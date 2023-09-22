Глава ГУР Украины: «Это мы жгли Москву и ходили походами на Константинополь»

Чем больше масштаб потерь, которые несут ВСУ на фронте, тем более нелепой становится пропаганда официальных киевских властей. С этим явлением мы уже не единожды сталкивались с начала российской СВО.
Судя по всему, на Украине в очередной раз решили разыграть карту «древнейшей нации». По крайней мере, на это указывает недавнее интервью главы ГУР Украины Кирилла Буданова.
По мнение чиновника, его страна должна, как он выразился, «вернуть свою историю», ведь Украина – это Киевская Русь, «откуда все пошло».
Это мы жгли Москву и ходили походами на Константинополь
- заявил Буданов.
Глава ГУР Украины считает, что именно так нужно отвечать на информационную политику Кремля, которую он проводит на новых территориях.
Они начинают искусственно придумывать историю для регионов. Рассказывают, что все это исторически русские земли
- заявил главный украинский разведчик
Стоит отметить, что Киевскую Русь, как доказательство многовекового существования украинской нации, власти нашей «западной соседки» используют довольно часто. Однако такой аргумент едва ли можно воспринимать всерьез.
Более того, если исходить из «логики» Буданова и отталкиваться от названия древнего государства, то выходит, что на территории современной Украины живут русские (русичи), а Киев – это исконно русский город. Впрочем, логика здесь не при чем. Ведь это исторический факт.