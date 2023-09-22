В Пентагоне пообещали Зеленскому поставку вооружений даже в случае прекращения работы федерального правительства США

Соединенные Штаты продолжат поставлять оружие Украине даже в случае остановки работы федерального правительства, об этом заявил представитель Пентагона Крис Шервуд.
Вашингтон не исключает наступления так называемого шатдауна, когда правительство США останется без необходимых для функционирования средств. Но Киеву об этом не нужно беспокоиться, запущенные американским Минобороны программы в отношении Украины все равно продолжат действовать. Такое решение якобы было принято в ходе визита Зеленского в США.
Операция Atlantic Resolve является исключенной деятельностью в случае прекращения правительством ассигнований
- заявил Шервуд.
Запущенная в 2014 году программа Atlantic Resolve предусматривает поддержку Украины и наращивание сил на восточном фланге НАТО. В ее рамках проводится обучение украинских военных, поставка вооружений и т.д.
Обычно, в связи с наступлением шатдауна, прекращается финансирование всех абсолютно программ, включая военные, если только они не являются критически важными и влияющими на национальную безопасность США. Несмотря на данные обещания Зеленскому, Вашингтон может принять решение прекратить финансирование.
Ранее в Белом доме заявили, что дальнейшие поставки вооружений Украине зависят от решения Конгресса о выделении дополнительного финансирования в сумме 24 млрд. долларов. Если конгрессмены до 1 октября не утвердят сумму, то Киев может остаться без американской поддержки.