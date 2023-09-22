Власти Азербайджана сообщили об освобождении добровольно сдавшихся армянских военнослужащих

В рамках концепции, предполагающей военно-гражданское сотрудничество, военнослужащие азербайджанской армии и гражданский персонал на местах намерены продолжать оказывать помощь мирному населению Нагорного Карабаха. Об этом сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Кроме того, как отметил Гаджиев в своем профиле в одной из западных соцсетей, освобождены все добровольно сложившие оружие и сдавшиеся в плен армянские военнослужащие в Карабахе.
Помощник президента Азербайджана также добавил, что, вероятнее всего, возникнут некоторые сложности с интеграцией армянского населения Нагорного Карабаха в политическую, экономическую и социальную жизнь страны.
Гаджиев подчеркнул, что азербайджанским властям следует быть готовыми к тому, что некоторая часть населения Нагорного Карабаха откажется принимать эту политику и решит уехать из региона.
Также сообщается, что Совбез ООН провел экстренное заседание, посвященное обстановке, сложившейся в Нагорном Карабахе. Представители Германии и Франции выступили с осуждением проведения азербайджанской армией военной операции, при этом напомнив Баку о существовании принципа ненасильственного урегулирования конфликтов.
Со стороны представителя России прямой критики в адрес властей Азербайджана не прозвучало, однако он подчеркнул безальтернативность роли российской миротворческой миссии в регионе.