Минобороны подтвердило нанесение ракетного удара по Севастополю

Российское военное ведомство подтвердило нанесение ракетного удара по Севастополю и привело некоторые подробности. Об этом говорится в официальном заявлении Минобороны.
Согласно сообщению, входе отражения ракетной атаки на Севастополь российская ПВО сбила пять запущенных Украиной ракет, однако повреждение получило здание штаба Черноморского флота. Сообщается об одном погибшем военнослужащем, о раненых информации нет.
Сегодня днем киевским режимом нанесен ракетный удар по городу Севастополь. В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий погиб
- говорится в сообщении.
Между тем, из других источников приходит информация, что удар наносился британскими крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow, не менее одной ракеты попало в здание штаба. Атака на Севастополь была согласована с западными союзниками, результаты нападения отслеживал самолет P-8A "Посейдон" ВМС США, круживший в районе границы Румынии и Украины над Черным морем.
По данным властей Севастополя, гражданские лица в ходе атаки не пострадали, так же как и гражданская инфраструктура, расположенная вокруг здания штаба ЧФ. Предварительно ранено 6 человек из числа военных, такие данные поступают от службы 112. По уточненным данным, поступившим из Минобороны, военнослужащий не погиб, а пропал без вести, ни тела, ни живого военного пока не обнаружено.