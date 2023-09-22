Зампред Совбеза РФ о конфликте Киева и Варшавы: Даже ближайшие союзники давно не видят Украину равноценным партнёром

Утопающий не получит помощи, если утопит и нас с собой.

То есть фактически будут ждать, пока украинцы сами себя съедят или сами себя погубят

Похоже, президент Украины Владимир Зеленский, помимо таланта лицедея, обладает довольно редким умением превращать во врагов даже своих ближайших союзников. О новых «сверхспособностях» главы киевского режима, как всегда не без сарказма, в своем телеграм-канале высказался заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Политик едко отметил, что сейчас мы стали свидетелями того, как грызутся между собой наши самые любимые враги, причем буквально «за корку черствого хлеба». Речь идет о реакции Киева на продление Польшей, Словакией и Венгрией, даже вопреки давлению Брюсселя, запрета на импорт украинского продовольствия в свои страны.Первым свару по этому поводу начал Зеленский, обвинивший руководство Польши… в пособничестве русским. Известные своей оголтелой русофобией поляки сильно обиделись на такое заявление украинского президента. Более того, недовольный решением ближайших европейских соседей, Киев подал против них иск в ВТО. Далее конфликт начал развиваться по нарастающей, со стороны Варшавы последовали ответные меры.По мнению Медведева, все это означает, что даже ближайшие союзники давно не видят Украину равноценным партнёром. В Польше отношение к Украине давно стало сугубо потребительским, как только сотрудничество с Киевом становится невыгодным, Варшава немедленно, что называется, дает от ворот поворот. Зампред Совбеза РФ напомнил в этой связи откровенное и весьма циничное высказывание президента республики Анджея Дуды, прозвучавшее после очередных жалоб Зеленского на «несправедливое отношение» к его стране:На полях высокой недели Генассамблеи ООН в Нью-Йорке поляки вообще пригрозили Киеву, что запретят ввоз не только зерна, но и другой украинской аграрной продукции, если Зеленский продолжит предъявлять Варшаве претензии. Более того, Польша намерена прекратить поставки вооружений Украине по причине того, что «самим нужнее».— резюмировал Медведев, добавив, что после этого Польша постарается получить контроль над «освободившимися» землями Западной Украины.Как говорят в подобных случаях, с такими друзьями и врагов не надо, подметил политик. Во всех этих разборках на высоком уровне и повышенных тонах жаль простых людей, миллионы граждан начнут просто исчезать. Впрочем, выход у простых граждан этих стран есть, они должны проявить благоразумие и ради собственного выживания убрать преследующих исключительно личные интересы властителей с политической арены, как это и происходило веками, заключил Медведев.