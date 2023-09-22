Генсек НАТО: Членство Украины в альянсе связано с завершением боевых действий

Членство Украины в НАТО напрямую связано с завершением вооруженного конфликта на территории этой страны. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.По словам Столтенберга, вступление Украины в НАТО станет возможным при условии полного прекращения боевых действий. В этом случае могут быть созданы рамочные условия, которые смогут быть гарантией безопасности и территориальной целостности, а также соблюдения международно признанных границ Украины.Генсек НАТО также добавил, что одним из путей, которые позволят этого достичь, является членство Украины в НАТО. Кроме того, по словам Столтенберга, существуют определенные двусторонние договоренности, предполагающие предоставление Украине определенных гарантий.Членство Украины в НАТО и завершение боевых действий в совокупности с обеспечением длительного мира, по мнению Столтенберга, являются взаимосвязанными вещами.При этом, по его словам, Украина в настоящее время как никогда приблизилась к членству в НАТО. Власти этой страны на прошедшем в июле текущего года саммите альянса в Вильнюсе очень четко выразили свое стремление к вступлению в альянс.Ранее сообщалось, что одним из необходимых для вступления Украины в НАТО условий на саммите в Вильнюсе киевскому режиму обозначили военную победу над Россией, что ни в малейшей степени не отвечает ожиданиям Зеленского, получившего вместо полноценного членства в альянсе эфемерное участие в совете Украина-НАТО.