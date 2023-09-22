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Минобороны подтвердило нанесение ракетного удара по Севастополю

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Минобороны подтвердило нанесение ракетного удара по Севастополю

Российское военное ведомство подтвердило нанесение ракетного удара по Севастополю и привело некоторые подробности. Об этом говорится в официальном заявлении Минобороны.


Согласно сообщению, входе отражения ракетной атаки на Севастополь российская ПВО сбила пять запущенных Украиной ракет, однако повреждение получило здание штаба Черноморского флота. Сообщается об одном погибшем военнослужащем, о раненых информации нет.

Сегодня днем киевским режимом нанесен ракетный удар по городу Севастополь. В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий погиб

- говорится в сообщении.


Между тем, из других источников приходит информация, что удар наносился британскими крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow, не менее одной ракеты попало в здание штаба. Атака на Севастополь была согласована с западными союзниками, результаты нападения отслеживал самолет P-8A "Посейдон" ВМС США, круживший в районе границы Румынии и Украины над Черным морем.

По данным властей Севастополя, гражданские лица в ходе атаки не пострадали, так же как и гражданская инфраструктура, расположенная вокруг здания штаба ЧФ. Предварительно ранено 6 человек из числа военных, такие данные поступают от службы 112. По уточненным данным, поступившим из Минобороны, военнослужащий не погиб, а пропал без вести, ни тела, ни живого военного пока не обнаружено.
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107 комментариев
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  1. Navi-8
    Navi-8 Сегодня, 15:18
    -20
    Злые языки говорят о попадании в ЗКП ЧФ ТРЕХ ракет.
    И гибели смены операторов с руководством.

    Потери как всегда.....сначала 6, потом 666....
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 15:21
      +23
      Цитата: Navi-8
      Злые языки говорят о попадании в ЗКП ЧФ ТРЕХ ракет.

      ЗКП не пробьют 3 ракеты дозвуковые, бункеры рассчитаны на ядерный взрыв.
      1. Navi-8
        Navi-8 Сегодня, 15:24
        -20
        Цитата: Лт. запаса ВВС
        бункеры рассчитаны на ядерный взрыв.

        Не говорите глупости Я был в ЗКП, последний раз в 2011....Перенесли только комнаты
        планшета обстановки.....погуглите о характеристиках ракеты.
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 15:33
          +21
          Цитата: Navi-8
          Цитата: Лт. запаса ВВС
          бункеры рассчитаны на ядерный взрыв.

          Не говорите глупости Я был в ЗКП, последний раз в 2011....Перенесли только комнаты
          планшета обстановки.....погуглите о характеристиках ракеты.

          Вы похожи на ЦИПСОшного свежерега.
          Ракета разрушила весь центр здания штаба. Ответка будет или как всегда утрёмся?
          За каждый ракетный удар по территории России нужно разрушать электростанцию, ТЭЦ, мост через Днепр, туннель в Карпатах. Сколько можно терпеть? Нужно вбомбить Украину в каменный век. am
          1. seamen2
            seamen2 Сегодня, 15:36
            +18
            *Вы похожи на ЦИПСОшного свежерега*.
            А он им и является. во всех ветках уже нагадил.
            1. Navi-8
              Navi-8 Сегодня, 15:51
              -20
              Цитата: seamen2
              свежерега

              laughing С русским проблема?
              Развлекаюсь....меня банили больше чем Мину (Климова) с 2012 года....
              Но он меня превзошел, интервью с Гиркиным слепил...
              https://youtu.be/EHN04rz4Y6Y
              1. Бородач
                Бородач Сегодня, 16:19
                +2
                Цитата: Navi-8
                Цитата: seamen2
                свежерега

                laughing С русским проблема?
                Развлекаюсь....меня банили больше чем Мину (Климова) с 2012 года....
                Но он меня превзошел, интервью с Гиркиным слепил...
                https://youtu.be/EHN04rz4Y6Y

                До Максима Климова вам как до Альфы Центавра.
                Наброс на вентилятор не засчитан.
                Если вы на ВО с 2012, то должны знать кто такой свежерег.
                1. Navi-8
                  Navi-8 Сегодня, 16:28
                  -6
                  Цитата: Бородач
                  До Максима Климова

                  ))))))))
                  Климов пацан..группман на подхвате....Я вроде выкладывал свой послужной.....
                  Надоели вы уже все своими глупостями....Пошел дедушка пиво пить...
          2. 75Сергей
            75Сергей Сегодня, 15:41
            +6
            Ну они нанесли удар по центрам принятия НАШИХ решений..... Хотя после атаки на Кремль... ¯\_(ツ)_/¯
          3. Русский ватник
            Русский ватник Сегодня, 15:56
            0
            Для того, чтоб ответить нужно иметь фаберже. Наши же политики сродни котам без колокольчиков. Не будет ответа. Как и за гибель миротворцев. Опять грозно нахмурив брови и посопев грозно, утремся.
            1. Bookeer
              Bookeer Сегодня, 16:50
              0
              Какие вам ещё яйца нужны? Вроде как на территории сопредельного государства воюем, не?
              Ну жны не яйца, а искандеры. А их языком не наделаешь.
          4. Piramidon
            Piramidon Сегодня, 16:15
            +2
            Цитата: Бородач
            Вы похожи на ЦИПСОшного свежерега.
            Ракета разрушила весь центр здания штаба.Ответка будет или как всегда утрёмся?

            Вот ваш ответ точно похож на перл от ЦИПСО. Несведущие могут решить, что мы никогда не отвечаем на удары, а только смотрим и "утираемся", а вся инфраструктура кастрюлеголовых стоит целая и невредимая.
            1. Бородач
              Бородач Сегодня, 16:21
              -3
              Цитата: Piramidon
              Цитата: Бородач
              Вы похожи на ЦИПСОшного свежерега.
              Ракета разрушила весь центр здания штаба.Ответка будет или как всегда утрёмся?

              Вот ваш ответ точно похож на перл от ЦИПСО. Несведущие могут решить, что мы никогда не отвечаем на удары, а только смотрим и "утираемся".

              Мой ответ из Москвы.
              1. Piramidon
                Piramidon Сегодня, 16:27
                +1
                Цитата: Бородач
                Мой ответ из Москвы.

                Может в Москве вы только утираетесь и ничего не знаете об ответных ударах. Или не хотите знать.
          5. Гл.Штаршина
            Гл.Штаршина Сегодня, 16:25
            +1
            Вопрос кто пострадал в Штабе. Крыша там хлипкая. Конферен зала нет Кабинета главкома частично. Приёмная с Адъютанты в щепки. Может прилетело и ниже к Первому посту. Это не 1 пропавший точно.
        2. Ingvar7401
          Ingvar7401 Сегодня, 15:58
          -2
          Чего??? Ну и где ЗКП находится? Иплан тупой!
    2. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 15:22
      +9
      Navi-8 какой то хинзирский у тебя комментарий. Желудей хочешь?
      Пора вызывать модераторов, тут свинья вскрылась.
      1. Комментарий был удален.
    3. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 15:33
      +4
      А где же наше "неимеющееаналоговвмире" ПВО, про которое раньше здесь доказывали, что дозвуковые ракеты это семечки для него или залп из ТРЁХ ракет перегрузил его?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:24
        +4
        Так, тг-канал военного аналитика Михаила Звинчука «Рыбарь» указывает, что атака на Крым длилась несколько часов

        «Сначала в районе 10.20 из Одесской области была выпущена противокорабельная ракета «Нептун», которую сбили подразделения 31-й дивизии ВВС и ПВО над Бельбеком. Затем расчёт ПЗРК на аэродроме «Кача» подбил БЛА неустановленного типа. А буквально через 10 минут из ЗРК С-300 был уничтожен БЛА Tekever AR3, прилетевший из Херсонской области, у мыса Тарханкут.Спустя два часа атака возобновилась: четыре бомбардировщика Су-24М осуществили пуск не менее семи крылатых ракет Storm Shadow. Две из них были сбиты над Стерегущим, а еще несколько на подлете к Севастополю.Как минимум один «Шторм Шэдоу» прилетел в штаб Черноморского флота. Данных о пострадавших и погибших на текущий момент нет. И сейчас опасность повторных ракетных ударов сохраняется», – описывает случившееся «Рыбарь».

        Военный блогер Юрий Подоляка тоже пишет, что было две атаки.

        «Схема удара была следующей. Вначале было две комплексные атаки (ракетно-дроновые), которые «разрядили» наши системы ПВО. После был нанесен удар «Шторм Шэдоу», в результате которого центральная часть здания штаба ЧФ получила значительные разрушения.В общем, продавили «валом», вызвав т.н. «перегрузку» систем ПВО в локальном участке местности», – пишет Подоляка.
        Военный обозреватель Борис Рожин обратил внимание на то, что люди продолжают выкладывать в открытый доступ фото и видео с мест ударов.

        «Импотенция властей и силовых структур в Севастополе в обеспечении информационного купола позволяет противнику обеспечивать съемки результатов прилетов с первых минут под любыми ракурсами, в дополнение к очевидным съемкам со спутников. Работа по увещеванию и угрозам в отношению съемок – твердый кол», – считает Рожин.
        Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над Крымом было уничтожено нескольких крылатых ракет.

        «Запускавшие ракеты украинские Су-24 успешно вернулись на свои аэродромы, в том числе в районе Николаева», – в свою очередь добавил Рожин.
        Военкор Роман Сапоньков в своем тг-канале рассказал, что буквально вчера затрагивал вопрос ударов по Севастополю и прогнозировал, что интенсивность ударов будет нарастать.

        «Сегодня накрыли штаб Черноморского флота. Т.е. вражеская сторона наносит вообще без проблем удары по центрам принятия решений. Думаю, ни у кого не возникает сомнений, что при технической возможности они нанесут удар по Кремлю тяжёлым вооружением (тем более, что беспилотник уже прилетал). С нашей стороны, мы наблюдаем за приездом Зеленского во фронтовой Херсон или Купянск при полной тишине, только под визг ИПБэшных телеграмм каналов «Зеля, мы тебя видим, ща накроем». Достойный ответ сверхдержавы.Что будет дальше? Дальнейшее уничтожение высшего командования нашей армии. Ресурс далеко не бесконечный», – считает военкор.
        По его словам, Запад использует максимально возможные инструменты в войне против России.

        «Т.е. если бы Запад мог позволить интервенцию, он бы давно вторгся. Если бы Запад мог позволить себе глобальную войну, она была бы объявлена. Если бы Запад мог позволить себе ядерные тактические удары, он бы это сделал. Запад ведёт себя ровно так, насколько может потянуть эту войну с постоянным выходом на новый виток поражающих возможностей.Очевидным ответом являлся бы удар по приграничной военной инфраструктуре стран НАТО с постановкой вопроса, что дальше удары будут перенесены вглубь. Вы скажете, я с ума сошел – предлагаю войну с НАТО. Во-первых, далеко не факт, что начнётся, во-вторых – ракеты НАТО убивают наших высших офицеров в городе-герое Севастополе. Вы реально думаете, что война с НАТО ещё не идёт?», – резюмирует Сапоньков.
    4. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 15:36
      +26
      А некоторые тут пытаются утверждать, что 100-150 f -16 вместе с крылатыми ракетами ничего не изменит. Полная глупость. Мы не можем справиться и уничтожить 10-15 СУ - 24. А дальше что прощай Черноморский флот???. Ну а на простых Крымчан нашему руководству плевать! Как на Белгородцев! Про Донбасс и Донецк уже никто не говорит! Зато пугаем по телевизору хорошо. Самим страшно! Полная импотенция. ( Пригожин предупреждал!) Но Верховный выбрал другую сторону. Поэтому имеем то, что имеем!
      1. spirit
        spirit Сегодня, 16:25
        +4
        100-150 f -16 вместе с крылатыми ракетами ничего не изменит.

        Нам повезло что "неумные" нос от миражей 2000 воротят, их там под пол сотни отдать могут в последних модификациях с возможностью подвески штормов и их аналогов.
    5. 30 вис
      30 вис Сегодня, 15:44
      +15
      Цитата: Navi-8
      Злые языки говорят о попадании в ЗКП ЧФ ТРЕХ ракет.
      И гибели смены операторов с руководством.

      Потери как всегда.....сначала 6, потом 666....

      Зарегистрирован 20 сентября 2023 15:26Привет вонючее дерьмо то , что не тонет в море ...
    6. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 16:02
      +2
      Цитата: Navi-8
      Злые языки говорят о попадании в ЗКП ЧФ ТРЕХ ракет.
      И гибели смены операторов с руководством.

      ЗКП (точнее, облако дыма в районе села Верхнесадовое) - это позавчера, 20.09.23.
      1. Navi-8
        Navi-8 Сегодня, 16:12
        -4
        Цитата: Alexey RA
        ЗКП (точнее, облако дыма в районе села Верхнесадовое) - это позавчера, 20.09.23.

        Ну да.....фото статьи не лепится к тексту...Война, блин laughing
    7. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:26
      +1
      Цитата: Navi-8
      Злые языки говорят о попадании в ЗКП ЧФ ТРЕХ ракет.

      Мы поняли вас, языки ЦИПсО
    8. Аркадий007
      Аркадий007 Сегодня, 16:42
      +1
      Важнее вопрос про наше превосходство в воздухе, который опять повис в воздухе, коль пускают с Су-24.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:18
    +10
    Плохие вести, если была Шторм да в здание, тем более днем и по штабу, боюсь одним погибшим не обойдётся, Царствия Небесного погибшему.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:31
      +19
      Пять ракет?Я бы не сказал,что это массовый налет.А если полетит сто пять?Реальность не вяжется с тем,что нам лили в уши последние лет десять,как минимум
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 15:42
        +10
        Цитата: dmi.pris1
        Пять ракет?Я бы не сказал,что это массовый налет.А если полетит сто пять?Реальность не вяжется с тем,что нам лили в уши последние лет десять,как минимум

        Откуда в ВСУ 105 таких ракет? Их штук 100 всего дали.
        1. AdAstra
          AdAstra Сегодня, 15:43
          +6
          Вот спасибо успокоили.""""""""
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 16:04
          +6
          А это вопрос к НАТО,и возможности обезоруживающего превентивного удара(над которым тут одно время потешались).Это вполне реально.
          1. BlackMokona
            BlackMokona Сегодня, 16:42
            +1
            Цитата: dmi.pris1
            А это вопрос к НАТО,и возможности обезоруживающего превентивного удара(над которым тут одно время потешались).Это вполне реально.

            До СВО очень любили рассказать как Россия играючи собьёт тысячи Американских Томагавков и прочих ракет что на неё направят. ПВО даже комара не пропустит, полная беспилотная зона для НАТО и тд. А тут ВСУ постоянно гуляет по широким просторам как у себя дома да цели поражать умудряется имея очень мало ракет и самолётов.
      2. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 15:53
        0
        Если военное руководство не может защитить себя, то кого оно вообще может защитить?
        1. bk316
          bk316 Сегодня, 16:11
          0
          Если военное руководство не может защитить себя, то кого оно вообще может защитить?

          ЦИПСОШНАЯ пропаганда имеет две неотъемлемых части, друг без друга они не работают.
          Часть первая: ВСУ самые сильные , умные и храбрые; Украина вот вот победит; потери мизерные; все налеты РФ отражены;
          Часть вторая: МОРФ самые тупые , ленвые и трусливые; Россия вот вот побежит; потери русни огромны; ВСУ разбомбила все что хотела, а русские ничего не смогли отразить;

          А теперь двайте оценим этот коммент , а заодно и комменты сида, нави, борзрио и прочих....
          1. carpenter
            carpenter Сегодня, 16:37
            -1
            Цитата: bk316
            ЦИПСОШНАЯ пропаганда имеет две неотъемлемых части, друг без друга они не работают.

            Просто мы все, про это или не знаем, или забыли, но во времена ВОВ фашистская Германия занималась тем же, чем сейчас занимается фашистский киевский режим, а именно агентство Геббельса.
          2. Борис Сергеев
            Борис Сергеев Сегодня, 16:38
            0
            Часть третья: МО РФ до 24.02.2022 занималось танковыми биатлонами и строительством храмов. За "ленточкой" разрабатывали ракеты. После 24.02.2022 у МО появилось новой оружие - Конашенков.
          3. Борис Сергеев
            Борис Сергеев Сегодня, 16:38
            -2
            Часть третья: МО РФ до 24.02.2022 занималось сокращением военных училищ, танковыми биатлонами и строительством храмов. За "ленточкой" разрабатывали ракеты. После 24.02.2022 у МО появилось новой оружие - Конашенков.
      3. amr
        amr Сегодня, 16:16
        +3
        нескажите, я из Сак, долбят уже третий день! постоянно хлопки и взрывы, судя по результативности ВСУ, большенство БПЛА и ракет всеже сбивают!
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 16:41
          0
          Цитата: amr
          нескажите, я из Сак, долбят уже третий день!

          А какое прекрасное место было при Союзе - Саки, Привокзальная - 3.
      4. Reindeer
        Reindeer Сегодня, 16:23
        -1
        Да не говорите! Сплошное вранье, как у Вас терпенья-то хватало это слушать! А если полетит тысяча ракет? С ядерными боеголовками? Это ж вообще будет армагеддон!!! А доедет колесо в Казань?
  3. Жнец
    Жнец Сегодня, 15:19
    +13
    Новая реальность.
    Регулярные обстрелы из натовского оружия российской территории. И окончания этого на горизонте не просматривается
  4. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 15:20
    +12
    Все что последнее время происходит - это полная беспомощность и растерянность в штабе МО, и в добавок полная оторванность от реальности у президента, как у главнокомандующего, спящего от сладких докладов. А отсутствие ударов по центрам принятия решений и командным пунктам генштаба ВСУ - это попахивает сами знаете чем.
    1. Комментарий был удален.
    2. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 16:13
      +4
      24.02.2022

      "Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан."
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 16:49
        0
        Цитата: Борис Сергеев
        24.02.2022

        "Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан."

        А потом китайцы сказали, что применение ЯО приведет к полному разрыву отношений .
    3. miru mir
      miru mir Сегодня, 16:54
      0
      это как раз был удар
      по центрам принятия решений и командным пунктам
      , но есть нюанс
  5. штурм
    штурм Сегодня, 15:21
    +10
    А мы всё ждём и по настоящему не начинаем лишь потому, что настоящее хозяева страны боятся потерять бабки от продажи природных ресурсов....
    1. Eragon
      Eragon Сегодня, 15:55
      0
      Цитата: штурм
      А мы всё ждём и по настоящему не начинаем лишь потому, что настоящее хозяева страны боятся потерять бабки от продажи природных ресурсов....

      Если бы так. К сожалению всё намного хуже.
      Главная ошибка была, когда начинали СВО вместо войны. Армией мирного времени расчитывали прокатиться как по Крыму. К полномасштабной войне не готовились тогда и не готовы сейчас. Причина банальна - экономика и промышленность. Нужна как минимум миллионная полностью оснащённая армия,развёрнутая по штатам военного времени. И это только на самой Украине. Из техники всего нужно больше в разы. И если мобилизовать и подготовить за полгода можно и два миллиона военнослужащих, то воевать им нечем. Промышленность не обеспечит. И экономика - дорого. Поэтому имеем то, что имеем. Спасибо всем руководителям страны за развал и армии, и промышленности за 30 лет. Восстанавливать нужно тоже десятилетиями.
  6. zsdk
    zsdk Сегодня, 15:21
    -2
    Ну после этого то удар по банковой будет? Или опять нарисуем красную линию повышенной жирности?
    1. NotPetya
      NotPetya Сегодня, 15:28
      +3
      Или опять нарисуем красную линию повышенной жирности?

      Красных линий уже не осталось, остались действительно очень жирные, но они коричневые, и на трусах.....
    2. cmax
      cmax Сегодня, 16:01
      -4
      Цитата: zsdk
      Ну после этого то удар по банковой будет? Или опять нарисуем красную линию повышенной жирности?

      Красную соплю достанут и размажут, к сожалению! А ПВО продолжает " удивлять". 1000км фронта не можем прикрыть " неимеющимианалогов" ракетами, а север Крыма равнинная местность и это спустя 1,5 года войны. Граница России по периметру однако гораздо длиннее, как защищаться то будем?
      1. Eragon
        Eragon Сегодня, 16:32
        0
        Цитата: cmax
        Цитата: zsdk
        Ну после этого то удар по банковой будет? Или опять нарисуем красную линию повышенной жирности?

        Красную соплю достанут и размажут, к сожалению! А ПВО продолжает " удивлять". 1000км фронта не можем прикрыть " неимеющимианалогов" ракетами, а север Крыма равнинная местность и это спустя 1,5 года войны. Граница России по периметру однако гораздо длиннее, как защищаться то будем?

        Чтобы плотно прикрыть ПВО 1000 км нужно это ПВО откуда-то снять. Есть предложения откуда? Лишних то нет, да и тех что есть не хватает. И нарастить производство не можем - не на чем и не за что. И граница вся дырявая. Почему-то высшее руководство страны давно уверовало, что будет или термо-ядерная война (надеюсь для неё всё что нужно имеется), или бармалеев гонять будем. К обычной войне высокой интенсивности с почти равным противником никто не готовился.
  7. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 15:21
    +4
    Лучше бы мин обороны сообщило об своем ударе по противнику который вызвал какой то резонанс у врага.
  8. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 15:21
    +8
    Активизировалось ВСУ, вроде все мероприятия закончились или новую партию ракет подвезли?
  9. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 15:23
    +14
    ЧФ в своём амплуа - хоть раз в неделю, но что-нибудь "пролюбить". Жалко, что в штабе не было командующего - может более толкового назначили бы.
    А теперь минусуйте!
  10. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 15:24
    +3
    Ведь вроде относительно недавно была новость о нанесении удара где эти ракеты складировались, а тут оказывается всё же в эту "игру" играют двое?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:28
      +6
      AdAstra hi, вы серьезно думаете что украинцы хранят ВСЕ ракеты на одном складе?Они давно поумнели в этом плане.
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 15:31
        +7
        Я не думаю, это нам так преподносят.
        1. bk316
          bk316 Сегодня, 16:14
          +2
          Я не думаю, это нам так преподносят.

          Кто преподносит?
          ЦИПСО или военкуры?
          Мой совет, услышите чушь не верьте, вне зависимости от того кто ее несет.
      2. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 15:46
        0
        , вы серьезно думаете что украинцы хранят ВСЕ ракеты на одном складе?

        Ну хранят это понятно что в разных местах только вот они "воздух- воздух" а авиацию всук по отчётам Коношенко ещё в прошлом годе кончили. Выходит нам на уши как всегда одевают макаронные изделия.
        1. УАЗ 452
          УАЗ 452 Сегодня, 16:00
          -1
          Воздух - земля Вы хотели сказать? В остальном согласен.
        2. АндрейKam_Z
          АндрейKam_Z Сегодня, 16:11
          -1
          авиацию всук по отчётам Коношенко ещё в прошлом годе кончили. Выходит нам на уши как всегда одевают макаронные изделия.

          На хорошие уши грех лапшу не повесить. wassat
          Коношенко так и отчитался о 100% уничтожении авиации Украины? Инфу будьте любезны дайте.
    2. NKT
      NKT Сегодня, 15:39
      +3
      Была инфа в телеграмме, что ракеты перед ударом доставляются на аэродромы Ан-26.
      В этот раз как раз засекли посадку Ан-26 в Николаеве и запросили удар, но……
      ……..видно слайды не добавили или просто не успели заявку до обеда оформить….
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 16:03
        0
        Мифотворчество какое-то. Если не могут эскадрилью переоборудованных Су-24 на ноль помножить, то каким образом смогут накрыть перевозимых ракеты? Их спрятать, рассредоточить много проще, чем десяток бомберов.
        1. Сид2014
          Сид2014 Сегодня, 16:11
          -2
          Я конечно не военный. Но где же хвалёные С300 и перхваленые С 400 видящие всё вокруг на 300-400 км. Это касается не только ракет, но и самолётов! Да война хорошо снимает лапшу с наших ушей, которое годами нам вешало наше военно- политическое руководство!
        2. NKT
          NKT Сегодня, 16:20
          0
          Как версия, вполне может рассматриваться. Вы думаете, Су-24 с аэродромов взлетают? Мне кажется, с шоссейных дорог. Ан-26 привозит ракеты на аэродром, там их перегружают в машины и везут на точки дислокации Су-24, где и происходить их установка.
  11. Severok
    Severok Сегодня, 15:25
    +5
    Ну и кто теперь будет против того, что разведывательную авиацию НАТО надо держать на расстоянии не менее 200 миль от берегов России???
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 16:05
      +2
      Да никто не против. А лучше - за 2000 миль. Так выпьем же за то, чтобы наши возможности поспевали за желаниями!
  12. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 15:27
    +2
    Доигрались и доболтались! И это только начало, скоро оборзевший украинец начнет взрывать в центре Москвы...
    Путину, видимо, мало текущих проблем, он ждет глобальных разрушений...
    1. Жнец
      Жнец Сегодня, 15:29
      +12
      Во-первых, для них война давно в дом пришла, у них регулярно в городах взрывы, так что удивляться их борзоте не стоит.
      Во- вторых, Москву периодически проверяют на прочность
    2. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 16:07
      +1
      Э-э... А Вы прилеты БПЛА по Кремлю и Москва-Сити пропустили?
  13. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:29
    -2
    Этот удар провал наших спецслужб,нашей военной разведки,отсутствие плана по недопущению ударов по нашим территориям методом нанесения упреждающих ударов с нашей стороны. Как долго министр обороны будет дегустировать носовую субстанцию,вместо работы?Кремль ещё в братсконародников не наигрался?
    1. Владимир Михалев
      Владимир Михалев Сегодня, 15:47
      -2
      Отработали максимально. Время мало было, по этому и сделали все что смогли.
  14. Фразах
    Фразах Сегодня, 15:33
    +5
    Гуманизм это замечательно, если только не воюешь с озверевшей бандой.
    1. Navi-8
      Navi-8 Сегодня, 15:40
      -16
      Цитата: Фразах
      Гуманизм это замечательно, если только не воюешь с озверевшей бандой.

      А трогать не надо было территорию где эта банда проживает
      и договора подписывать о Крыме , о госгранице о дружбе между государствами.
      Теперь чего плакать? Укры в своем праве, воюют за своё .... negative
      1. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Сегодня, 15:46
        +1
        Ничего своего у них никогда не было! Я больше скажу, и не будет! А воевать они могут и дальше, как говорят на Западе - до последнего украинца...
      2. Gpn27
        Gpn27 Сегодня, 15:48
        +3
        Наооборот трогать надо было раньше, пока не оборзели, а на договора плевать, также как украм и амерам. Уже сейчас необходимо бомбить атомные станции, а в случае нанесения удара по нашим, применять ядерное оружие в Европе. Такие, как вы сдохнут, а мы оправимся в рай.
        1. Navi-8
          Navi-8 Сегодня, 16:00
          -6
          Цитата: Gpn27
          трогать надо было раньше, пока не оборзели, а на договора плевать,

          Не набрались ума? Тогда терпите и хороните.....Если на договора плевать...
        2. Удав КАА
          Удав КАА Сегодня, 16:09
          +2
          Цитата: Gpn27
          Уже сейчас необходимо бомбить атомные станции, а в случае нанесения удара по нашим, применять ядерное оружие в Европе.

          Фантомас разбушевался (с)
          Да вы , батенька, террорист-экстремист!?
          Никто в здравом уме ЯЭС не тронет. Это пытаются сделать укронацисты с ЗАЭС. Вы случаем не из них будите?
          О применении ЯО против Европы. Как НАТО созреет, так мы его ентой вундервафлей и оглоушим. АГА.
          Но -- не раньше! bully
  15. Jonathan Davis
    Jonathan Davis Сегодня, 15:34
    +8
    Цитата: Navi-8
    Злые языки говорят о попадании в ЗКП ЧФ ТРЕХ ракет.
    И гибели смены операторов с руководством.

    Потери как всегда.....сначала 6, потом 666....

    злые языки говорят, что вы разделяете Еврогейские ценности и закупаете в больших количествах вазелин для индивидуального использования.А если серьезно,админы спят опять что ли?С разумной критикой народ банит,а копателя морей(искали желуди и случайно вырыли целое море) пропускает свободно.
    1. Комментарий был удален.
  16. 501Legion
    501Legion Сегодня, 15:44
    0
    про удары по ццентрам принятия решений не стоит напоминать ?
    нормальная страна уже стерла бы с лица земли центр киева и львова куда это овсе эвакуировали
    1. cmax
      cmax Сегодня, 16:16
      0
      Цитата: 501Legion
      про удары по ццентрам принятия решений не стоит напоминать ?
      нормальная страна уже стерла бы с лица земли центр киева и львова куда это овсе эвакуировали

      Да они Киев ПВО напичкали, что только Кинжал может что то поразить. Остальное сбивается, а пожары в Киеве от обломков наших ракет и Гераней. Ещё поляки делали анализ взрывчатки используемой в пакетах полосатых и наших. И ещё одна проблема , наша уступает по мощности почти в два раза. Надо делать новые взрывчатые вещества большего могущества, как в западных аналогах, но для этого нужна хорошая химическая промышленность, упс!!!
    2. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 16:20
      -1
      Стереть центр Киева или Львова это не поймать тех кто принимает решения. Или вы хотите красивую картинку на мониторе ?
    3. Дед-дилетант
      Дед-дилетант Сегодня, 16:27
      -1
      Вы всерьез полагаете, что центры принятия решений находятся во львове и киеве?! Не поверите, но они не там. А в вашингтоне и лондоне. Стереть с лица земли их - можно, да. Но это вызовет всеобщий апокалипсис.
  17. Владимир Михалев
    Владимир Михалев Сегодня, 15:46
    +2
    На сегодня я не буду говорить что ПВО спало, хотя часто об этом писал ранее. Время подлета малое поэтому ПВО отработало по полной. И пострадавший один солдат говорит что командование успело укрыться. Значит оповещение было на высоте.
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 16:25
      +1
      Время подлета малое


      Скорость у ракеты Storm Shadow дозвуковая, они летела до Севастополя как минимум час, никак не меньше.

      И пострадавший один солдат говорит что командование успело укрыться.


      Сообщается об одном погибшем военнослужащем, а вот о его звании ничего не известно.
      Вряд ли в штабе ЧФ был солдат, в крайнем случае это матрос.
      А скорее всего - морской офицер.
  18. Jonathan Davis
    Jonathan Davis Сегодня, 15:47
    +3
    Цитата: Navi-8
    Цитата: ЖЭК-Водогрей
    Navi-8 какой то хинзирский у тебя комментарий. Желудей хочешь?
    Пора вызывать модераторов

    Иди на фронте в СВО доказывай свою крутость....
    [/thumb]

    Ну так иди,говн*ед,в наступ,проживешь дня два.
    Ну если после такого модеры не забанят п*дика....
    1. Navi-8
      Navi-8 Сегодня, 16:01
      -10
      Цитата: Jonathan Davis
      Ну так иди,говн*ед,в наступ,проживешь дня два.
      Ну если после такого модеры не забанят п*дика....

      Русский человек и русская культура laughing
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 16:17
        0

        Русский человек и русская культура laughing

        Господа модераторы, а не пора ли вернуть код, который автоматически банит при отрицательном рейтинге?
        1. Navi-8
          Navi-8 Сегодня, 16:35
          -2
          Цитата: bk316
          а не пора ли вернуть код, который автоматически банит

          Тогда слушай Скабееву, Симонян и Соловьева....У вас же правду пишут только те, кто за границей...
  19. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 15:47
    +5
    Это уже обыденность . Как там про курорты Крыма ? Или это уже как бы и не совсем Россия ? Ждем чего ? Ответки нет , ПВО не справляется, старенькие укровские су-24 нейтрализовать не можем , Посейдоны отогнать тоже жидковаты . В МО есть кто , дежурный ! Доложить и принять меры , не можете - ак в зубы и - под работино всех , включая теток с надутыми лосиногубами , развели бардак, понимаешь .
  20. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 15:49
    +1
    Ракетный удар по штабу ЧФ в Севастополе - результат полной некомпетентности и профнепригодности политического и военного рук-ва РФ.
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 16:31
      -1
      Цитата: 16112014nk
      Ракетный удар по штабу ЧФ в Севастополе - результат полной некомпетентности и профнепригодности политического и военного рук-ва РФ.

      Ну да, ну да....
      У Петьки велик сперли...-- Виноват министр МВД !!!! am
      (на меньшее я не согласен!)
  21. Jonathan Davis
    Jonathan Davis Сегодня, 15:49
    +4
    Цитата: Navi-8
    Цитата: Jonathan Davis
    что вы разделяете Еврогейские ценности

    Смешно....Но похоронки реальные....Кстати,вы узнали где трупы утонувших срочников на РКР "Москва"?
    Ерничать легче, правда ?

    ты больше беспокойся про обгоревшие тушки своих желудеедов.Мне легче было бы раскроить тебе одно место,все равно вместо мозгов веревочка для поддержки ушей.Свободен,под юбку к мамке и бегом в пшекам,если уже не там.
  22. TAMBU
    TAMBU Сегодня, 15:51
    +1
    эх...жалко...красивое здание было...
  23. alex-defensor
    alex-defensor Сегодня, 15:53
    +3
    Цитата: Navi-8
    Цитата: ЖЭК-Водогрей
    Navi-8 какой то хинзирский у тебя комментарий. Желудей хочешь?
    Пора вызывать модераторов

    Иди на фронте в СВО доказывай свою крутость....

    Иди туда сам. Это вы же согласись быть дубиной НАТО... только забыли, что тому, кто орудует дубиной, в общем-то ничего, норм. А вот самой дубине... хорошее оружие, или не очень, но в хорошей сече оно обычно ломается...
    1. Navi-8
      Navi-8 Сегодня, 16:08
      -5
      Цитата: alex-defensor
      Иди туда сам.

      Не могу...в 60 сняли с военного учета...
      А в 2014 призывался ком батальона терр обороны....
      Так что сынок, варежку закрой laughing
      1. Скобаристан
        Скобаристан Сегодня, 16:21
        +2
        Та не расстраивайтесь. Ваше время прейдет. Тем более вы такой ценный и опытный кадр
  24. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:05
    +3
    Нужен ответ и он; должен быть, подчёркиваю, должен быть таким, чтобы не осталось никого кто отдавал этот приказ.
  25. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:12
    0
    ну что будет РФ бить по принятию решения ???????? или обманули врагов и народ что будут бить ???????????
  26. dump22
    dump22 Сегодня, 16:15
    +3
    И это Севастополь, это же должен быть объект с самой мощной ПВО в Крыму!

    В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет.


    Сбили 5, а сколько же долетело до цели?!
  27. lets-true
    lets-true Сегодня, 16:24
    +1
    Россия нанесет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине в случае, если ВСУ атакуют территорию России — включая Крым — ракетами HIMARS и Storm Shadow, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    «Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины», — сказал Шойгу во вступительном слове на заседании коллегии министерства.

    Подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/politics/20/06/2023/6491745f9a794786f36df964

    Ну и? Мистер кривые ноги, как там резьба по дереву идет, все нормально? Ты мужик или баобаб тувинский?
  28. V.B.
    V.B. Сегодня, 16:27
    +3
    В Севастополе снова прилет ракеты. По штабу Черноморского флота. Война подбирается все ближе. Чем мой любимый Крым лучше Донбасса? Ничем. Чем остальная материковая Россия лучше Крыма? Ничем.
    8 лет наша власть делала вид, что Донбасс это не Россия. Произвели цап царап полуострова и думали как-то все разрешится. Не разрешилось. И понятно это было еще тогда, в 2014 году. Всем, кроме Них.
    Потому что они барыги.
    Крым без денацификации Украины - это была ловушка, в которую угодил ВВП. Или те силы, которые стоят за ним.
    Раз и навсегда нужно понять - они профнепригодны. Они профукали все возможности, превратили авторитет России в ничто. Они будут делать Это снова и снова, пока война не доберется до центральной России.
    Но выиграть ее Они не в состоянии. Сила нацистской Украины и «Западных дорогих партнеров» в слабости и профнепригодности нашей верхушки. Они продажны, коррумпированы и не умеют мыслить как государственники от слова совсем.
    Поэтому впереди война и внутриполитический кризис. В Крыму все думали: «как хорошо, что мы с Россией! Как здорово, что мы не Донбасс/чемодан без ручки!»
    8 лет прошло и мы видим, что это была отложенная катастрофа.
    Начало СВО Путиным - это был второй акт, вторая ловушка. Запоздалое решение обернулось трагедией. Все увидели, что король голый, и что Россию можно давить.
    Алиев извинился за то, что убил пятерых наших миротворцев в Нагорном Карабахе. И что? Какова наша реакция? Проглотили. Стерпели пощечину. От кого? От Азербайджана! Где Азербайджан, а где Россия?
    Путин и его олигархат превратили страну в беспомощное образование без сильной армии, передовой науки и самодостаточной экономики.
    Это МОЛЬ, которая на протяжении многих лет разъедала тело моей страны.
    Постепенно, день за днем, год за годом. И народ, увлеченный пришедшим на смену социализма обществом потребления, в основной своей массе, не видел этого в упор. Не видел, что мы проедаем наше будущее. Новые дороги, дорогие иномарки, мосты и бесконечные человейники построенные мигрантами - создали видимость благополучия. Теперь пришла расплата. (Пасечник)
  29. Гл.Штаршина
    Гл.Штаршина Сегодня, 16:29
    +1
    Вопрос кто пострадал в Штабе. Крыша там хлипкая. Конферен зала нет Кабинета главкома частично. Приёмная с Адъютанты в щепки. Может прилетело и ниже к Первому посту. Это не 1 пропавший точно.
  30. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 16:36
    0
    Если наконец прилетит что-нибудь по ГШ и МО, будет шанс на какие-то перемены.
    А то сейчас они считают, что война их не касается.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 16:44
      0
      Цитата: kakvastam
      Если наконец прилетит что-нибудь по ГШ и МО, будет шанс на какие-то перемены.
      А то сейчас они считают, что война их не касается.

      Перенесут штаб ЧФ во Владивосток? wassat
  31. Озирис
    Озирис Сегодня, 16:38
    0
    Ну что мы так и будем вести гуманную СВО и сопли жевать или наконец пора "ОЗВЕРЕТЬ" и начать воевать как надо. На войне не должно быть место гуманизму вообще, наш нынешний враг - особый, и жестокий, они издеваются над пленными, кастрируют их, расстреливают, пускают на минные поля .... В ближайшие дни необходимо стереть с карты все известные аэродромы, мосты, туннели, штабы военные учебные заведения, электростанции и здания в Киеве - администрации Зеленского, МИД , Рады и др. Враг должен в реале увидеть наш ответ ...
  32. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 16:39
    +1
    Вопрос к экспертам из Минобороны, у вас есть план по обороне страны или просто придуманные сообщения об успехах? Если десять старых Су-24 будут терроризировать РФ, что вы будете делать, когда 404-й получит эти пятьдесят F-16? Я знаю, вы запретите людям снимать ракеты, пролетающие над их головами, нет проблемы, когда этого никто не видит.