14:54
    0
    Y esperen muchos más ataques con misiles de largo alcance y difícil detección, occidente no para de suministrar cada vez más armas modernas a los nazis ucranianos y Rusia no ha sido capaz de destruir mayoritariamente los suministros. Adiós líneas rojas rusas, ¿queda alguna todavía? Creo que si Rusia no tiene bajo la manga algunas jugadas decisivas la guerra se le complicará bastante con cada vez más ataques a objetivos importantes en la profundidad de su territorio.