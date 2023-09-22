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Генсек НАТО: Членство Украины в альянсе связано с завершением боевых действий

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Генсек НАТО: Членство Украины в альянсе связано с завершением боевых действий

Членство Украины в НАТО напрямую связано с завершением вооруженного конфликта на территории этой страны. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.


По словам Столтенберга, вступление Украины в НАТО станет возможным при условии полного прекращения боевых действий. В этом случае могут быть созданы рамочные условия, которые смогут быть гарантией безопасности и территориальной целостности, а также соблюдения международно признанных границ Украины.

Генсек НАТО также добавил, что одним из путей, которые позволят этого достичь, является членство Украины в НАТО. Кроме того, по словам Столтенберга, существуют определенные двусторонние договоренности, предполагающие предоставление Украине определенных гарантий.

Членство Украины в НАТО и завершение боевых действий в совокупности с обеспечением длительного мира, по мнению Столтенберга, являются взаимосвязанными вещами.

При этом, по его словам, Украина в настоящее время как никогда приблизилась к членству в НАТО. Власти этой страны на прошедшем в июле текущего года саммите альянса в Вильнюсе очень четко выразили свое стремление к вступлению в альянс.

Ранее сообщалось, что одним из необходимых для вступления Украины в НАТО условий на саммите в Вильнюсе киевскому режиму обозначили военную победу над Россией, что ни в малейшей степени не отвечает ожиданиям Зеленского, получившего вместо полноценного членства в альянсе эфемерное участие в совете Украина-НАТО.
Использованы фотографии:
Pixabay
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17 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:03
    0
    Короче говоря,очередная рассказка для недогосударства о том как рады их видеть в НАТО-с веревкой на шее! wassat
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 16:17
      0
      Короче говоря,очередная рассказка для недогосударства о том как рады их видеть в НАТО-с веревкой на шее! wassat

      Это точно... Украина,
      Для НАТО ты как полигон -
      Ты поставляешь ему «МЯСО»-
      Меняет жизнь на «зброю» он –
      Ты для него лишь биомасса!!!
      А за тебя, да умирать?!!
      А НАТО это как-то надо?
      Да на тебя ему насрать!!!
      Как не поймёшь ты - это ж НАТО!!!
      Нет государства, денег нет,
      Всегда с протянутой рукой...
      Неужто, ты, все тридцать лет
      Мечтала о судьбе такой?
    2. Комментарий был удален.
  2. Служу_отечеству
    Служу_отечеству Сегодня, 16:04
    0
    laughing мягко стелит laughing обо всем и не о чем. Гарантии? Дааа laughing но вы территорию восстановите и войну прекратите laughing
  3. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 16:05
    +1
    киевскому режиму обозначили военную победу над Россией, что ни в малейшей степени не отвечает ожиданиям Зеленского, получившего вместо полноценного членства в альянсе эфемерное участие в совете Украина-НАТО.-Трезвомыслящие политики и военные сказали,что победы над России не будет,соответственно членства Украины в альянсе не будет.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 16:23
      +1
      Если Украину примут в альянс сейчас,это -начало третьей Мировой войны .Вернув Крым домой в Россию,,Россия опередила НАТО.
  4. alystan
    alystan Сегодня, 16:06
    +2
    Генсек НАТО: Членство Украины в альянсе связано с завершением боевых действий

    Это как проверка на годность/соответствие?! Тому, чем само НАТО занимается?
  5. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:08
    +2
    Столтенберг по губам провёл украинцам. Знает что РФ категорически против члена НАТО у самых границ, поэтому так легко обещает.
    1. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 16:11
      -3
      Знает что РФ категорически против члена НАТО у самых границ, поэтому так легко обещает.

      На карту посмотрите, чтобы понять, что у РФ никто не спрашивает разрешения на "НАТО у границ"
      1. Ольгея
        Ольгея Сегодня, 16:24
        +1
        Цитата: Гнусный скептик
        На карту посмотрите, чтобы понять, что у РФ никто не спрашивает разрешения на "НАТО у границ"

        Казахстан? Белоруссия?

        Гнусный скептик, а вы верите, что т.н.Украина вступит в НАТО?
        1. Гнусный скептик
          Гнусный скептик Сегодня, 16:27
          +2
          Казахстан? Белоруссия?

          Что Казахстан и что Белоруссия?
          1. Ольгея
            Ольгея Сегодня, 16:31
            0
            Цитата: Гнусный скептик
            Что Казахстан и что Белоруссия?

            Цитата: Гнусный скептик
            На карту посмотрите, чтобы понять, что у РФ никто не спрашивает разрешения на "НАТО у границ"

            а) что можно увидеть на карте?
            б) повторю вопрос: вы верите, что т.н.Украина вступит в НАТО?
            1. Гнусный скептик
              Гнусный скептик Сегодня, 16:40
              0
              а) что можно увидеть на карте?

              Можно увидеть, что при текущей совместной границе с НАТО в 2000 км фраза Мятного пряника не имеет никакого смысла.
              б) повторю вопрос: вы верите, что т.н.Украина вступит в НАТО?

              Вопрос появился после редактуры, а я не провидец.
              При чем тут вера? Вступит. Не потому что это надо Украине, а потому что это надо НАТО.
      2. АндрейKam_Z
        АндрейKam_Z Сегодня, 16:27
        +2
        На карту посмотрите, чтобы понять, что у РФ никто не спрашивает разрешения на "НАТО у границ"

        Вот поэтому и СВО, что у России не хотели спрашивать.
  6. Служу_отечеству
    Служу_отечеству Сегодня, 16:10
    0
    Цитата: alystan
    Генсек НАТО: Членство Украины в альянсе связано с завершением боевых действий

    Это как проверка на годность/соответствие?! Тому, чем само НАТО занимается?

    Я бы сказал это их мечты, которые сами они не смогут реализовать никогда)
  7. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 16:23
    -1
    надеюсь,для старых ананистов из кремля,понятно,что государство украина...не должно быть на карте мира
  8. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:24
    +1
    Вообще ничто не мешает НАТО вести себя так, как если бы Украина была членом НАТО. Южный Вьетнам, Южная Корея или Кувейт не были странами НАТО, но за них американцы впрягались по полной. Подписание бумажек ничего не изменит и если завтра Украину впишут в НАТО это не отменит бомбардировки, так как тестикулы с той стороны тоже не слишком велики.
  9. flSergius
    flSergius Сегодня, 16:36
    0
    Какой бы процент от нынешней "украины" Россия бы себе не забрала, если оставшаяся будет продолжать боевые действия - в НАТО всё равно не возьмут. А даже если теоретически укры подвинут фронт на юг и восток, но не на границы 1991 и признают оставшиеся земли в составе России это политическое самоубийство. Короче, условия от западных хозяев в стиле Джона "Пилы" Крамера - либо умри либо отрежь себе яйца am