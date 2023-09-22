Немецкий политик: избрание Трампа на пост президента США принесёт Европе большие проблемы

Надейся на лучшее, готовься к худшему

Необходимо будет повысить нашу устойчивость не только против чужих нам держав, но, к сожалению, и против нашего самого важного партнера на сегодняшний день, США

Избрание Дональда Трампа на пост президента США принесет Европе большие проблемы. Ей придется готовиться к самому худшему.Такое мнение высказал немецкому интернет-изданию Table.Media бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.- таким, по его мнению, должен стать девиз Германии после вступления Трампа в должность президента США.Габриэль считает, что такое событие неизбежно негативно отразится на дальнейшей судьбе Европы и Украины. По его мнению, Трамп не считает существование НАТО особой ценностью для Соединенных Штатов. При нем США не выйдут из альянса лишь потому, что этого не позволит сделать конгресс. Но Трамп, считает экс-глава МИД ФРГ, способен существенно сократить финансовые вливания Вашингтона в НАТО. А это, в свою очередь, негативно повлияет на способность альянса оказывать помощь Киеву.Поддержку Украины, предполагает немецкий политик, Трамп и вовсе может променять на выгодную сделку с президентом России Владимиром Путиным. Этого политик из ФРГ очень опасается.- делает вывод Габриэль.До выборов президента Соединенных Штатов остается около года. Хоть это и большой срок, Германии уже сейчас пора, по мнению экс-министра иностранных дел ФРГ, готовиться к наихудшему исходу – победе Трампа.