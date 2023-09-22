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Глава ГУР Украины: «Это мы жгли Москву и ходили походами на Константинополь»

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Глава ГУР Украины: «Это мы жгли Москву и ходили походами на Константинополь»

Чем больше масштаб потерь, которые несут ВСУ на фронте, тем более нелепой становится пропаганда официальных киевских властей. С этим явлением мы уже не единожды сталкивались с начала российской СВО.


Судя по всему, на Украине в очередной раз решили разыграть карту «древнейшей нации». По крайней мере, на это указывает недавнее интервью главы ГУР Украины Кирилла Буданова.

По мнение чиновника, его страна должна, как он выразился, «вернуть свою историю», ведь Украина – это Киевская Русь, «откуда все пошло».

Это мы жгли Москву и ходили походами на Константинополь

- заявил Буданов.

Глава ГУР Украины считает, что именно так нужно отвечать на информационную политику Кремля, которую он проводит на новых территориях.

Они начинают искусственно придумывать историю для регионов. Рассказывают, что все это исторически русские земли

- заявил главный украинский разведчик

Стоит отметить, что Киевскую Русь, как доказательство многовекового существования украинской нации, власти нашей «западной соседки» используют довольно часто. Однако такой аргумент едва ли можно воспринимать всерьез.

Более того, если исходить из «логики» Буданова и отталкиваться от названия древнего государства, то выходит, что на территории современной Украины живут русские (русичи), а Киев – это исконно русский город. Впрочем, логика здесь не при чем. Ведь это исторический факт.
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51 комментарий
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  1. Комментарий был удален.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 15:20
      +16
      Цитата: Navi-8
      И он прав.....Когда в церквях Киева службы шли, на месте Москвы и Питера жабы квакали....

      Угу, а на княжении в Киеве сидел потомственный укр, главный прораб копателей Русского (Чёрного) моря. Садись, два.)))
      1. Комментарий был удален.
        1. lukash66
          lukash66 Сегодня, 15:30
          +10
          Цитата: Navi-8
          Цитата: lukash66
          Садись, два.)))

          Д..у..рак? Или придуриваешься ? laughing

          Сам ты дебилоид. Я с тобой на брудершафт не пил и историю изучал в нормальной Советской школе.
          1. seamen2
            seamen2 Сегодня, 15:43
            +5
            Слышь, изучатель бандеровский. Вот тебе для просветления в уму..
            Киев в 1686 году Россия купила навсегда в результате соглашения с Речью Посполитой в рамках "Вечного мира" — за 146 000 рублей. Документ (купчая на Киев) действует до сих пор. С той поры на европейских картах Украина стала называться Okraina
      2. Shelest2000
        Shelest2000 Сегодня, 15:47
        +3
        Для тех,кто не верит,вот историческая гравюра из истории Великой Украины wassat
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:28
      +11
      Когда на Руси столица переезжала из Ладоги в Новгород, на месте Киева даже лягушки не квакали, а территория большей части Оркаины даже в 17ом веке на картах обозначалась как "незаселенные земли")))
      Кстати первого князя в Киев прислал князь Новгородский, потому как не самому же ему было ехать из стольного града в заштатную деревню на выселках?! Вот и послал своего слугу - рабам и такой князь сгодится
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 15:37
        +5
        Это ещё не предел. Укры по своим радиостанциям кричали, что Геракл - уроженец Украины. Сам слышал. Своими ушами.))))
      2. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 15:40
        -5
        Цитата: Bingo
        Когда на Руси столица переезжала из Ладоги в Новгород, на месте Киева даже лягушки не квакали, а территория большей части Оркаины даже в 17ом веке на картах обозначалась как "незаселенные земли")))
        Кстати первого князя в Киев прислал князь Новгородский, потому как не самому же ему было ехать из стольного града в заштатную деревню на выселках?! Вот и послал своего слугу - рабам и такой князь сгодится

        Неправда. Хазарская крепость на месте Киева стояла уже в 4веке, т/е до основания Ладоги.
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 15:41
          +1
          Цитата: Арон Заави
          Хазарская крепость на месте Киева

          У-упс. А откуда же там укры завелись у хазар? От сырости? А вообще можно вспомнить про Гардарику - "страну городов", и почему-то это было не у хазарского каганата и тем паче не у мифических укров)))
          И не расскажете, какой там ГОРОД у хазар-то был?
    3. Любитель_чтения
      Любитель_чтения Сегодня, 15:29
      +3
      А своим господам в Америке слабо такое сказать?
    4. parabyd
      parabyd Сегодня, 15:30
      +2
      А как в Новгороде дела обстояли?

      Говорят, некий князь Олег проходил мимо да и захватил столицу копателей морей... Врут, наверное.
      1. Alex DHG
        Alex DHG Сегодня, 15:34
        +4
        К разборкам древнерусских князей опухоль №404 тоже имеет отношение чуть менее, чем никакое. winked
    5. knn54
      knn54 Сегодня, 15:30
      +2
      За сожженную Москву можно и ответить.
      Хотя, брали поляки,жгли казаки...
    6. Msi
      Msi Сегодня, 15:31
      +6
      Это мы жгли Москву и ходили походами на Константинополь

      - заявил Буданов.

      Ну что вы хотите от францюватых...
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 15:51
        +4
        Цитата: Msi
        Это мы жгли Москву и ходили походами на Константинополь

        - заявил Буданов.

        Ну что вы хотите от францюватых...

        Пороть розгами, чтобы выбить дурь и учить настоящей истории.
    7. Alex Priest
      Alex Priest Сегодня, 15:47
      +2
      Правы всегда и везде мы - русские, наследники тысячелетней Империи, господа над тысячами народов и этносов, покорители всех величайших армий мира. === Россия (Русь) возникла на берегах Балтики и ее основа изначально всегда была северной и балтийской. Первой столицей была Сарая Ладога, второй столицей был Новгород. Именно оттуда русские со свои князем Рюриком двинулись на чернявый и кареглазый хазарский юг к Киеву дабы покорить силой новые земли потребные для торговли с Востоком и строительства торгового пути из варяг в греки. Киев был хазарским и из него сделали торговую столицу по причине удобного расположения в самой середине пути на Восток. Москва это даже не четвертая - это скорее пятая столица России, Петербург шестая и сколько их еще будет на пути неизбежного и неограниченного расширения Российской империи. Мы русские, с нами Бог!
    8. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 15:48
      +5
      Цитата: Navi-8
      И он прав.....Когда в церквях Киева службы шли, на месте Москвы и Питера жабы квакали....

      А кто квакал на месте Киева, когда Дербенту было уже тысяча лет?
      А кто сделал Киев столицей Руси? Новгородский князь Олег. А сколько лет было Харькову, когда он был столицей Украины?
      И какое отношение Киев имел к Украине?
      Как начинается Повесть временных лет? - откуда есть пошла РУССКАЯ земля.
      А свод законов Ярослава Мудрого, которого вы записали в украинцы? - Русская правда.
      А как называлось государство на землях нынешней Украины? ВКЛ- Великое княжество Литовское и русское. И где здесь Украина?
      Не позорьте Украину невежеством.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 16:09
        0
        Лучше спросите вон там знатока лягушек, какие там церкви во что звонили до князя НОВГОРОДСКОГО Владимира Святославовича, крестителя Руси? А то сейчас Арон Зави там найдет еще в хазарской крепости храмы Пейса Спасителя, а то они-то, хазары, иудеями были.
        Для таких новостей на сайте пора делать раздел "Юмор". Или скорей раздел "Порошок, уходи"
    9. Hariton Laptev
      Hariton Laptev Сегодня, 16:10
      +3
      Долго я ждал когда поднимут эту темы украинцы. Да вот при всей свой напыщенности забыли что просрали они все что могли в попытках разделить земли. Русь киевская а тяму то дать не смогли варягов позвали. Потом еще пуще перерезали друг друга в между усобицах. Дальше больше и иго татарское на свои земли пустили. Ну а потом и того веселее стали то татар то литву то поляков приглашать что бы до власти добраться. Чем сейчас отличается кого угодно готовы притащить только бы нахапаться, лишь бы у власти усидеть. и пофиг то ли ляхи то ли янки или рыцари бриты. перед каждым готовы в коленно локтевой стать и доказать свою преданность. Тьфу мерзота.
      1. Hariton Laptev
        Hariton Laptev Сегодня, 16:12
        +4
        Админы можете банить не укринцы а именно Х..О..Х..Л..Ы
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:16
    +7
    Нужен специальный трибунал по типу Нюрнбпргского. Смертная казнь для персонажей типа Буданова и Зеленского должна присутствовать.
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 15:58
      +1
      what Можно и без трибунала. Чего формализм разводить? Придавить без особых церемоний и концы в воду. Только специалисты опять же нужны.
  3. major071
    major071 Сегодня, 15:17
    +6
    Извиняюсь за слог, писал очень быстро hi

    Сопливый нос ладошкой утирая
    Держа рукой дырявые штаны
    Hohлы в историю вошли как будто бы из рая
    Переписав историю страны
    Забывши предков, плюнув на могилы
    Нацистский нацепивший крест
    Пытались удержать все то, что сгнило
    И смерти сеяли окрест.
    Своей истории ни грамма не имея
    Скрипя остатками обкуренных мозгов
    Пытались новую писать, от наглости пьянея
    Себя записывая в предки казаков
    Наверное, бумага это стерпит
    Но скоро время новое придет
    Бандеровскую мерзость закатавши в землю
    А ветер свежий правду принесет…
    good drinks
  4. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 15:18
    +9
    Вот именно. Киевская Русь, а не кыивськая украина.
  5. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 15:19
    +6
    Это мы жгли Москву и ходили походами на Константинополь
    - заявил Буданов.

    Бла бла бла. Поляков на Волыни резали, да деревни, как Хатынь жгли. Других "подвигов" не было. request
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:19
    +5
    Даун,когда Москву строил Юрий Долгорукий вы на елках висели,хвостами за ветки держась,и доедали шкуру неубитого медведя... fool hi
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:21
    +2
    Чем больше масштаб потерь, которые несут ВСУ на фронте, тем более нелепой становится пропаганда официальных киевских властей.
    . Диагноз ясен...
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:23
    +8
    Цитата: Navi-8
    И он прав.....Когда в церквях Киева службы шли, на месте Москвы и Питера жабы квакали....

    Мужик совершенно прав. Но только службы те вели вовсе не свидомые со львивщины на своей мове, которую тогда еще не придумали, а православные русичи. И те святые, мощи которых лежат в Киевской лавре, никогда не были х0хлами.
    1. Navi-8
      Navi-8 Сегодня, 15:30
      -5
      Цитата: Дилетант
      Но только службы те вели вовсе не свидомые со львивщины на своей мове,

      Ну да....меря.....Из ВИКИ....Ме́ря, меря́не — летописное племя, проживавшее в Верхнем Поволжье на территории современных Ярославской, Ивановской, Владимирской, северной и восточной частях Московской и западной части Костромской областей России.
  9. Alex DHG
    Alex DHG Сегодня, 15:24
    +6
    К Древней Руси опухоль №404, а тем более мамкин пирожок имеет отношение чуть менее, чем никакое. Но очень уж хочет приобщиться.
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:25
    +5
    Это вас пороли на конюшне ляхи и продавали в рабство собственные атаманы, например "герой украдины Мазепа"
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:26
    +3
    Если память не изменяет, куевом правили Рюриковичи, прибывшие из Новгорода. Нет? Если только Рюрика в кеклы записать, варяги обидятся такому родству.
    Гусь свинье не товарищ.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:36
      +3
      Великий князь Владимир Святославович всегда говорил, "Какой же я русский князь? Я князь украинский!"
      Вообще рассказывать где квакали лягушки с "украины Российской Империи" - это как из Перово вопить, какой же Кремль центр?
    2. Юрий Т.
      Юрий Т. Сегодня, 15:40
      +1
      Известно, что до Игоря там рулили некие Аскольд и Дир. Но, по многим данным, они тоже были варяги. Толи из другой "волны" заселения, толи дезертиры из дружины того же Рюрика. Кстати, атаман варяжской дружины носил оселец, как признак командира.) Но причём тут 404, если её создали большевики в 20 веке?
  12. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 15:30
    +2
    "Когда Вы Иван Васильевич говорите, такое ощущение, что Вы бредите"(с).
  13. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 15:31
    +3
    Глядя на рожу этого имбицила ничему не удивляешься... Он и Ревель брал и Астрахань вместе с Казанью))) Неужели так сложно убить это нечто???
    1. ЧеловекИздалека
      ЧеловекИздалека Сегодня, 15:52
      +1
      Ликвидировать этого вырожденца несложно, но про кого мы тогда будем читать статьи и ненавидеть его? Чьи высры станут поддерживать в населении уверенность в необходимости сво? Такие как он работают в качестве пропаганды кремля куда лучше его штатников.
    2. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 15:57
      +1
      Цитата: Михаил-Иванов
      Глядя на рожу этого имбицила ничему не удивляешься... Он и Ревель брал и Астрахань вместе с Казанью))) Неужели так сложно убить это нечто???

      Это слишком просто. Нужно его судить, а потом повесить как нацистского преступника. И чтобы он при этом визжал как свинья.
      Но увы... Кремль на это не пойдёт.
  14. Alex Priest
    Alex Priest Сегодня, 15:41
    +1
    Россия (Русь) возникла на берегах Балтики и ее основа изначально всегда была северной и балтийской. Первой столицей была Сарая Ладога, второй столицей был Новгород. Именно оттуда русские со свои князем Рюриком двинулись на чернявый и кареглазый хазарский юг к Киеву дабы покорить силой новые земли потребные для торговли с Востоком и строительства торгового пути из варяг в греки. Киев был хазарским и из него сделали торговую столицу по причине удобного расположения в самой середине пути на Восток. Москва это даже не четвертая - это скорее пятая столица России, Петербург шестая и сколько их еще будет на пути неизбежного и неограниченного расширения Российской империи. Мы русские, с нами Бог!
  15. Вадим Иванов_3
    Вадим Иванов_3 Сегодня, 15:41
    +1
    Укробыдлом когда у ляхов были не вспоминает эта субстанция.
  16. Комментарий был удален.
  17. dump22
    dump22 Сегодня, 15:52
    0
    Как же я люблю этот старый добрый "хохлосрач" - когда начинают выбирать из истории удобные и выгодные моменты и старательно умалчивать про неудобные.

    Прочитал все комментарии с громадным удовольствием и даже некой ностальгией.
    Большое спасибо.
  18. alystan
    alystan Сегодня, 15:52
    +1
    Глава ГУР Украины: «Это мы жгли Москву и ходили походами на Константинополь»

    Верим конечно, а как же. Ведь Будда был укром, Чингис хан тоже ваш. Все верно, с этой точки зрения...
  19. flSergius
    flSergius Сегодня, 15:54
    +2
    Казаки действительно ходили войной и на Московию, и на Византию, и вообще воевали за любых соседей против любых соседей, если это было выгодно. И это не мешало им называть себя "руським людьми", воюющими за "руськую веру" - православие. Только это было во времена Дикого Поля, когда города и княжества каждый год друг с другом воевали. Буданов какое отношение ко всему этому имеет? laughing
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 15:56
      +3
      Цитата: flSergius
      и вообще воевали за любых соседей против любых соседей, если это было выгодно
      попросту были сухопутными пиратами, грабили всех кого могли ограбить
  20. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:55
    +1
    это в промежутках между выкапывание черного моря?!!!
    вы одновременно присягали турецкому султану, русскому царю и польскому королю, это было
    предавали всех это то же было
  21. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:02
    +1
    Протоукры прилетели на Землю ещё во времена звёздных войн. Построили пирамиды, выкопали моря и научили аборигенов технологиям. Каждый великий деятель, независимо от страны, это потомок протоукра. laughing Посмотрите на это одухотворённое лицо, в его глазах скрыта мудрость тысячи поколений, покорителей галактик. laughing drinks
  22. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 16:02
    +1
    "заявил главный украинский разведчик"либо их разведке делать не фиг,что он занялся пропагандой ,либо у них у них низ не хватает кадров
    В детстве смотрела какую-то сказку,там король :"Швец и жнец и в буду игрец",он часовой,судья и адвокат .
    Такая ассоциация у меня
  23. Aleksandr F
    Aleksandr F Сегодня, 16:08
    +3
    Чего ты там воспламенился, Буданов? Какие твои "предки" "жгли Москву"? Саму Киевскую Русь жгли и захватывали несколько раз, поляки, литовцы, немцы, австро-венгры, и много кто ещё. Но ошибка была Хрущева в том, что он твоих "предков" выпустил из тюрем на свободу а не повесил на площади в Киеве
    1. Юрий Т.
      Юрий Т. Сегодня, 16:34
      0
      Хрущев- крайне мутная фигура. Думаю, не ошибка это, а планирование. Развала СССР. Мне вообще видится, что после смерти/убийства ИВС и 20 съезда КППС Империя начала медленно увядать. Как только сталинские кадры полностью заменили на жадных и тупых золотых деток, страна стала стремительно деградировать. Той "элите" социальное государство было не нужно, скорее даже мешало. И уже при меченном, было окончательно приговорено к гибели.
  24. Комментарий был удален.
  25. Дедок
    Дедок Сегодня, 16:26
    0
    Историю переписывали не раз, многократно жгли записи, книги - которые этому "мешали"
    Вопрос в другом: когда была "Киевская Русь" - и не было никакой "окраины", т.е. все проживающие там - считали себя "русскими"!
    Окраина переросла в Урину при коммунистах, которых они всячески хотят забыть - видимо для того чтобы не видно было "корней" происхождения сегодняшнего "государства"
    Вот и сегодня мы видим как переписывают историю, уже в который раз...
  26. senima56
    senima56 Сегодня, 16:47
    0
    Почему этот русофоб ещё жив?! Столько грязи и желчи в его словах! Давно "вышку" заслужил! stop negative hi
  27. космонафт
    космонафт Сегодня, 16:49
    0
    понятие ,,Киевская Русь,было придумано историками в 19м веке для удобства в своих научных целях.до 19 века небыло никакой киевской руси.это такой же абсурд как если сказать новгородская русь,угличская русь,псковская русь,смоленская русь