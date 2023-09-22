Военное обозрение
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Власти Азербайджана сообщили об освобождении добровольно сдавшихся армянских военнослужащих

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Власти Азербайджана сообщили об освобождении добровольно сдавшихся армянских военнослужащих

В рамках концепции, предполагающей военно-гражданское сотрудничество, военнослужащие азербайджанской армии и гражданский персонал на местах намерены продолжать оказывать помощь мирному населению Нагорного Карабаха. Об этом сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.


Кроме того, как отметил Гаджиев в своем профиле в одной из западных соцсетей, освобождены все добровольно сложившие оружие и сдавшиеся в плен армянские военнослужащие в Карабахе.

Помощник президента Азербайджана также добавил, что, вероятнее всего, возникнут некоторые сложности с интеграцией армянского населения Нагорного Карабаха в политическую, экономическую и социальную жизнь страны.

Гаджиев подчеркнул, что азербайджанским властям следует быть готовыми к тому, что некоторая часть населения Нагорного Карабаха откажется принимать эту политику и решит уехать из региона.

Также сообщается, что Совбез ООН провел экстренное заседание, посвященное обстановке, сложившейся в Нагорном Карабахе. Представители Германии и Франции выступили с осуждением проведения азербайджанской армией военной операции, при этом напомнив Баку о существовании принципа ненасильственного урегулирования конфликтов.

Со стороны представителя России прямой критики в адрес властей Азербайджана не прозвучало, однако он подчеркнул безальтернативность роли российской миротворческой миссии в регионе.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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10 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:23
    -1
    Короче говоря, этнические чистки неизбежны,вопрос в том под каким соусом азербайджанцы их начнут и как скоро. Им нужны земли без иноверцев,поэтому интеграция будет только на словах.
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 15:36
      +7
      Во всем происходящем виноваты сами армяне! Они тридцать лет на мерсах по Москве катались и пальцы гнули, а Алиев старший принял беженцев с Карабаха, расселил, всем обеспечил. В итоге там выросло 6 миллионов людей, которых сейчас Азербайджан переселит в Карабах.
      И справедливости ради, стоит вспомнить сколько мирняка убили армяне, когда победили в той далекой войне...
      У меня друг был (умер несколько лет назад), он ночью десантировался в Степанакерте, они держали там аэродром, был награжден Орденом Мужества за эту операцию. А сейчас армяне в русских камни кидают, хотя сами все потеряли... Чебурашку свего пусть спросят насчет неудач... Он как раз оттуда родом...
      1. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 16:07
        +2
        Пффф... Армения даже не удосужилась признать Карабах. Более того, Пашинян подтвердил принадлежность его к Азербайджану.
        Но при этом армяне постоянно кричат, что русские их предали, поскольку не воевали за них.
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 16:01
      +1
      Цитата: Бережливый
      Короче говоря, этнические чистки неизбежны

      Уважаемый, Вы знаете что значит этническая чистка?

      Этническая чистка - это термин, который используется для описания насильственного или систематического преследования, выселения, убийства или притеснения членов определенной этнической, религиозной или национальной группы другой этнической или национальной группой или правительством.


      Вчера когда наши встретились с армянами принять капитуляцию, те попросили топливо, еду, и первое не обходимое. Через час конвой с гуманитарной помощью отправили. Это лицо моей страны. Мы такие. Не просто многие бакинские армяне скучают по Баку. Нет у нас чисток. Во 1-ых на данный момент у них нет фактов и франция с германией так воют, вы представьте какая вонь и вой пойдем если мы сделаем это? Мало того этим и подставим Россию как миротворцев и врядли Алиев на это пойдет. Повторяем, они не будут иметь какой то особенный статус, у них будут такие же права как и коренных жителей. Не меньше не больше.

      Цитата: Бережливый
      Им нужны земли без иноверцев

      какая чушь. мы в Шуше армянскую церковь реставриуем а вы так говорите.
    3. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 16:16
      +1
      Вы думаете, что азербайджанцам жить негде? Да бросьте...
      При правильной постановке вопроса, никаких чисток не будет и всё поползновения в этом направлении, будут жестоко пресекаться.
      Сейчас за Азербайджаном и наблюдает весь мир.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:24
    +1
    Публично будут разные жесты делать, вполне себе пристойные... а не публично, что будет происходить???
  3. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 15:30
    +2
    Помощник президента Азербайджана также добавил, что, вероятнее всего, возникнут некоторые сложности с интеграцией армянского населения Нагорного Карабаха в политическую, экономическую и социальную жизнь страны.

    Трудности начнутся когда начнут возвращаться азербайджанцы которые ранее там жили, хотя может их и не будет много, прошло много лет, да и Карабах не относиться к развитым районам.
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 15:40
      +1
      Советую перечитать мой комментарий выше, где на цифрах сказано сколько людей уехало и сколько вернется!
      1. АндрейKam_Z
        АндрейKam_Z Сегодня, 16:02
        +1
        Советую перечитать мой комментарий выше, где на цифрах сказано сколько людей уехало и сколько вернется!

        Алиев старший принял беженцев с Карабаха, расселил, всем обеспечил. В итоге там выросло 6 миллионов людей, которых сейчас Азербайджан переселит в Карабах.

        Перечитал ваш комент. Выросло каких 6 миллионов? От беженцев с Карабаха?
        Смотрим численность населения Карабаха в 1989 - чуть больше 200 тысяч, из них 40 с небольшим азербайджанцы. Если 6 миллионов от них, за 30 лет то примите мои поздравления.
        Если не от них, то откуда взялась эта цифра если на сегодняшний день в Азербайджане проживает чуть больше 10 миллионов.
  4. alystan
    alystan Сегодня, 15:49
    +1
    Еще бы уточнили - речь про карабахских армян (местных азербайджанцев наверняка в армии НКР нет) или про военнослужащих Армении?