Глава комитета по обороне ГД РФ: Правила осеннего призыва в 2023 году сохранятся прежними

В этом году в России, в основном с подачи Минобороны при поддержке обеих палат Федерального собрания, начаты довольно серьезные реформы, касающиеся правил призыва на срочную службу в ряды Вооруженных сил РФ. В частности, увеличится верхняя граница призывного возраста, усилится ответственность за неявку в военкомат после получения повестки.
Да и сам процесс вручения повесток станет более разнообразным, будет создан единый электронный реестр их учета. Кстати, согласно новым нормам, когда реестр начнет официально работать по всей стране, повестка будет считаться врученной призывнику с момента размещения соответствующей записи в электронной системе (на сайте).
Однако вводиться все эти новшества не будут разом и ускоренными темпами, реформы пройдут постепенно и поэтапно. Так глава комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов сообщил, что правила осеннего призыва в 2023 году сохранятся прежними. В частности, останется практика вручения повесток в бумажной форме, хотя законодатели уже утвердили возможность уведомления о призыве в электронном виде.
Электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме
— сообщил Картаполов ТАСС.
Тестирование электронного реестра будет проходить в тех субъектах РФ, где эта система уже создана. При этом штраф за неявку в военкомат без уважительной причины с 1 октября этого года будет повышен с сегодняшних трех до тридцати тысяч рублей, предупредил депутат. Соответственно, накладываться он будет на тех призывников, которые будут получать повестки в письменной форме после 1 октября в случае их неявки в военкомат без уважительной причины.
Глава профильного комитета рассказал, что новые нормы о реестре воинского учета и реестре повесток начнут работать тогда, когда во всех регионах РФ будет запущена и протестирована эта система. Данным процессом занимается Министерство цифрового развития, ранее там заявили, что реестр воинского учета начнет полноценно работать в России не ранее 2025 года.
Депутат добавил, что принятый закон о новом призывном возрасте с 18 до 30 лет начинает действовать с 1 января 2024 года, а «молодые люди, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, под действие новых норм не подпадают, они будут зачислены в запас».
В этом году осенний призыв на срочную службу в ВС РФ традиционно начнется с 1 октября, после выхода соответствующего указа президента России, и продлится до 31 декабря. При этом в соответствии с законодательством граждане 24 муниципальных образований пяти субъектов России (Якутия, Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края, а также Чукотский автономный округ) призываются на военную службу только летом по причине возможных проблем с транспортом в осенне-зимний период.